El Tribunal Superior de Justicia porteño fijó el criterio de actualización en los juicios por accidentes de trabajo

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) determinó el criterio de actualización de los juicios por accidentes laborales y dispuso que se aplique el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). La resolución del máximo tribunal porteño va a contramano de lo que venía sosteniendo la Cámara Nacional del Trabajo, un fuero en el que tienen peso e influencia los sindicatos peronistas.

Así, el tribunal porteño debutó como la máxima instancia de apelación de todos los juicios laborales que se resuelven en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, como lo dispuso la Corte Suprema de Justicia en el fallo Levinas.

Con este fallo laboral, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad pone fin a la incertidumbre y a la dispersión de aplicación de intereses en los juicios por accidentes de trabajo que impera en la justicia laboral nacional.

La aplicación del Ripte implica que el ajuste que se hará en los juicios por accidentes de trabajo es inferior a los ajustes que se venían aplicando según la dispersa jurisprudencia de la Cámara del Trabajo.

El tribunal resolvió el expediente Provincia ART s/ queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en: “Boulanger Roberto Eduardo c/Provincia ART s/ recurso ley 27.348” – expte. TSJ 87.079.

Esta sentencia tiene relevancia, pues elimina la litigiosidad en materia de indemnizaciones por accidentes de trabajo.

Esta es una de las causas que el TSJ resolvió luego que la Corte Suprema de Justicia, en el fallo “Ferrari Levinas”, lo habilitara para tratar los recursos de inconstitucionalidad en los procesos que tramitan ante la Justicia Nacional.

En 2019, el Gobierno Nacional emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia 669/19, que modificó la Ley de Accidentes de Trabajo, y estableció que las indemnizaciones por accidentes tendrían un interés equivalente a la variación del índice Ripte. Este índice mide la evolución de los salarios formales.

El DNU fue remitido al Congreso, que nunca lo rechazó, por lo cual se encuentra vigente.

Sin embargo, muchos jueces laborales se negaron a aplicar ese DNU. Como resultado de esta decisión hay diversos criterios judiciales para fijar los intereses de las indemnizaciones por accidente.

Esto alarga los juicios y consagra notorias desigualdades entre los trabajadores beneficiarios, dependiendo de qué juez o qué sala le toque resolver su caso.

En el fallo dictado en la causa “Boulanger c Provincia ART”, ante un recurso de inconstitucionalidad presentado por la ART Provincia, el Tribunal Superior de Justicia dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había declarado inconstitucional el DNU -sin pedido de parte, ya que tanto el trabajador como la ART reclamaron su aplicación- y por considerar que no tenía fundamentos suficientes para rechazar la vigencia de la norma.

Con lo cual, ahora todos los casos que lleguen en apelación al Tribunal Superior de Justicia para analizar el índice de actualización de los juicios serán resueltos por este criterio.

En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad-que fijó el criterio de ajuste- ya acumulan 1900 casos laborales para resolver. El 70 por ciento son por juicios laborles y el resto por inmdenizaciones por despido.

La solución a la que llegaron los jueces no estuvo exenta de mucho debate.

Hasta hubo mensajes cruzados con el equipo del Banco Nación, sobre la manera de aplicar las tasas de ajuste y el equipo del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzeneguer, sobre la modalidad de aplicación de las normas.