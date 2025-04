Francos envió su informe de gestión sobre la hora y evitó dar precisiones sobre el FMI y el caso $LIBRA

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, envió el informe 142° de gestión tan solo una hora y media antes de la hora estipulada para que comparezca ante la Cámara de Diputados. Se trató de un texto “provisorio”, tal como definieron fuentes de Gobierno, con varias preguntas con respuestas en blanco.

Pese a la centralidad del tema, Francos no respondió ninguna pregunta vinculada al caso $LIBRA. El informe menciona que esas cuestiones serán abordadas la semana siguiente, durante la interpelación prevista por el Congreso, y no en este documento escrito.

El jefe de Gabinete evitó, además, dar precisiones sobre los detalles del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 20.000 millones y sobre la meta de acumulación de US$ 50.000 millones en reservas internacionales, anunciada por el ministro de Economía. Se trata de la pregunta 659, donde Francos se limita a señalar que el objetivo central de la política económica es alcanzar el equilibrio fiscal, contener la inflación, y sentar las condiciones para la estabilidad macroeconómica. Se indica que el Gobierno está trabajando en generar superávit de cuenta corriente y aumentar las reservas internacionales, pero no se explicita si hay nuevos desembolsos previstos por parte del FMI o de otros organismos multilaterales.

Además, se destaca que no se detallan nuevas fuentes de financiamiento ni ampliaciones del swap con China. La respuesta remite de forma general a los lineamientos del programa económico vigente y a la estrategia de “normalización del comercio exterior”, sin aludir directamente al cronograma de acumulación de reservas.

En la pregunta 22, se consultó si el INDEC tenía previsto actualizar la canasta de bienes y servicios utilizada para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el fin de reflejar con mayor precisión los cambios en los hábitos de consumo. La respuesta del Gobierno confirmó que el organismo estadístico finalizó en marzo de 2025 todos los desarrollos técnicos y metodológicos del nuevo IPC, incluyendo las pruebas necesarias para su implementación. Actualmente, el instituto está a la espera de los avales institucionales para lanzar una campaña de sensibilización y alfabetización del nuevo índice, previo a su publicación. Mientras tanto, continúa con los análisis técnicos para asegurar que los cambios no se apliquen en contextos atípicos, siguiendo las recomendaciones internacionales. La nueva metodología incorporará una canasta de consumo más representativa, pero no corregirá la serie histórica, sino que se aplicará un coeficiente de empalme para mantener la continuidad estadística.

Los detalles

La Jefatura de Gabinete recibió un total de 4078 preguntas por parte de los legisladores, que se redujeron a 2304 tras un proceso de unificación.

El mayor volumen de consultas provino del bloque de Unión por la Patria, que presentó 1250 preguntas, más de la mitad del total. Bastante más atrás quedaron Pro, con 209, Democracia para Siempre (146) y la Unión Cívica Radical (141). La Coalición Cívica envió 137; Encuentro Federal, 120; Izquierda Socialista-FIT Unidad, 87; PTS-FIT Unidad, 84; y el Partido Obrero-FIT Unidad, 48.

Desde los bloques unipersonales también llegaron consultas: Defendamos Santa Fe presentó 26, el Movimiento Popular Neuquino 19, y Republicanos Unidos, Transformación y Creo enviaron 18, 15 y 4, respectivamente.

El Ministerio de Economía fue, por lejos, el área más interpelada: acumuló 812 preguntas. Le siguieron Capital Humano (379), Salud (259), Seguridad (173), Justicia (91) y Defensa (90). También hubo consultas dirigidas a la Vicejefatura de Interior (84), Cancillería (75), la propia Jefatura de Gabinete (74), y los ministerios de Desregulación y de Ciencia y Tecnología, con 63 y 62 preguntas respectivamente.

Otros organismos también fueron alcanzados por el pedido de información: el Banco Central recibió 36 preguntas, la Secretaría de Comunicación 33 y Cultura, 16. Las áreas menos consultadas fueron la SIDE (4), la Sindicatura General de la Nación (2) y tres organismos que recibieron apenas una consulta: la Agencia de Acceso a la Información, la Secretaría Legal y Técnica y la Procuración del Tesoro.

