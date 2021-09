Elecciones 2021: recomendaciones para votar y cómo usar alcohol en gel para pegar el sobre

Las dos instancias de votación de las Elecciones legislativas 2021 estarán organizadas bajo el protocolo sanitario establecido por el contexto pandémico y uno de los requerimientos es que los ciudadanos no cierren los sobres con saliva, para evitar riesgos en el conteo posterior a quienes deban manipular los sobres y votos durante la jornada electoral.

Para aminorar los riesgos de propagación del virus durante la votación y el recuento posterior, la Cámara Nacional Electoral (CNE) sugiere a la ciudadanía no usar saliva para cerrar el sobre que luego se depositará en la urna. Para ello propone otros métodos más higiénicos.

La CNE aclara que no es una exigencia a la hora de la votación que el sobre esté sellado. Es posible cerrar el sobre, colocando la solapa para adentro, y ello no conlleva un riesgo en la validez del voto. No obstante, quienes deseen colocarle adhesivo para asegurar el sellado podrán hacerlo con algunas variantes, igualmente efectivas para ese fin.

“El sobre de votación debe cerrarse en el cuarto oscuro para preservar el secreto del voto. Se recomienda introducir la boleta y luego la solapa del sobre en su interior, sin necesidad de pegar el mismo”, indica al respecto la CNE.

Luego, el tribunal electoral propone opciones de pegado que pueden utilizarse en el cuarto oscuro y que no implican riesgos para terceros. “En caso de que el elector quiera cerrarlo igualmente, no lo debe hacer con saliva. En tal caso, podría usar un pegamento del tipo escolar, cinta o bien, con el mismo alcohol en gel, humedecer la solapa”, sumaron.

Aquí, el uso del alcohol en gel como método para humedecer la franja adhesiva del sobre resulta una alternativa más higiénica, acorde con el protocolo sanitario y que cumple el mismo cometido que un pegamento comercial.

Pasos para votar con el protocolo sanitario por coronavirus

La CNE, en su protocolo sanitario específico para las jornadas electorales en todo el país, recomienda una serie de pasos que los electores deberán tener en cuenta al momento de sufragar. La medida inicial se puede hacer en el hogar o desde el teléfono celular, mediante la consulta previa del padrón definitivo que ofrecerá los datos exactos del lugar de votación, con detalle del establecimiento y número de mesa y orden.

En la emisión del voto:

Antes de ingresar al cuarto oscuro, a cada votante le serán desinfectadas las manos con la solución sanitizante provista en el kit sanitario.

con la solución sanitizante provista en el kit sanitario. El elector deberá tomar un sobre a indicación de la autoridad de mesa que debe evitar, en lo posible, entregárselo en la mano.

que debe evitar, en lo posible, entregárselo en la mano. Los sobres no deben ser pasados a los fiscales para que los firmen, sino que los fiscales que deseen hacerlo deben acercarse a firmarlos evitando tocarlos con sus dedos.

En el cierre de sobres:

Se indicará a los electores que no cierren el sobre con saliva . Se recomendará introducir la solapa del sobre en su interior para que contenga las boletas hasta el momento del escrutinio, sin necesidad de pegar el sobre.

. Se recomendará introducir la solapa del sobre en su interior para que contenga las boletas hasta el momento del escrutinio, sin necesidad de pegar el sobre. Se recomendará a los electores que, al introducir el sobre en la urna, eviten tocarla.

Se recomendará a los electores que lleven su propia lapicera para firmar el padrón . En caso de no hacerlo le será provista una debidamente sanitizada.

. En caso de no hacerlo le será provista una debidamente sanitizada. Luego de cada uso la autoridad de mesa deberá sanitizarla.

La constancia de emisión del sufragio no será entregada en mano al elector. La autoridad de mesa la dejará sobre la mesa de donde será recogida por el elector.

LA NACION