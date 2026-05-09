“8.000 socios fundadores”: nueva campaña solidaria para avanzar con las obras de la capilla del “influencer de Dios”

MENDOZA.- Es un megaproyecto mundial que atraviesa un momento difícil. Es un freno sorpresivo e importante, pero sin bajar los brazos. Así, para volver a arrancar con todo hacen falta granitos de arena solidarios, que permitan retomar las obras. Se trata de la construcción de la primera e imponente capilla en honor a San Carlo Acutis, el “influencer de Dios”, que empezó a levantarse el año pasado en esta provincia, tal como contó LA NACION, pero que quedó en stand by por falta de fondos. Por eso, este “faro de fe” para los jóvenes de todo el mundo busca mantenerse encendido por lo que ya comenzó a rodar una nueva campaña de donaciones.

De acuerdo con los impulsores de la iniciativa, para que el sueño del templo del “santo de internet” deje de estar en riesgo se necesitan 8.000 “socios fundadores”, lo que permitirá reactivar los trabajos en el terreno, en la localidad de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, a unos 15 kilómetros de la capital provincial. Es que hasta ahora la construcción del santuario dedicado al joven santo millennial solo alcanzó el 17% de avance. Así, debido al contexto económico se paralizó temporalmente la obra, por lo que el plan de rescate está enfocado en suscripciones mensuales para asegurar su finalización.

Las obras están paradas por falta de fondos

De esta manera, lejos de detener el proyecto de forma definitiva, esta pausa obligada impulsó a la organización a reestructurar sus canales de recaudación. Con el objetivo de transparentar los ingresos y reactivar el trabajo de albañilería, que actualmente ya reporta los cimientos, el subsuelo, la losa correspondiente al piso del templo y el armado de las primeras columnas, se han integrado de manera oficial en billeteras virtuales y sistemas de cobro internacionales. “La campaña de reactivación ya está activa. Los interesados en suscribirse y destrabar la obra para que la construcción vuelva a tomar ritmo, pueden hacerlo ingresando de forma segura en capillacarloacutis.com”, recordaron.

“La idea es seguir adelante con todo y no detenernos hasta su inauguración durante el primer semestre de 2028. El padre Osvaldo Scandura, parte fundamental de esta obra, siempre nos recuerda que este proyecto es de Dios, para que nunca bajemos los brazos”, expresó a LA NACION, el reconocido desarrollador inmobiliario, Carlos Bajach, uno de los responsables del proyecto y colaborador permanente.

La pausa en los avances se produjo en las últimas semanas ante la imposibilidad de sostener los altos costos de materiales y mano de obra dependiendo únicamente de donaciones esporádicas. Por eso, inspirados en los milagros del “ciberapóstol de la Eucaristía”, los responsables del proyecto lanzaron una campaña nacional de salvataje enfocada en el financiamiento colectivo. De ahí, la meta concreta de conseguir 8.000 suscriptores mensuales de cualquier rincón del país que permitan darle previsibilidad a la construcción y lograr la finalización. Desde la organización, explicaron que bajo este nuevo esquema, cualquier persona puede suscribirse de forma rápida y convertirse en donante, ayudando a financiar de manera directa los ladrillos, el hierro y el cemento necesarios para avanzar a la siguiente etapa.

Peregrinación internacional

Lo que comenzó como un sueño de devoción en Mendoza, hoy busca convertirse en un lugar de peregrinación internacional. De hecho, cada semana se registran visitas de fieles de todo el mundo, lo que muestra el interés y el potencial que tendrá el emblemático sitio para venerar al adolescente italiano, que falleció en 2006 con solo 15 años, a causa de una leucemia.

La capilla para venerar al santo Carlo Acutis queda en la zona mendocina de Chacras de Coria

“Nos resuenan constantemente las palabras de Antonia Salzano, mamá de San Carlo Acutis, quien nos grabó un video deseando que esta capilla sea un faro de luz para los jóvenes del mundo. Nos emociona ver que, desde hace meses, cientos de peregrinos de distintos lugares de nuestro país se acercan a la obra para dar gracias por los favores recibidos de nuestro querido santo, y muchos otros para pedir por distintas necesidades”, comentó Bajach.

El “ciberapóstol”, experto en informática y en evangelizar a través de internet, fue canonizado el 7 de septiembre por el papa León XIV, y tiene al menos dos milagros comprobados en su haber: curó a un niño brasileño de una enfermedad congénita y a una estudiante costarricense de 21 años, quien había sufrido un severo trauma cerebral tras caer de una bicicleta.

De hecho, aparecen cada vez más hechos vinculados a la intercesión del joven santo. Por caso, LA NACIÓN contó el año pasado la milagrosa recuperación de Mica, una niña sanjuanina diagnosticada con un tumor encefálico inoperable.

Desde la organización de la capilla dejaron en claro que el proyecto nació por devoción a Acutis y por los milagros que su figura sigue despertando en los jóvenes, desmintiendo así cualquier rumor de que se trate de un emprendimiento privado. “Es una obra pensada desde cero y nacida desde la comunidad, por lo que esta capilla es de todos los católicos. Sin embargo, como el proyecto creció muchísimo y los recursos hacen falta, identificamos que muchas personas aún no sabían que podían, y debían, ser parte”, indicaron a este diario.

El papa León XIV santificó en septiembre pasado a Carlo Acutis

En este sentido, hicieron alusión al papa Francisco, recordando una de sus frases emblemáticas de que “nadie se salva solo”. Así, con esa misma premisa, los autores de la iniciativa aseguran que solos no pueden construir esta inmensa capilla que un día será santuario. Necesitan que la solidaridad de la gente se convierta en una misión colectiva.

“Hoy los jóvenes tienen en Carlo una gran luz que les permite crecer y desarrollarse. Sumamos nuestra voluntad y nuestra entrega para dar con generosidad aquello que Dios nos dio gratuitamente para que en el camino podamos ser constructores de algo nuevo, algo que tiene los cimientos en el Dios de la vida”, expresó a LA NACION el padre Scandura, a cargo de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Chacras de Coria, de la que dependerá la esperada capilla en honor a San Carlo Acutis.

El papa Francisco firmó de puño y letra la autorización para construir la primera iglesia del mundo en honor a Carlo Acutis, en Mendoza

“Pocas oportunidades tendremos en nuestras vidas de ser parte, de manera real e importante, en la construcción de una capilla, y esta obra nos permite, desde la fe, participar de un proyecto así. Para agradecer a todos los que colaboran, habrá un chapón gigante con los nombres de los donantes de esta obra, que será un legado para nuestras familias, hijos y nietos. El momento es ahora: hay que animarse a aportar. No importa el monto; lo importante es hacerlo con continuidad mensual”, completó Bajach.