El Tribunal Superior porteño levantó la feria judicial para decidir si eleva a la Corte el planteo contra Jorge Macri

escuchar

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño habilitó hoy la feria judicial para tratar los recursos que presentaron quienes impugnaron la candidatura de Jorge Macri a jefe de gobierno de la ciudad.

Los jueces deben decidir si conceden o no los recursos extraordinarios con los que el exsenador radical Nito Artaza y la precandidata a jefa de gobierno porteño Vanina Biasi (FIT) pretenden llegar a la Corte Suprema para que revise el fallo de la semana pasada del propio TSJ, favorable a la candidatura de Macri.

Antes de resolver eso, tal como ordena la ley, los magistrados les dieron diez días (hábiles) a las partes interesadas para que opinen. Después, decidirán si corresponde enviar el caso a la Corte. Incluso si resolvieran que sí, todo indica que el máximo tribunal no quedará en condiciones de tratar el tema antes de las elecciones del 13 de agosto.

Este martes, el TSJ resolvió además no hacer lugar al pedido para “abreviar el plazo de traslado” y acortar los diez días hábiles, pero aclaró que ese plazo empieza a correr durante la feria judicial (que es esta semana y la que viene).

La semana pasada, por cuatro votos contra uno, el TSJ falló a favor de la candidatura de Jorge Macri a jefe de gobierno. Confirmó la sentencia que había dictado el 3 de julio pasado el Tribunal Electoral de la Ciudad (TE), que sostuvo que cumplía con los cinco años de residencia en el distrito necesarios para ser candidato. Es ese fallo del TSJ el que Artaza y Biasi pretenden que la Corte revise.

El máximo tribunal porteño no se pronunció en su resolución sobre la situación concreta de Macri y su residencia en el distrito que aspira a gobernar, sino que advirtió que quienes lo habían impugnado no estaban “legitimados” para hacerlo porque no habían cumplido con el procedimiento que prevé la ley para cuestionar las candidaturas.

Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires: Marcela De Langhe, Alicia Ruiz, Inés Weinberg de Roca, Luis Francisco Lozano y Santiago Otamendi. prensa@jusbaires.gov.ar

Por rechazar los recursos presentados contra el fallo del Tribunal Electoral que favoreció a Jorge Macri votaron la semana pasada los jueces Inés Weinberg, Santiago Otamendi, Luis Lozano y Marcela De Langhe. En contra se pronunció la jueza Alicia Ruiz.

El 11 de julio, el máximo tribunal nacional se negó a tomar el caso de Jorge Macri porque sostuvo que no era un tema de su “competencia originaria” y que, por ende, tenía que resolverlo la justicia porteña, tal como sucedió. Ahora que los jueces de la Ciudad ya se expidieron, los impugnantes pueden hacer este nuevo intento ante la Corte.

El Tribunal Electoral de la Ciudad, en el fallo que confirmó el TSJ, dijo que Jorge Macri cumple con el requisito que exige la Constitución local de haber residido en el distrito “los cinco años anteriores a la fecha de elección” porque sostuvo que la ley no exige que hayan sido los inmediatamente anteriores y que pueden haber sido otros cinco años. Según el Tribunal Electoral, Jorge Macri cumplió el requisito entre 1981 y 2006. Por ende, no es trascendente que en 2019 haya ganado su último mandato como intendente de Vicente López, donde por entonces tenía fijado su domicilio.

El requisito en disputa está previsto en el artículo 97 de la Constitución de la Ciudad, que establece: “Para ser elegido se requiere ser argentino, nativo o por opción; tener treinta años de edad cumplidos a la fecha de la elección; ser nativo de la Ciudad [Jorge Macri nació en Tandil] o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección (...)”.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, y Jorge Macri, el candidato de Pro a sucederlo Prensa GCBA