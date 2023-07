“Voy a barrer a los ñoquis de La Cámpora”: Mayra Mendoza recordó y minimizó la frase de Sergio Massa

escuchar

A menos de cuatro semanas para las próximas elecciones PASO a nivel nacional, la campaña acelera la marcha. En línea con la estrategia de otros funcionarios y candidatos, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, dio una entrevista radial en la que aludió a críticas pasadas del precandidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, contra los dirigentes de La Cámpora, espacio que ella integra. “Le creo a [Sergio] Massa, elijo creer, confío” , aseguró.

En diálogo con Radio con Vos, Mendoza enfatizó: “Creo que todos y todas hoy -y también a partir de 2019, cuando se conformó el Frente de Todos- con Sergio se ha compartido una mirada de país, de modelo de la Argentina y él ha contribuido a que eso suceda”. “Tenemos puestas las esperanzas en él”, reforzó la jefa comunal que ayer compartió un acto con el ministro de Economía.

Así, tras afirmar su apoyo al candidato ungido por la fuerza oficialista, Mendoza fue consultada por las críticas que el entonces candidato opositor hizo hacia La Cámpora. Durante la campaña electoral de 2015, en el estadio de Vélez, Massa apuntó contra la militancia kirchnerista. “Voy a meter presos a los corruptos y barrer a los ñoquis de La Cámpora” , dijo el 1° de mayo de ese año. El blanco de sus críticas de entonces son hoy sus aliados.

“No sé si lo hablamos alguna vez, pero si lo hablamos, nos reímos”, dijo Mendoza, y siguió: “Si está en juego el destino de la Argentina, vamos a hablar con quién sea necesario”.

En este sentido, Mendoza también evaluó -tras ser consultada- un escenario con Carlos Melconian como ministro de Economía, ante un eventual triunfo de Massa en la elección presidencial. “Si llega a ser un aporte que le sirva al país y les mejore la vida a los argentinos, planteen medidas y no se ajuste, no me voy a poner a objetar nombres”, anticipó y agregó: “Quiero que todas las medidas que se tomen sea en función de lo que nos pide la sociedad. Hay una necesidad concreta de recuperación del salario; hay que encontrarle la vuelta a la inflación. Necesitamos que ganen todos “.

Al mencionar el ajuste, alegó que en este Gobierno no hay tarifazos “como los que se vivían durante el macrismo”, aunque admitió que hubo aumentos. “No somos lo mismo, no digamos que esto es lo mismo que un modelo neoliberal”, contrastó.

“Que la gente viva mejor tiene que ver con recuperar la capacidad del Estado, con recuperar soberanía, con tener un proyecto estratégico de gestión social; y eso es La Cámpora”, aseguró la intendenta de Quilmes, del grupo que comanda la agrupación kirchnerista. Incluso se retrotrajo a los orígenes de la organización y dijo que los dirigentes son los mismos de aquel momento en que arrancaron, pero que la diferencia es que ahora tienen responsabilidades de gestión.

LA NACION