Milei encabeza en la Casa Rosada la primera reunión con su nuevo gabinete: Adorni por Francos y Santilli por Catalán

Con un inusual vallado rodeando la Casa Rosada, y una veintena de cámaras de televisión apuntando a la explanada de la calle Rivadavia, el presidente Javier Milei llegó a las 9 de la mañana para presidir una reunión de gabinete que tiene varios condimentos extra, luego de la renuncia, el viernes, del jefe de gabinete, Guillermo Francos, su reemplazo por Manuel Adorni y el ingreso, como ministro del Interior, de Diego Santilli.

Al “debut” de Santilli en el seno del gabinete y el cambio de rol de Adorni, que dejará a partir de hoy de ser portavoz para fungir como ministro coordinador, se suma la primera vez de Pablo Quirno como canciller en una reunión de ministros. Adorni fue el primero en arribar, minutos antes de las 9, al despacho que aún ocupa en la planta baja de la Casa Rosada.

Otro de los ejes de la reunión será Santiago Caputo, a quien insistentes rumores señalaban como reemplazo de Lisandro Catalán (que también renunció el viernes al igual que su jefe político, Francos).

Cerca del asesor todoterreno aseguraron ayer que Caputo seguirá con “el mismo rol” que viene cumpliendo, como principal consejero presidencial e integrante del Triángulo de Hierro. “Salió ganando”, alegaban cerca suyo en la agitada noche del domingo, mientras Santilli se reunía con el Presidente en Casa Rosada.

El propio Santilli llegó, quince minutos antes de lo pactado, a su primera cita en el gabinete nacional. La reunión comenzó a las 9.30, en el salón Eva Perón de la Casa Rosada, con una única ausencia, la del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de viaje oficial por España.

Uno a uno, los ministros fueron atravesando el salón de los Bustos, y posaron para la foto, a cargo de los fotógrafos oficiales. La única excepción a esta innovación fue el propio Santiago Caputo, quien detrás de sus lentes oscuros ingresó junto al ministro de Defensa, Luis Petri, pero esquivó las instantáneas y enfiló directamente hacia las escaleras que llevan al primer piso de la Casa Rosada. Sí participó de la foto grupal.

Además de los ministros, participan del encuentro encabezado por el Presidente el titular del Banco Central, Santiago Bausili; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El último en llegar, dos minutos más tarde de lo pactado y con una sonrisa, fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Mientras entraban los ministros, funcionarios del despacho de Francos llegaban a buscar sus pertenencias. Algunos mostraban su incertidumbre porque no saben cuál será su destino laboral, a la espera de las decisiones del próximo ministro.

Adorni asumirá el miércoles por la mañana como jefe de gabinete. Está previsto que el Presidente le tome juramento antes de emprender su viaje a Miami, para participar de la America Business Forum, en esa ciudad estadounidense, y participar de una nueva reunión de la organización conservadora Cpac.