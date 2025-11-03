El peculiar video que subió Milei con su nuevo gabinete: a los saltos con Petri y abrazo prolongado con Santiago Caputo

El presidente Javier Milei difundió en la red social X imágenes de la primera reunión en Casa Rosada con los nuevos miembros del Gabinete, entre quienes destacan Pablo Quirno (Cancillería), Manuel Adorni (Jefatura de Gabinete) y Diego Santilli (Ministerio del Interior). El video fue musicalizado con “I Feel Good” de James Brown.

En la secuencia se puede ver la entrada de Milei al salón con su hermana Karina -quien ocupa el rol de secretaria general de la Presidencia- detrás. El abrazo prolongado con Santiago Caputo, el asesor todo terreno, considerado uno de los “derrotados” tras las elecciones, es uno de los momentos salientes de la cinta.

Pero también el eufórico salto que da Milei al ver a Luis Petri, el ministro de Defensa, que en teoría dejará su cargo en diciembre para ocupar un escaño en el Congreso. La bienvenida al “Colo” Santilli, que encabezó la lista de Diputados en Provincia pero será el reemplazo de Lisandro Catalán, fue otro de los destacados del video.

El video que difundió Javier Milei con su nuevo gabinete: “I feel good”

Sobre el final del video, Karina Milei se funde además en un abrazo con Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, los dos ganadores en la interna del triángulo de hierro tras el impactante triunfo libertario.

Previo a la aparición de Milei, y según orden de llegada, los ministros fueron atravesando el salón de los Bustos, donde posaron para una foto, a cargo de los fotógrafos oficiales. La única excepción a esta innovación fue Caputo, quien detrás de sus lentes oscuros ingresó junto Petri, pero esquivó las instantáneas y enfiló directamente hacia las escaleras que llevan al primer piso de la Casa Rosada. Sí participó de la foto grupal.

Del encuentro también que participaron también Santiago Bausili (titular del Banco Central); Luis Caputo (ministro de Economía); Mario Lugones (ministro de Salud); Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano); Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia) y Patricia Bullrich (ministra de Seguridad y senadora electa).

La postal de la primera reunión de Javier Milei con su nuevo gabinete presidencia

Concluida la reunión, LA NACION le preguntó a Santilli como había sido ese primer acercamiento con sus pares. “Me recibieron muy bien”, dijo ante la prensa acreditada el nuevo ministro del Interior -aún no hay fecha para su jura-. Afirmó que en el cónclave se habló de “las reformas que son importantes para la Argentina”. Defendió, sobre todo, la reforma laboral, y afirmó que “muchos gobernadores me escribieron” en estas últimas horas. Destacó su propia “capacidad de diálogo” como activo a la hora de negociar con los mandatarios provinciales.

“El Presidente volvió a plantear los lineamientos de su programa de gobierno, que son la reforma tributaria, la modernización laboral, [la reforma del] Código Penal y por supuesto, el Presupuesto”, sostuvo Adorni, en un breve contacto con periodistas, mientras abandonaba la Casa Rosada. “Fue una reunión espectacular”, afirmó.

El ministro coordinador dijo que “se está definiendo” la fecha de envío de esos proyectos al Congreso, a tratarse en sesiones extraordinarias, con la nueva composición de las cámaras. “Estuvimos ordenando el temario de [sesiones] extraordinarias”, precisó a este diario otro de los participantes de la reunión.

Pablo Quirno, exsecretario de Finanzas y flamante ministro de Relaciones Exteriores Fabian Marelli

No serán, por cierto, los únicos cambios. Está pendiente la confirmación de Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad, como reemplazante de Bullrich, que dejará su puesto en Seguridad para asumir como senadora nacional el próximo 10 de diciembre. Ese mismo día asumirá Luis Petri como diputado nacional por Mendoza. Se especula con que Luciana Carrasco, jefa de gabinete del Ministerio de Defensa, asuma en su lugar.