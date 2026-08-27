El titular de la ARCA declaró $383 millones más de patrimonio y sigue sin informar sus propiedades en Estados Unidos

El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Edgardo Vázquez, declaró un incremento patrimonial de $383,5 millones en la nueva declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA), pero con una salvedad: sigue sin declarar los departamentos que tiene en Estados Unidos y que investiga la Justicia argentina.

El funcionario informó bienes por $1004,1 millones al 31 de diciembre de 2025, contra $620,6 millones al cierre del año anterior. Presentó el formulario el viernes 21 de este mes, dentro de la prórroga que la OA había dispuesto hasta el lunes próximo, y la declaración figura como original, sin rectificativas.

Tanto en esa declaración como en la correspondiente a 2024, sin embargo, Vázquez no consignó inmuebles ni participaciones societarias en el exterior. Solo detalló tres cuentas bancarias en Estados Unidos, con saldos de US$1.807,69 al cierre de 2024 y US$7.804,74 al cierre de 2025.

En diciembre de 2024, dos meses después de que fuera designado al frente de la Dirección General Impositiva (DGI), LA NACION y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), documentaron que Vázquez había adquirido tres departamentos en Estados Unidos por más de US$2,1 millones, a través de una firma constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controlaba a dos compañías panameñas.

Tras la publicación, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una averiguación por presunto enriquecimiento ilícito y en abril pidió su indagatoria, al concluir que le ocultó a la OA y a la propia ARCA que es el dueño y beneficiario final de esas propiedades. “Sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial”, suscribió el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Dentro del Gobierno, Vázquez transmitió que esos inmuebles de Miami pertenecen a un tercero que no identificó y sobre el que tampoco aportó datos en los tribunales federales de Comodoro Py. El juez, el fiscal federal Guillermo Marijuan y la PIA esperan una respuesta oficial de Estados Unidos.

El complejo Icon Brickell, en Miami, donde compró un departamento Andrés Vázquez, jefe de la DGI del gobierno de Milei

La nueva declaración presenta, en tanto, un descalce contable de $225,6 millones. Vázquez consignó que su patrimonio creció $383,5 millones, pero la única justificación que declaró son sus ingresos netos por $158 millones. Dejó en cero los otros tres campos que el formulario prevé para explicar la variación: la diferencia de valuación de los mismos bienes al inicio y al final del año, las deudas y los gastos personales, es decir, el monto consumido. Ese último campo es el que la propia ARCA utiliza para detectar inconsistencias en las declaraciones de Ganancias de los contribuyentes.

El año anterior, Vázquez sí había informado gastos personales por casi $180 millones, equivalentes al 98,19% de su ingreso neto, y deudas al cierre por $1,9 millones: $1,3 millones en expensas que le adeudaba al consorcio de Los Molinos Building y otros $641.838 a American Express.

Una reconstrucción de LA NACION sobre los datos del propio formulario arroja que la revaluación de los bienes que Vázquez mantuvo durante todo 2025 fue de $188,7 millones, cifra que debió consignar y dejó en cero. Aun tomando ese número como válido, restan $194,9 millones que deberían provenir de ingresos o de ventas. Contra los $158 millones que declaró, quedan $36,9 millones sin explicación. Y ese cálculo supone que el funcionario no gastó un peso en todo el año.

Recomposición del patrimonio

Vázquez declaró, en cambio, una recomposición de su patrimonio. Según los cálculos de este diario, sus activos financieros saltaron de $16,4 millones a $108,2 millones, 6,6 veces más en términos nominales, con un plazo fijo en dólares por algo más de US$20.000, una cuenta comitente y una obligación negociable de Edenor por $61,1 millones. También incorporó dos automóviles donde antes no declaraba ninguno: un Mini John Cooper Works 2024 valuado en $77,2 millones y un Ford EcoSport Titanium por $10,4 millones. Para esos tres bienes, por $148,7 millones en conjunto, consignó como origen de fondos la venta de activos.

En la misma declaración, sin embargo, informó que solo un inmueble salió de su patrimonio durante 2025: una casa de 127 metros cuadrados en Garín, que valuó al inicio del ejercicio en $15,2 millones y dejó en cero al cierre, sin que se registre la operación ni su resultado.

Este patrón no es novedoso en las declaraciones juradas de Vázquez. En la correspondiente a 2024, consignó al inicio del ejercicio un departamento con cochera de 160 metros cuadrados en Capital Federal valuado en $88,5 millones y una cochera porteña de 12 metros cuadrados por $4,2 millones que al cierre quedaron en cero, sin darlos de baja, pero que sí desaparecieron del listado en 2025. En ese mismo período, una quinta de 300 metros cuadrados en Pilar pasó del 50% al 100% de titularidad sin que declarara compra alguna, con el casillero de bienes recibidos por herencia, legado o donación en cero.

Los valores consignados en las declaraciones juradas, cabe aclarar, son fiscales, no de mercado. Así, el departamento de 318 metros cuadrados donde vive, en la ciudad de Buenos Aires, figura en $440,3 millones, lo que representa un valor de US$958 el metro cuadrado al tipo de cambio del cierre del ejercicio. Vázquez también dejó de declarar la renta del suelo: los $10,9 millones que informó en 2024 pasaron a cero, aunque un departamento de 64 metros cuadrados en Quilmes sigue consignado con destino de alquiler.

Vázquez asumió al frente de ARCA el 18 de diciembre de 2025, por el decreto 890/2025, tras la renuncia de Juan Alberto Pazo. Contador, ingresó a la administración pública en 1990 y desarrolló su carrera en la ex AFIP, con paso por la Dirección de Inteligencia Fiscal. A lo largo de su carrera acumuló cuestionamientos e investigaciones penales, entre ellas por el casino flotante de Buenos Aires y por proteger desde la Regional Sur Metropolitana de la AFIP al matrimonio Kirchner y a empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López.