Quién es Andrés Vázquez, el nuevo titular de la ARCA que es investigado por propiedades no declaradas en Estados Unidos

El Gobierno nombró este martes a Andrés Edgardo Vázquez, extitular de la Dirección General Impositiva (DGI), como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en lugar de Juan Alberto Pazo, quien renunció. El nuevo funcionario, que tiene más de 35 años de trayectoria en la ex-AFIP, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y evasión tributaria, entre otros posibles delitos, por cuentas en el exterior sin declarar y por haber pagado con cheques a su nombre impuestos de tres condominios en Miami que no declaró en la Argentina.

Según la normativa del Decreto 890/2025, publicado en el Boletín Oficial, Vázquez asumirá el cargo a partir del jueves 18 para completar un período de ley. El cambio se da luego de que Pazo le comunicara al ministro de Economía, Luis Caputo, su intención de volver al sector privado.

Vázquez, por su parte, es seguido por la Justicia a raíz de turbulentos y sospechosos movimientos en la AFIP, hoy ARCA. En su amplia trayectoria en el organismo recaudador, se enfrentó a cuatro de sus superiores y ninguno pudo echarlo, y afrontó múltiples sumarios y al menos dos causas penales y las superó también. Luego, el presidente Javier Milei lo designó al frente de la DGI.

Contador y referente insoslayable de la Dirección de Inteligencia Fiscal de ARCA, hace ya casi un cuarto de siglo, de la mano de Carlos García Lorea, Vázquez tejió desde esa área vínculos con el poder y el espionaje de Francisco Larcher y Jaime Stiuso.

En diciembre de 2024, dos meses después de la designación de Vázquez en la DGI, LA NACION publicó una investigación en la que documentó que el ahora titular de ARCA compró a través de sociedades del exterior tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares que nunca consignó en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA). Tras ello, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una averiguación.

Entre ellas, había una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para adquirir la propiedad de los inmuebles ubicados en Miami.

No es la primera vez que se relaciona a Vázquez con operaciones en paraísos fiscales. En 2011 afrontó una denuncia porque desde noviembre de 2004 habría controlado junto a su hermana, Silvia Mónica Vázquez, una cuenta bancaria en el ING Bank NV de la isla de Curazao por US$442.113, fondos que habría remitido en julio de 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo. El funcionario no lo notificó ante el fisco argentino y debió sobrellevar una investigación penal, en la que logró ser sobreseído en 2022 porque el juez federal Ariel Lijo no obtuvo respuesta de Luxemburgo, Países Bajos o Curazao para verificar la existencia de esas cuentas y, ante esa imposibilidad, Lijo cerró la pesquisa.

Lijo cerró la causa contra Vázques tras no poder verificar la existencia de sus cuentas

Tras la publicación de LA NACION en diciembre, el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo, a modo de justificación durante una conferencia de prensa que Vázquez ya habría sido sobreseído por esa operatoria inmobiliaria por Lijo, en 2022, y que se trataba, por tanto, de “un tema del pasado”. En tanto, la designación de Vázquez al frente de la DGI causó revuelo interno en el Gobierno y fue misteriosa: el decreto de nombramiento lo firmó Milei junto a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ni el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni el ministro de Economía, Luis Caputo, participaron del trámite. Tampoco firmó la entonces titular de la AFIP, Florencia Misrahi, a quien el Presidente terminó por echar en diciembre de 2024.

En septiembre de este año, Vázquez ganó una pulseada en el marco de la investigación sobre sus propiedades en Miami: logró que desplacen al fiscal que estaba a cargo. A pedido suyo, el juez federal Daniel Rafecas remitió a su colega Marcelo Martínez de Giorgi y la causa quedó en sus manos y del fiscal federal Guillermo Marijuán, a pesar de la negativa del fiscal que intervenía hasta ese momento, Carlos Rívolo, quien remarcó, sin éxito, que tenía la pesquisa más avanzada, con medidas de prueba ya en desarrollo.

Luego, en noviembre, LA NACION confirmó que Vázquez pagó con cheques a su nombre impuestos de tres condominios en Miami que no declaró en la Argentina, en maniobras que no fueron registradas ante la Oficina Anticorrupción. Así quedó plasmado en documentos oficiales del condado de Miami-Dade de 2014 a 2018, cuando ya era un alto funcionario de la AFIP.