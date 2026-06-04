Mauricio Macri respaldó la independencia judicial tras el voto favorable al pliego de Michelli en el Senado

El expresidente Mauricio Macri asistió hoy, en la Legislatura porteña, a un homenaje al 76° Campeonato Sudamericano de Bridge y recibió un diploma por su participación en la competencia. En la antesala del evento se refirió a la aprobación de los pliegos judiciales en el Senado y se mostró a favor de la postulación de la jueza María Verónica Michelli, cuestionada por Javier Milei por ser familiar de un periodista de LA NACION.

“Todo lo que fortalezca la independencia del poder judicial, es bueno para el país. Si hay confianza, hay inversiones y si hay inversiones, hay empleo. Y los más importantes, los que tienen un rol clave para generar confianza, son nuestros jueces. Así que tenemos que nombrar a los mejores jueces y no ser amigos de ninguno”, dijo Macri.

El expresidente respaldó el pliego de María Verónica Michelli que el gobierno de Javier Milei quería retirar por ser cuñada de un periodista Santiago Filipuzzi

El pliego de Michelli, cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, fue aprobado esta tarde, pese a la resistencia del gobierno de Milei que buscaba retirarlo. Ahora resta saber si el Presidente acatará lo votado en la Cámara alta y firmará el pliego.

Homenaje al bridge

En la ceremonia de la Legislatura, se distinguió a los participantes de todas las categorías de la última edición regional del campeonato deportivo. El evento estuvo a cargo del legislador de la Unión Cívica Radical (UCR) Francisco Loupias, hombre cercano al operador judicial Daniel “Tano” Angelici.

También participaron el secretario administrativo de la Legislatura, Cristian Gribaudo, y el presidente de la Asociación del Bridge Argentino, Fernando Lema.

Mauricio Macri junto aL secretario administrativo de la Legislatura, Cristian Gribaudo (izquierda), y el legislador radical, Francisco Loupias (derecha) Santiago Filipuzzi

“El 76° Campeonato Sudamericano fue clasificatorio para los campeonatos mundiales de 2027 a desarrollarse en Barbados. La Argentina triunfó en las cuatro categorías en diputa: Libre, Damas, Mixta y Senior", explicó el legislador en el proyecto de resolución que fijó el homenaje. Macri participó de la categoría Senior de la competencia.

El bridge es un juego de cartas en el que se enfrentan dos parejas por mesa y, actualmente, es considerado un deporte olímpico. Antes de comenzar el juego, se realiza una “subasta” en la que cada pareja determina cuantas “bazas” (mano de cuatro cartas) espera ganar.

La puntuación de cada pareja depende de la correlación entre esa predicción y el desempeño real en la partida: si la pareja consigue superar el número de “bazas” mínimo acordado, se lleva los puntos; caso contrario, gana la pareja rival.

Mauricio Macri recibió una distinción por su participación en el 76° Campeonato Sudamericano de Bridge Santiago Filipuzzi

En 2024, Macri se había consagrado campeón sudamericano de Bridge, lo que le permitió calificar para el torneo mundial que se realizó el año pasado en Dinamarca. En esa oportunidad el expresidente no logró replicar el buen desempeño que tuvo en el campeonato regional -donde el conjunto albiceleste se impuso con un total de 157.63 unidades- y quedó eliminado en la primera ronda.

El seleccionado argentino que integraban Macri y otros seis jugadores, terminó en el puesto 13 del Trofeo D’Orsi. Debía calificar entre los primeros ocho lugares para pasar a la siguiente etapa de la competencia, por lo que no pasó de la primera ronda.

Mauricio Macri en el Campeonato Mundial de Bridge 2025 WBF

El titular de Pro ya había participado de otro Mundial de Bridge en 2022, cuando el equipo nacional consiguió avanzar hasta la etapa de knock out. Sin embargo, a cinco días de su debut, Macri debió retirarse momentáneamente del equipo por un cuadro de conjuntivitis.

Entre la política y el deporte

Mañana, el expresidente retomará su agenda política como titular de Pro a nivel nacional y encabezará un nuevo acto de Próximo Paso en Santa Fe en el marco de su gira federal para fortalecer el armado territorial del sello amarillo.

Al mediodía realizará una parada en Entre Ríos, para reunirse con el gobernador Rogelio Frigerio y, por la tarde, viajará a Santa Fe para reunirse con el mandatario radical Maximiliano Pullaro, antes de la cumbre partidaria.

Mauricio Macri en una cumbre partidaria en Mendoza en el marco de gira federal Próximo Paso para reactivar la estructura territorial de Pro rumbo a 2027 Marcelo Aguilar - La Nación

El expresidente viene recorriendo distintas provincias del Interior para activar a la militancia y mostrar la fortaleza territorial de Pro rumbo a 2027. Esa gira nacional encontrará un freno a mediados de mes, cuando arranque el Mundial de fútbol y Macri deba viajar a los Estados Unidos.

“Mauricio va a ir al Mundial en calidad de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, como fue en el de Qatar 2022”, señalaron en el entorno de dirigente amarillo. Como contó LA NACION, presenciará las primeras dos semanas del certamen y la última, cuando se juegue la final en Nueva Jersey.