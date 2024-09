El tenso cruce entre Vanina Biasi y Martín Menem por los incidentes fuera del Congreso

Escuchar

Luego de que la exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en Diputados se viera interrumpida por un cuarto intermedio, la tensión comenzó a escalar en las afueras del Congreso, donde manifestantes que protestaban por el veto total a la nueva movilidad jubilatoria se enfrentaron con la Policía. A raíz de los disturbios, la diputada nacional por el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), Vanina Biasi, enfrentó al titular de la Cámara baja, Martín Menem, y le pidió detener el operativo.

Las imágenes de la transmisión oficial de la sesión muestran el momento en el que Biasi se aproxima al estrado de Menem, quien charlaba con el líder del bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), Miguel Ángel Pichetto. La legisladora de izquierda interrumpe al ex Auditor General de la Nación y empieza a discutir con el sobrino del difunto expresidente. Segundo después del intercambio, Biasi decide volver a su banca. En el camino, lanza una amenaza contra Menem.

“Sacá ese operativo o si no...” , le grita, lo que provoca abucheos dentro del recinto. Tras el comentario, continúa rumbo a su asiento. No sin antes cruzarse con otro colega, que no paraba de abuchearla. “Estúpido”, le responde. Una vez en su escaño, y dirigiéndose a los integrantes del recinto en general, lanza: “Son todos piolas. No se puede creer la visceralidad que hay que tener para pegarle a gente de 80 años. La guita que se están gastando en el operativo. Están locos”.

Minutos más tarde, la sesión fue reanudada. Ni bien Menem encendió su micrófono, Biasi le pidió la palabra. “Ya me habló diputada...Estamos en el marco de sesión informativa. Ya hizo uso de la palabra. Le pido por favor... Ya hizo uso de la palabra”, le respondió el titular de la cámara. “Deme la palabra presidente. Usted no me puede ignorar”, reprochaba la legisladora. “¿Justo a mi me tiene que tocar esto?”, se quejó Cristian Ritondo (Pro) por la bajo.

Debido a que Biasi seguía gritando, el presidente de la Cámara de Diputados le pidió que se acercara nuevamente al estrado para hablar. Tras una breve charla, Menem le concedió la palabra a Biasi. “Señores presidente y diputados, todos los miércoles se juntan jubiladas y jubilados frente al anexo del Congreso para plantear sus reivindicaciones. La semana pasada fueron reprimidos. Ya pasó en varias oportunidades. Gases y apaleos. Ahora estaban dando la vuelta manzana, terminan en la puerta del anexo y se atravesó un cordón de gendarmería. No les permitió el avance y se cortó toda la vía de Callao”, denunció.

“La Policía Federal gaseó a tres personas al lado mío sobre Rivadavia. No se puede permitir eso. Lo que quiero decir es algo sincero. Yo no quiero bloquearle todo esto. A lo sumo Patricia Bullrich le quiere bloquear esto a Guillermo Francos. Si esto no ocurría... Yo ya hablé mis cinco minutos al principio y no hablaba más”, chicaneó. Y finalizó con el mismo pedido: “Saque esos cordones, la gente termina la movilización sobre Avenida Rivadavia y termina esto”.

Noticia en desarrollo.

