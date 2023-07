Elecciones 2023: Bullrich arengó una canción contra Cristina Kirchner y Mayra Mendoza salió al cruce

escuchar

En una semana donde su propuesta para ir contra el cepo al dólar generó polémica, la presidenciable de Pro Patricia Bullrich recibió también críticas que le llegaron desde Quilmes, vertidas por la intendenta de ese partido bonaerense, Mayra Mendoza. La camporista salió a cruzar a la exministra de Seguridad macrista después de que arengara una canción de la campaña con una letra que va contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Dispuesta a imponerse en la interna contra Horacio Rodríguez Larreta, la referente del ala dura de la coalición elige propuestas de medidas drásticas y hasta llegó a hablar en sus spots de que es “a todo o nada” el cambio en la Argentina. Ahora, en este video que circuló en redes sociales se la vio divertirse junto a su militancia, en oposición a la terminal K del Gobierno.

“Yo la quiero a Patricia de presidente, para que construyamos este presente; para que construyamos una Argentina en la que estemos todos menos Cristina”, cantan los jóvenes que se referencian en la exministra en esa grabación que generó la reacción del kirchnerismo. Mientras, ella baila y en esa última parte se suma. “Voto a Patricia, voto a Patricia”, terminan sus seguidores.

El video fue compartido por Ivo Foguet Passer, secretario de la Juventud de Pro a nivel nacional y vicepresidente de esa agrupación en Córdoba. El encuentro donde todo quedó registrado se dio en esa provincia, durante una cena de recaudación para la campaña en la que también hubo empresarios y representantes del sector productivo, en el marco de una visita que realizó Bullrich para apoyar al entonces candidato a intendente Rodrigo de Loredo, quien perdió ante el peronista Daniel Passerini.

Yo la quiero a Patricia de presidente, para que construyamos este presente, para construyamos una Argentina, en la que estemos todos menos Cristina…



Voto a Patricia, voto a Patricia… @PatoBullrich 💛 pic.twitter.com/lCrAx1oz7s — Ivo Foguet Passer 🇦🇷💛💪 (@IvoFoguetOK) July 22, 2023

La réplica de la intendenta de Quilmes

Al escuchar la canción, Mendoza fue una de las primeras en dirigirse a la presidenciable de Juntos por el Cambio en duros términos. “La misma persona que no dijo nada sobre el intento de asesinato a Cristina Kirchner hoy se muestra muy alegre mientras sus militantes cantan ‘por una Argentina sin Cristina’”, sostuvo la referente de La Cámpora con relación al intento de magnicidio contra la vicepresidenta, en septiembre del año pasado, cuando la mayor parte del arco político se solidarizó con la exmandataria y Bullrich no lo hizo.

“Promueven el odio mientras buscan eliminar a sus adversarios políticos. Eso es el macrismo”, aseguró además la intendenta de Quilmes.

Esta no es la primera vez que el kirchnerismo asocia a Bullrich al atentado contra Cristina Kirchner. En su momento no solo la criticaron por no expresarse en favor de la expresidenta, sino que también pidieron investigar la “pista [Gerardo] Milman”, donde alegaron una supuesta complicidad en ese hecho del entonces jefe de campaña de Bullrich, que luego fue desafectado de esa función.

“Quieren una Argentina sin trabajo, sin educación, ni salud pública. Ahí radica la diferencia. Ellos quieren una Argentina del odio y la violencia. Nosotros trabajamos por un país donde primen el amor y la justicia social”, concluyó Mendoza.

Quieren una argentina sin trabajo, sin educación ni salud pública.



Ahí radica la diferencia, ellos quieren una argentina del odio y la violencia. Nosotros trabajamos por un país donde prime el amor y la justicia social. — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) July 26, 2023

