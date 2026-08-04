El viaje del Papa: fuerte expectativa en el Gobierno ante un inminente anuncio en el Vaticano

Luego de varias señales y gestos de acercamiento con la Iglesia, en el Gobierno ya dan por confirmada la visita del papa León XIV a la Argentina, del domingo 8 al 11 de noviembre. Se espera que el anuncio oficial lo haga la Santa Sede, probablemente en las próximas horas.

Así lo entienden cerca del canciller Pablo Quirno, a quien el presidente Javier Milei le encomendó hace varios meses la misión de recomponer la relación con el mundo eclesiástico, tanto con el Vaticano como con la Conferencia Episcopal Argentina. En el organigrama de la Cancillería se encuentra la Secretaría de Culto y Civilización de la Nación, cuyo titular, Agustín Caulo, estuvo la semana pasada en el Vaticano.

El viaje del Papa se prolongaría en la Argentina durante tres días y, como anticipó LA NACION, se trabaja con la hipótesis de que comprenderá actividades en la ciudad de Buenos Aires, además de una misa en la Basílica de Luján y un fugaz traslado a Córdoba. Una de las celebraciones principales se haría al pie del Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en el corazón de Palermo.

Será el primer viaje de León XIV a América del Sur y la gira se iniciará en Uruguay y concluirá en Perú, patria adoptiva del pontífice, cuya nacionalidad obtuvo en agosto de 2015, al cabo de una prolongada actuación como misionero de la comunidad agustina en regiones de alta vulnerabilidad social.

León XIV recibe en el Vaticano de manos del canciller Pablo Quirno, en febrero pasadfo, la carta del presidente Javier Milei para invitarlo a la Argentina Twitter

El canciller Quirno viajó en febrero del año pasado al Vaticano y le entregó en mano al Papa una carta del presidente Milei para invitarlo al país. Meses antes había hecho lo propio el vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor César Daniel Fernández, quien le expresó el deseo del conjunto de la Iglesia argentina para que el Papa viajara a la tierra de su antecesor Francisco. Distintos obispos le transmitieron en audiencias privadas o encuentros formales la esperanza de que se concrete el anhelado viaje.

El viernes pasado, el flamante nuncio apostólico en el país, monseñor Michael Wallace Banach, presentó sus cartas credenciales al presidente Milei en la Casa Rosada y a partir de ese encuentro se consideraba en cuestión de días la confirmación del viaje del Papa. Además, ya se concretó el martes pasado la asunción de la flamante presidenta de Perú, Keiko Fujimori, paso decisivo para encarar la etapa final de la preparación del viaje papal a la región. En una de sus primeras acciones al asumir la presidencia, Fujimori visitó a los obispos en la Conferencia Episcopal Peruana y declaró: “Garantizaremos una visita exitosa del papa León XIV”.

Monseñor Banach se presentará en público ante la Iglesia local este jueves, a las 11, en la misa que presidirá en la Catedral metropolitana. Estará acompañado por varios obispos argentinos y se dará gracias a Dios por su llegada a la Argentina, además de pedir que el Señor lo acompañe en la misión que le ha confiado el papa León XIV, al servicio de la Iglesia en la Argentina.

Asimismo, el nuncio acercará al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, las credenciales que lo acreditan como Representante del Santo Padre ante la Iglesia en nuestro país.

Como suele ocurrir en la organización de los viajes papales, a fines de junio ´llegó al país una misión de avanzada del Vaticano para evaluar posibles recorridos y desplazamientos. La definición del itinerario definitivo se dará a conocer en forma posterior al anuncio oficial del Vaticano. Se espera para las próximas semanas que otra delegación –la primera fue de cuatro funcionarios de la Secretaría de Estado y del área de Comunicación de la Santa Sede- llegue a la Argentina para avanzar en los trabajos preliminares de la visita del Papa, que sería la primera en 39 años.

En mayo pasado, Quirno le adelantó a Milei que podían esperarse novedades sobre la visita del Papa al país. “Vine a reunirme con el presidente Milei para darle ‘la buena noticia’ que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha... ¡qué linda Primavera!”.

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, recibe al presidente Javier Milei, en el tedeum del 25 de Mayo. captura

El estilo del Papa

Con un estilo mesurado y reflexivo, pero incisivo en sus mensajes, León XIV continúa la línea de su antecesor Francisco, como lo refleja su clamor por la paz y los temas de la agenda social, desde la apremiante situación de los excluidos por la pobreza hasta el mandato de que la economía sea puesta al servicio del hombre.

Ese sendero transita la Iglesia argentina, que en sus más recientes expresiones reclamó una mayor sensibilidad ante los que sufren, expuso la situación de las personas con discapacidad y acusó a los que se esconden “en cuevas de corrupción para volverse ricos”. Esas fueron las palabras del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, en el último tedeum por el 9 de Julio, ante el Presidente, en la Catedral porteña.

En una reunión que mantuvo con el nuncio apostólico Banach, el canciller Quirno destacó las coincidencias en el trabajo en favor de objetivos comunes. “La Argentina y la Santa Sede reafirmamos los fuertes lazos históricos y el afecto mutuo que nos unen. Seguiremos consolidando esta etapa de profunda cercanía y diálogo fraterno, fortaleciendo juntos una agenda de trabajo cada vez más estrecha basada en valores compartidos”, señaló la Cancillería en un comunicado.

El papa Juan Pablo II fue el único papa que visitó la Argentina en el período de su pontificado. Lo hizo dos veces, primero en un viaje relámpago que realizó en junio de 1982, en los tramos finales de la guerra de Malvinas, semanas después de su visita pastoral a Inglaterra, Escocia y Gales. El segundo viaje del papa polaco a nuestro país fue en abril de 1987, cuando fue recibido por el presidente Raúl Alfonsín, en una visita más prolongada y planificada. Francisco, elegido papa en marzo de 2013 y fallecido en abril de 2026, no visitó nunca la Argentina y el cardenal Eugenio Pacelli, elegido pontífice en 1958, había visitado antes el país, en 1934, en ocasión de celebrarse en Buenos Aires el Congreso Eucarístico Internacional.