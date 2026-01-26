Elección atípica en Mendoza: los intendentes del PJ van a las urnas contra la alianza Cornejo-Milei

MENDOZA.- La provincia de Mendoza será este verano el escenario de una elección atípica y descolgada del calendario que ya se desarrolló en todo el país. Se trata de los comicios en los municipios cuyos intendentes, en su mayoría peronistas, decidieron desdoblar para el próximo 22 de febrero.

Así, después de las votaciones de octubre, llegó el turno de ver qué ocurre en las urnas en los históricos bastiones justicialistas, que prefirieron separarse del cronograma electoral nacional y provincial para intentar convalidar las gestiones locales.

Sin embargo, están en alerta: la alianza oficialista de Cambia Mendoza (CM) y La Libertad Avanza (LLA), con el impulso del gobernador radical Alfredo Cornejo y del presidente Javier Milei, jugará fuerte con el objetivo de ampliar el poder territorial rumbo a las elecciones de 2027. De hecho, está prevista la visita del líder libertario o de su hermana, Karina Milei, para el cierre de campaña.

En pleno verano mendocino, son seis las comunas que medirán su desempeño, de las cuales cinco, San Rafael, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, responden al Partido Justicialista (PJ) y solo una, Luján de Cuyo, a Pro, que decidió aliarse con CM y LLA, lo que le asegura una mejor performance, teniendo en cuenta que en octubre, en la mayoría de esas comunas, arrasaron los violetas.

Hay dos distritos clave para el peronismo, San Rafael y Maipú. Allí, las fuerzas políticas locales, con los caciques justicialistas Omar Félix y Matías Stevanato, medirán su poder territorial de cara al resto del año político, pero sobre todo a 2027, cuando se deberá elegir intendente, gobernador y presidente.

En un contexto habitual se trataría de elecciones poco trascendentes, ya que solo se renovarán la mitad de los concejos deliberantes, casi un trámite para los justicialistas, pero los resultados de las legislativas de octubre le agregaron el condimento que faltaba, sobre todo por el interés de Cornejo y de los libertarios de ocupar cada vez más lugares.

Bajo este escenario, en los gobiernos provincial y nacional se entusiasman con dar la sorpresa. Sin embargo, los peronistas resisten y se envalentonan en que los vecinos se inclinarán por la cercanía y los servicios que les prestan, más allá de los vientos a favor de las administraciones de Mendoza y de la Casa Rosada.

Con la campaña ya activa, el objetivo de ese domingo electoral que se aproxima es la renovación del 50% de las bancas de los ediles. En cuanto a las claves de los comicios, hay que tener en cuenta que están habilitadas para votar 494.029 personas, que lo harán bajo el sistema de Boleta Única Papel, que ya rige en la provincia.

Las comunas se harán cargo de los costos logísticos del operativo y la impresión de boletas, por un monto superior a los 2.700 millones de pesos, indicaron desde la Junta Electoral, lo que representa de un costo promedio 5500 pesos por votante. En cuanto a las autoridades de mesa, el organismo convocó a docentes para cubrir los puestos de autoridades, con un viático estimado de 100.000 pesos por la jornada y la capacitación previa.

El pasado domingo 18 de enero empezó a regir la campaña electoral, que ya se siente en las calles con festivales y obras municipales, que podrán anunciarse hasta el 6 de febrero, momento en el que se ingresará en etapa de definiciones.