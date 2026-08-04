El Gobierno anunció que aplicará sanciones a los prácticos por el paro de actividades

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó este martes que el Gobierno sancionará a los prácticos marítimos que llevan adelante un paro en los principales puertos del país. El funcionario dijo que se trata de un servicio esencial y que influye directamente en el “costo argentino”.

“Es un servicio esencial y estas personas tienen la obligación de sostenerlo. Seguramente va a haber sanciones; no tengo ahora los detalles, pero sin dudas es algo que va a ocurrir; se está decidiendo en este mismo momento”, declaró el vocero con respecto a la medida de fuerza que mantienen los trabajadores del sector.

HL White Marlin, uno de los mayores buques semisumergibles de transporte pesado del mundo, arribó el domingo al país y quedó fondeado en la boya 17, frente a Bahía Blanca

Ravier también indicó que la intención de la medida es abaratar los costos del transporte. “El Gobierno busca bajar el costo argentino, muy elevado en comparación con el de otros países. Buscamos que entren nuevos jugadores con precios más competitivos, una mejora tanto para empresas como para consumidores. Lograríamos menor costo logístico, y por ende precios más bajos”, afirmó el funcionario.

Esta protesta se inició tras la publicación del Decreto 690/2026, firmado por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger. La medida busca desregular el régimen vigente desde 1991, modificado en 2019 bajo el Decreto 188/19.

Caleta Cordova en el Golfo San Jorge, Comodoro Rivadavia. Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

La parálisis de actividades dejó sin operar a más de 140 buques mercantes en las terminales de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, sumadas a las maniobras suspendidas en Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia.

La Cámara Argentina de Energía (CADE) confirmó la interrupción de las actividades portuarias en sus empresas asociadas ante la falta de personal especializado. Esto afecta el ingreso de petróleo crudo a las plantas refinadoras y la salida de combustibles refinados hacia los puntos de distribución.

Por ejemplo, las refinerías de Campana, Dock Sud, La Plata y Bahía Blanca despachan carga hacia Comodoro Rivadavia para abastecer a la Patagonia sur, la zona de mayor riesgo ante posibles complicaciones de suministro. En algunas plantas el margen operativo se redujo a 24 horas antes de recortar la producción.

La falta de maniobras bloquea además la carga de crudo destinado a la exportación en Bahía Blanca. Al no tener personería gremial, las agrupaciones de prácticos no quedan sujetas a las convocatorias de conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, lo que hace más difícil tratar el conflicto con las vías tradicionales de negociación.

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