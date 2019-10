Elecciones 2019: el escenario que dejó la votación

Crédito: Silvana Colombo

1. Un triunfo claro de Fernández, pero no abrumador

La Argentina tiene como presidente electo a un dirigente que hasta hace algunos meses nadie imaginaba en el cúspide del poder. Alberto Fernández pudo interpretar la demanda de unificar a la mayor parte de la oposición, esencialmente peronista. Le aportó al kirchnerismo duro lo que le faltaba: los gobernadores, los gremios, los dirigentes que se habían alejado en la última etapa del gobierno de Cristina. Sin embargo, el resultado de ayer no fue tan abrumador como se pensaba, incluso retrocedió respecto de las PASO. Su triunfo se basó sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde el kirchnerismo puro es más fuerte.

2. Una derrota digna que dejó a Macri en pie

Mauricio Macri había definido como un "palazo" la derrota en las PASO. Esta vez repuntó más de 7 puntos, alcanzó el umbral del 40% y recuperó todo el corredor central del país. Si bien perdió la presidencia y acotó la experiencia de Cambiemos en el poder a cuatro años, quedó muy bien parado para la etapa posterior. Difícilmente el resto de los actores de su espacio puedan ignorar que Macri es la principal figura de la oposición a nivel nacional. Ayer él mismo dio una pista cuando dijo que continuaría trabajando con ese objetivo. Con el resultado puesto, la gira "Sí se puede" fue un éxito de recuperación electoral.

3. Larreta hizo historia sin ballottage

Por primera vez desde que los jefes de gobierno se eligen por el voto popular, no es necesario recurrir a un ballottage. Lo consiguió Horacio Rodríguez Larreta con un resultado abrumador de 55% de los votos y 20 de diferencia sobre Matías Lammens. No solo quedó como el único representante de Pro con control territorial tras las derrotas de Macri y de Vidal, sino que se perfila como la figura aglutinante del posmacrismo. Sin embargo, no estará solo al frente de ese proceso, como se especuló en el caso de una dura derrota de Macri. Es clave su buena relación con Vidal, con el radicalismo, con Monzó y con Frigerio.

4. El regreso de Cristina al poder

La expresidenta fue la artífice intelectual y política del triunfo de Fernández, no solo porque fue quien lo designó al frente de la fórmula, sino porque la provincia de Buenos Aires, donde ella tiene mejor imagen, fue decisiva para acotar la remontada de Macri. Ayer, en el festejo del triunfo, expuso una centralidad llamativa. Fue ella quien le mandó un mensaje directo a Macri al pedirle que gobierne y que tome las medidas necesarias para evitar sobresaltos financieros. La mayoría de los votos de Alberto le pertenecen a ella, y ella los hará valer.

5. Con Kicillof llega el kirchnerismo puro

El triunfo amplio de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, aunque por una diferencia menor que en las PASO, consolida un nuevo eje de poder: el kirchnerismo puro. Es un proyecto que tiene una matriz ligeramente diferente a la de Alberto Fernández, porque allí gravitan sin contrapeso Cristina, Máximo y La Cámpora. Habrá que ver cómo es la convivencia con Massa, el otro actor bonaerense clave, y los intendentes. Ayer Kicillof hizo un durísimo relato de la herencia, marcando un discurso muy hostil.

6. La derrota de Vidal, en la mira

Volvió a perder por una cifra muy similar a las PASO, 16 puntos debajo de Kicillof. Quedó en la mira de la Casa Rosada porque la provincia no acompañó la remontada general de Macri y lo atribuyen a que Vidal optó por hacer una campaña más autónoma despegándose de Macri. Incluso en varios municipios les fue peor que a los intendentes. En el entorno de la gobernadora todavía cuestionan la falta de gestos de la Casa Rosada en materia económica y en la estrategia electoral "cerrada", según ellos.

7. El giro en el centro del país

Fue muy notable el cambio que se produjo en el resultado electoral en toda la franja central del país, una zona marcada por la actividad rural y por centros urbanos de clase media. Macri no solo logró dar vuelta la elección en Mendoza, que había perdido en las PASO, sino que también se anotó ajustados triunfos en dos provincias muy difíciles para Cambiemos, como Santa Fe y Entre Ríos. A eso se sumó que amplió su ventaja en Córdoba, por lo que si se agrega su triunfo en Capital se quedó con todos los principales distritos, con excepción de la provincia de Buenos Aires. También fue sorprendente su éxito en San Luis.

8. La preocupación por la transición

Ayer hubo gestos inusuales para la tradición política argentina, vinculados con la búsqueda de acuerdos para la transición. Macri invitó a Fernández a desayunar hoy y habló de su voluntad de tener un interregno coordinado. También decidió implementar un fortísimo cepo cambiario para frenar la corrida, una medida que Fernández alentó en privado para evitar una sangría mayor de reservas. El presidente electo, muy preocupado por el cuadro general de la economía, devolvió gentilezas al decir que concurrirá hoy a la Casa Rosada.

9. Sin mayorías en Diputados

El triunfo de Alberto Fernández no le alcanzó para tener certezas absolutas en el Congreso. En el Senado, donde tallará fuerte Cristina Kirchner como vicepresidenta, podría alcanzar el quorum con el aporte de partidos aliados. Sin embargo, el escenario más complejo se dará en Diputados, donde nadie tendrá mayoría propia y será necesario encarar negociaciones para la aprobación de las leyes. Cambiemos también creció su representación y perdieron los bloques minoritarios.