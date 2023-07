Patricia Bullrich dijo que si gana las elecciones, encabezará un gobierno de “absoluta coalición”

escuchar

CORRIENTES.- La precandidata a presidenta Patricia Bullrich protagonizó este martes una recorrida por el Nordeste que empezó en Formosa, siguió por Corrientes e iba a terminar con una cena de presentación de candidatos en Chaco. Fue una nueva visita en el marco de la campaña de cara a las elecciones primarias del 13 de agosto, pero que sirvió también para hablar de la crisis económica que atraviesa el país y de algunas medidas que tomará si accede a la Casa Rosada.

En el marco de una conferencia de prensa que ocurrió antes de un acto proselitista en Corrientes y que contó con la presencia del gobernador anfitrión, Gustavo Valdés, y del candidato a gobernador de Chaco, Leandro Zdero, Bullrich dijo que en el caso de ganar no se quedará “con un plan de estabilización de baja inflación, sino que queremos avanzar hacia un plan de desarrollo, que nos parece que va a ser lo que va a generar progreso a los argentinos y el bienestar que hoy es escaso o no tenemos”.

No obstante, remarcó también que “es el Gobierno de la Nación el que tiene la obligación de ordenar las cuentas”, el que debe presentar y ejecutar ya mismo “un plan para salir más sólidamente de esta situación” . Bullrich avisó: “Estamos listos para el cambio y no nos van a parar, porque si paran al Gobierno, paran el futuro de los argentinos y no lo vamos a permitir”.

Patricia Bullrich durante una conferencia de prensa en Corrientes

También habló de seguridad y de la “fuerza” que está dispuesta a demostrar para ordenar el país, de puntos básicos para asegurar la calidad en la educación y mencionó también varios asuntos relacionados con el trabajo, en el marco de lo cual aseguró que los planes sociales no sólo continuarán sino que seguirán sin incompatibilidad con el trabajo formal, y que en el tiempo serán reconvertidos a un seguro de desempleo para ir aliviando la situación del Estado una vez que los beneficiarios se reinserten al mercado laboral.

Bullrich aseguró asimismo que de ser elegida trabajará en conjunto con todas las provincias. “ Nuestro gobierno va a ser de absoluta coalición , con participación de funcionarios de todas las provincias de Argentina, porque nosotros queremos tener un gobierno que sea totalmente federal”, y “la mirada de cada provincia es una mirada que importa a una mirada nacional de desarrollo”, dijo.

Además, aseguró que de ser elegida acabaría la discriminación hacia las provincias, en especial hacía Corrientes. “El gobernador Valdés me ha expresado en varias oportunidades la discriminación que ha tenido Corrientes a lo largo de los años, en comparación con otras provincias que han tenido más beneficios”. “Cuenta con todo mi apoyo y vamos a trabajar para que realmente haya una participación de Corrientes en todos los espacios en los que tiene un interés concreto”, aseguró.

El gobernador Gustavo Valdés, junto a Patricia Bullrich en Corrientes

Aprovechando la presencia del candidato a gobernador chaqueño, Leandro Zdero, dijo que “tenemos toda la fe de que vamos a ganar en Chaco”, tras lo cual recibió aplausos del auditorio también conformado por militantes de la vecina provincia. Antes estuvo en Formosa: “Vamos hacer una excelente elección también allí, no digo ganar, pero sí creo que nos va a ir cada vez mejor en Formosa” , remarcó.

En cuanto a la interna, dijo que las reglas son claras y que el 13 de agosto, el ganador debe ser generoso para recibir al perdedor y trabajar juntos de cara a un objetivo común que es conseguir el Gobierno de la Nación.

A su turno, el gobernador Valdés agradeció la presencia de Bullrich recordando que en Corrientes ya rige una lista de unidad, dato que no es menor en función de la decisión que ha tomado en su momento la coalición a nivel local, que otorgó libertad de acción a sus votantes, pues en los cuartos oscuros estarán las dos boletas presidenciales pegadas a las candidaturas locales, la de Bullrich, pero también la de Horacio Rodríguez Larreta.

“La política económica está fracasando de la mano de Sergio Massa, el actual candidato a presidente de la Nación” , afirmó el gobernador de Corrientes. “Lo que no hizo antes, no va a hacer hacia adelante. Si no le dejaban hacer a Alberto Fernández, tampoco lo van a dejar hacer a Sergio Massa. Es un cambio de chirolita, pero siempre va seguir siendo lo mismo ” porque “la que manda es ella”, dijo, en alusión a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “La que manda es ella, la que manda es La Cámpora, y son los que discriminan a la provincia de Corrientes”, remarcó.

Patricia Bullrich en Corrientes

“Cuando ganemos el gobierno, vamos a llegar más rápido y vamos a tener más obras públicas”, dijo Valdés, tras lo cual, para cerrar, tanto en la conferencia de prensa como en el acto político que tuvo lugar en el Club San Martín de la ciudad de Corrientes, le deseó suerte a la precandidata.

Luego del contacto con la prensa y de la actividad proselitista en la capital correntina, Bullrich se trasladó a la provincia del Chaco, donde desde las 20 y en la Peña Nativa Martín Fierro, junto a Zdero y Silvana Schneider, la fórmula para la gobernación en el Chaco, estaba prevista una cena de presentación de los candidatos a diputados nacionales Gerardo Cipolini, Carolina Meiriño y Carlos Favarón, y de la candidata al Parlasur, Delfina Veiravé, integrantes todos de la lista de unidad de Juntos por el Cambio, Chaco Cambia.