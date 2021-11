Alberto Fernández votó en la UCA de Puerto Madero y dejó una chicana para la oposición

Minutos antes de las 9.30, el presidente Alberto Fernández llegó a la Universidad Católica Argentina (UCA), en el barrio porteño de Puerto Madero, donde emitió su voto en el marco de las elecciones legislativas que se desarrollan en todo el país. A continuación, ofreció una breve rueda de prensa en la que, cauteloso por la vigencia de la veda electoral, no dejó pasar la oportunidad para chicanear a la oposición.

Como se había anticipado oficialmente, tras la votación se dispuso de un área de prensa ubicada sobre avenida Alicia Moreau de Justo al 1500, donde el mandatario respondió algunas preguntas. Acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez, comenzó: “Venimos de emitir nuestro voto en un día de democracia que siempre celebro como hombre del Estado de derecho y de la democracia”.

Y siguió: “Cada día que la Argentina vota para mí es un día valioso e importante. Está todo transcurriendo con tranquilidad, que es lo que más nos importa. Y lo que más les pedimos a los argentinos es que vayan y se expresen para que podamos construir el país que queremos. Lo más importante es que el pueblo se exprese y a la noche escucharemos qué ha dicho”.

El mandatario y la primera dama votaron en la UCA Silvana Colombo - LA NACION

Al ser consultado sobre si se concretará el diálogo postelectoral con la oposición anunciado por el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, el Presidente respondió: “Nosotros siempre hemos tenido el diálogo abierto. El diálogo no es nuestro problema, siempre está abierto. No somos nosotros los que no queremos el diálogo”.

Después, agregó: “Yo estoy con toda la fuerza para mañana seguir gobernando y hacer todo lo que hay que hacer para que el país esté de pie”.

Sobre cómo continuará la jornada, detalló: “Ahora me voy a tomar un café con Leandro, con Fabiola y algunos compañeras más. Vamos a pasarlo en familia y seguramente después vendrán algunos colaboradores, como Santiago Cafiero y Martín Guzmán, con quienes seguiremos de cerca este día”.

Asimismo, Fernández aseguró que estará “en contacto con todos los del Frente [de Todos]” y sobre su vínculo con Cristina Kirchner agregó: “Hemos hablando con Cristina y estamos trabajando todos juntos. Ayer estuvimos con Axel [Kicillof], con “Wado” [de Pedro], con Sergio [Massa] y está todo bien”.

Al igual que en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el jefe de Estado arribó temprano a la sede de educativa ubicada en avenida Alicia Moreau de Justo 1400 de la ciudad de Buenos Aires en compañía de la primera dama, quien también votó en la institución.

La llegada de Fernández fue transmitida en vivo por Presidencia y por las redes sociales. En la mesa N°69, donde le tocó sufragar, no había fila, por lo que realizó el trámite de forma expeditiva.