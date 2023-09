escuchar

Luego de que el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, anunciase junto a Fernanda Raverta -titular de la Anses- un bono de $94.000 para trabajadores informales, la también aspirante a la presidencia Patricia Bullrich criticó la medida. “Hace el pozo más grande”, dijo en declaraciones a LN+.

La exministra de Seguridad consideró que si bien “poner plata en el bolsillo de la gente está bien”, la decisión del titular del Palacio de Hacienda no hace más que “generar una bola de nieve”: “da plata, imprime y genera más inflación”. Es esa línea, instó a Massa a tomar “medidas de fondo que ayuden a los argentinos”.

“Hay que parar la inflación y pararla significa dejar de emitir. El bolsillo está flaco pero por la inflación que él ha generado”, consignó.

Luego, la referente del Pro dijo que el sueldo de los ciudadanos “es una tortuga” y pidió “darle un poco de velocidad”. “Mientras tanto, hay una liebre representada por la inflación que crece cada vez más”, remarcó. Y volvió a pedirle al expresidente de la Cámara de Diputados “tomar medidas contra la inflación”.

“Ahora le da $94.000 a los informales, que están sin dinero. Pero esos $94.000, con el ritmo inflacionario, no van a lograr nada. El agujero fiscal que dejan es cada vez más grande. Es poner una pala en un pozo y profundizarlo todos los días. Basta de tomar medidas para la elección, hay que tomar medidas para los argentinos”, completó.

Si bien Bullrich anticipó que un eventual gobierno suyo comenzaría “muy de abajo” producto de las decisiones económicas que tomó Massa desde su desembargo en Economía, insistió: “Sea cual sea la profundidad del pozo que deje, tenemos la decisión, el programa y los equipos para sacar a la Argentina adelante”.

“Sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo combatir la inflación, llegar al equilibrio fiscal, generar un acuerdo con las provincias para bajar el costo del Estado sobre quienes producen, invierten y ponen dinero en nuestro país. Nos dejen los que nos dejen, desde ese punto, salimos para una solución”, reforzó a continuación.

Y concluyó: “Vamos a mostrar a corazón abierto qué Argentina nos dejan pero al otro día a salir a solucionar los problemas. Sabemos cómo hacerlo y para siempre. Es un compromiso y una promesa que tenemos con la sociedad. Nosotros no venimos a improvisar y tampoco a llorar”.

Críticas adicionales a Massa desde Lomas de Zamora

Previo a su diálogo con Eduardo Feinmann, la exministra de Seguridad emprendió una actividad de campaña en Lomas de Zamora -lo hizo, entre otros, junto a Horacio Rodríguez Larreta-. Bullrich aprovechó su paso por el municipio bonaerense para criticar la batería de anuncios lanzados por Massa en los últimos meses.

“Massa, no vale hacer desastres en la economía. Todos le están pagando su fiesta. Termine con su fiesta porque su fiesta termina con el país. Basta de gastarse la plata de los argentinos, no es suya”, indicó. Y completó: “Siempre creyeron que la plata era de ustedes, por eso fue el período más corrupto de la historia argentina. Esto se termina, no vamos a aceptar nunca más que la plata de los argentinos termine en los bolsillos y bolsos de los funcionarios”.

