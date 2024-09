Guillermo Francos en Diputados, en vivo: la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete de Milei

Escuchar

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , se presenta en la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión , identificado con el número 140 . El martes les envió a los legisladores las respuestas por escrito a sus despachos en un documento de 1738 páginas

También se reúnen los senadores en Labor Parlamentaria para ver definir si sesionan hoy o mañana, lo que podría derivar en una megajornada legislativa. Pese a que ayer por la noche había más chances de que vayan al recinto hoy, esta mañana es más probable que el encuentro se haga mañana. En ese cuerpo hay temas que preocupan a la Casa Rosada: el financiamiento universitario (que ya viene aprobado de Diputados) y el tratamiento del DNU de fondos reservados para la SIDE (cuya aplicación fue rechazada en la Cámara baja). Mientras, el oficialismo pretende impulsar la boleta única, pero faltaban ultimar detalles

📌08.05 | Curiosidades del informe escrito

Ayer por la tarde, Francos ya remitió a los diputados las preguntas que le habían formulado por escrito previamente. El pasado 2 de agosto, el jefe de Gabinete recibió 3535 requisitorias de los legisladores las que, una vez unificadas en Coordinación de Informes, quedaron consolidadas en las 2135 consultas actuales.

El bloque de Unión por la Patria (UP) fue el que más preguntas realizó (1041), seguido por la Unión Cívica Radical (UCR), con 401. Después continuaron Pro (208), Hacemos Coalición Federal (143), la Coalición Cívica (131), la izquierda (con 72 preguntas para cada uno de sus dos bloques), el Movimiento Popular Neuquino (ocho), Creo (cuatro) y el MID (dos).

En tanto, los diputados que más consultas enviaron a Francos fueron Eduardo Toniolli (98-UP); Vanina Biasi (72-izquierda); Juan Marino (69-UP); Ana Carla Carrizo (68-Evolución); Mónica Schlotthauer (67-izquierda); Martín Maquieyra (59-Pro); Leandro Santoro (57-UP); y Nicolás Del Caño (53-izquierda).

En cuanto a la cantidad de preguntas que recibió cada ministerio y dependencia, la lista de demandas la encabezó la cartera de Economía, con 628 consultas; seguida por Capital Humano (441), la Jefatura de Gabinete (191), y los Ministerios de Salud (189), de Justicia (182) y de Seguridad (133). Completan la lista el área de Presidencia, con 102 preguntas, y después los ministerios de Relaciones Exteriores (83), de Defensa (78), de Desregulación y Transformación del Estado (57), el Banco Central (seis) y el PAMI (con cinco).

09.16 | Respaldo de Bornoroni

Antes de que Francos arribe a Diputados, el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, le dio su respaldo. “Hoy en Diputados recibimos a Guillermo Francos para su informe mensual ante el Congreso. Ya respondió más de 2000 preguntas. Dedicado a los que dicen que el gobierno de Javier Milei no es transparente. Estamos gobernando de cara a la sociedad y los mismos de siempre no lo soportan”, sostuvo el legislador cordobés, en una semana donde el Presidente fue criticado por sus reiterados ataques a la prensa y por restringir el acceso a la información pública.

08.46 | Directores de AYSA

Según las preguntas que respondió Francos por escrito, cada director de AYSA percibe un sueldo de 76 millones de pesos .

08.33 | Pregunta no respondida

Entre los cuestionamientos que los diputados le giraron a Francos por escrito, desde la izquierda hicieron una consulta que no fue respondida. “¿Por qué llaman ‘mago de las finanzas’ al ministro Luis Caputo?”, indicaron los legisladores sobre el titular de Hacienda. “Esta pregunta no está referida a cuestiones de gestión por las que debe responder este informe”, sentenció el jefe de Gabinete, que no ahondó en el tema.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presenta este miércoles en Diputados para dar su primer informe de gestión Fabián Marelli

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará hoy en la Cámara de Diputados para dar su primer informe de gestión como jefe de Gabinete, que es el número 140 en total. El anterior lo había encabezado Nicolás Posse en el Senado.

El inicio de la sesión será a las 11 y, de momento, se espera que dure al menos siete horas, con una exposición inicial de 60 minutos del líder de los ministros de Javier Milei, para después dar lugar al ida y vuelta con los representantes de los bloques.

Ayer, Francos les remitió a los despachos de los diputados el informe escrito, con las réplicas a 2135 consultas, en las que colaboraron las distintas áreas del Gobierno.

Con su desembarco en el Palacio Legislativo, el funcionario cumplirá con lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que el jefe de Gabinete debe acudir a cada una de las cámaras del Congreso de la Nación para dar cuenta de la gestión gubernamental.

