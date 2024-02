escuchar

Un momento de alta tensión se vivió en la megatoma de Los Hornos en La Plata cuando la senadora bonaerense de Pro Florencia Arietto se acercó para recorrer y dialogar con las personas que desde hace poco más de cuatro años establecieron sus hogares en aquel predio. Sin embargo, fue recibida entre gritos e insultos y se desató una fuerte discusión. En el último mes, la legisladora nacional extendió un pedido para desarchivar la causa. “ Los voy a desalojar ”, amenazó.

La fuerte discusión entre Arietto y vecinos del lugar ocurrió el miércoles alrededor de las 11 de la mañana en el cruce de las calles 143 y 77 del mencionado barrio platense. Según quedó registrado en un par de videos, la senadora recorría el predio cuando fue interceptada por vecinos que la increparon.

“Tienen a la gente viviendo como animales, sinvergüenzas”, disparó Arietto ante una vecina que le cuestionó su presencia en el lugar: “¿Qué vas a hacer? ¿Desalojar? ¿Tu solución es dejar sin casa a la gente?”. “ Los voy a desalojar. Los tenés viviendo en la mierda ”, disparó la exjefa de Seguridad de Independiente de Avellaneda.

“Les vamos a dar mucho más de lo que dieron ustedes”, aseguró la senadora de Pro cercana a Patricia Bullrich y agregó ante los gritos: “Sos una infame que hacés negocios con los pobres. Te los vamos a sublevar”.

Otra vecina salió a contrarrestar las acusaciones de Arietto. “A mi no me dejás sin ningún negocio, yo vivo acá. Es la primera vez que te vemos cara. Hace cuatro años que estamos acá, no nos saca nadie. Te metés en barrio que no conocés. El pueblo está acá”.

En ese sentido, las vecinas continúan con su descargo: “Querés hacer publicidad. Anda a hacer política a otro barrio. ¿Qué autoridad sos? Por qué no viniste hace cuatro años atrás al barrio. Vos que vivís bien. Venís a mostrar tus autos lujosos. ¿Conoces a las familias de acá? No conoces a la gente. Sos una cara rota que viene a hacer humo al barrio. Como [Julio] Garro y como este presidente trucho que está, que se quiere meter con los pobres”.

Hace casi un mes, se conoció la noticia de una pileta que fue robada en la ciudad de La Plata y luego fue hallada, instalada, en una vivienda en la megatoma de Los Hornos. A raíz de ello, volvió a resurgir la polémica sobre la titularidad de las tierras tomadas en esa zona emplazada a pocos minutos del centro de la capital bonaerense.

Florencia Arietto fue de las senadoras que insistió en que debería volver a tratarse la usurpación de esas 160 hectáreas que le pertenecen al Estado Nacional y que comenzaron a tomarse en febrero de 2020, en la zona del ex-Club de Planeadores, pero que se profundizó durante la pandemia de Covid-19.

A través de una serie de posteos en su cuenta de X el 28 de enero, la legisladora de Pro indicó que solicitó que desarchive la causa que había caído en el juez Alejo Ramos Padilla, para poder desalojar a las personas que desde hace ya cuatro años habitan el lugar. “La toma de Los Hornos. Usurpación de 160 hectáreas de la Nación donde el 70% es extranjero, la causa tramitaba en el federal de Ramos Padilla que por pedido de [Axel] Kicillof la archivó”, escribió.

“ Es una catástrofe sanitaria y de seguridad para los vecinos de alrededores. Voy a pedir el desarchivo como senadora ”, dijo y añadió: “Vamos a solicitar el desarchivo del expediente de usurpación adjuntando este caso de la pileta como hecho nuevo, donde se demuestra que la toma es una agujero de narcos y chorros y solo queda desalojar, condenar a los organizadores y cómplices y expulsar a los inmigrantes que fueron parte del ilícito”.

La ocupación de Los Hornos comenzó el 16 de febrero de 2020 en los terrenos de las calles 76 y 146. En ese entonces intervino la comisaria tercera de La Plata y la fiscal a cargo de la UFI N°1, Ana Medina. Ante la usurpación, el ministro de Seguridad bonaerense en ese momento, Sergio Berni, ordenó el desalojo que llevó a conflictos con heridos y detenidos. A los pocos días, volvieron a tomar el lugar pero desde la cartera de Seguridad no volvieron a intervenir, dado que son tierras nacionales.

El predio que fue del Club de Planeadores pertenece a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la cual cedió a los Ministerios de Desarrollo de la Comunidad y de Desarrollo Agrario 14.000 lotes para proyectos urbanos y productivos que nunca fueron regularizados.

La Provincia había acordado con el gobierno de La Plata un plan para urbanizar la zona. Según se había censado, eran 188 familias las instaladas en la zona. Sin embargo hubo un desacuerdo entre las partes que pretendían urbanizar las 160 manzanas compuestas en el predio, que se extiende desde las calles 143 y 153 y desde la calles 76 a la 86. En la actualidad ya son más 2200 las familias.

En el ex-Club de Planeadores no hay agua potable, no hay cloacas, y es territorio donde abunda el delito. Además, es objeto de negocios ilícitos por parte de punteros barriales y escenario de crímenes aún irresueltos, de apuestas ilegales y de peleas de barras bravas.

En abril de 2023, el juez Ramos Padilla lejos de ordenar el desalojo consideró que es obligación del Estado brindar solución a las familias con déficit de hábitat y por tanto dispuso que tanto el Estado nacional, provincial y municipal deben cooperar para concluir allí con un proyecto de desarrollo urbanístico.

