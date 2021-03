En la sesión por Ganancias, Mario Negri desafió a los diputados oficialistas: “¡Anímense a sancionar a Gildo Insfrán!”

La primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados arrancó picante. La oposición, decidida a no entregarle el escenario electoral al oficialismo, desafió al bloque del Frente de Todos, que conduce Máximo Kirchner, a que se sancione al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, por restringir la circulación en la provincia y haber violado los derechos humanos durante la pandemia.

El diputado Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, arremetió duro contra el gobernador formoseño, a quien acusó de demorar a una delegación de legisladores de Juntos por el Cambio cuando intentó ingresar en la provincia el 16 de marzo pasado.

“Insfrán es el modelo de la autocracia convertida y usada a través de la soberanía popular para dominar la conciencia de la gente y hacer lo que quiere. No pasaron cosas menores en Formosa. El agua está perforando la piedra y la libertad no se va a poder detener –exclamó Negri, quien calificó al ministro de gobierno formoseño, Jorge González, de ser un “pichón de Goebbels”-. Para mí, Insfrán no es el peronismo republicano. ¡Anímense a pedir sanción porque algún día les puede suceder a ustedes!”

Espero que la Cámara de Diputados sancione a Insfrán para que sepa que la democracia no es propiedad de nadie.

Le digo al peronismo: anímense, el Congreso debe sancionarlo, porque si no algún día les puede pasar a ustedes. pic.twitter.com/CNnTLlwhub — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 27, 2021

“Insfrán violó el artículo 14 y 69 de la Constitución Nacional, se rio de la reglamentación de la Cámara Baja que dio carácter esencial a los diputados nacionales y, además, desacató el DNU de Alberto Fernández, el 168 de 2021, que establece que salvo casos de Covid probado, no se puede obstruir la circulación de ningún ciudadano, no solo de un legislador”, enfatizó. “Espero que este cuerpo legislativo se anime y sancione como corresponde a Insfrán. El gobernador cree que el Estado es él”, aseveró.

Acto seguido, el diputado macrista Waldo Wolff, que viajó junto a una delegación de diputados de Juntos por el Cambio, exhibió en el recinto los cartuchos de balas de goma con que las fuerzas de seguridad dispararon a los manifestantes formoseños que protestaron contra el gobierno local.

Previamente, el diputado Facundo Suárez Lastra, al rememorar el aniversario del último golpe de Estado, también arremetió contra Insfrán. “El 24 de marzo no empezó algo, es el día del fracaso de la democracia argentina. Pero no sólo se violaron los derechos humanos con Videla, sino también en el gobierno de Insfrán”, dijo el legislador radical.

El coro de críticas no terminó allí. El mendocino Luis Petri aseveró que, como nunca “la pandemia iluminó las violaciones a los derechos humanos en Formosa”. “La provincia tiene los índices más alto de mortalidad infantil y es una de las más pobres, donde rige la Ley de Lemas y las reelecciones indefinidas. Hay perpetuidad en el poder”, sostuvo.

Desde el oficialismo, el diputado Ramiro Fernández Patri, de Formosa, salió en defensa del gobernador Insfrán. “Qué raro que la oposición se ocupe de lo que sucede en Formosa, la provincia con menos muertos por Covid de la Argentina. Nosotros estamos en la campaña por la vida. Ustedes están en campaña electoral”, enfatizó.