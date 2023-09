escuchar

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, anunciaron hoy el refuerzo de ingresos para trabajadores informales, que consistirá en dos pagos de $47.000 en octubre y noviembre, respectivamente.

La medida será “compensada” a través del cobro de un anticipo extraordinario de Ganancias a grandes contribuyentes. En este sentido, Massa adelantó que, a partir de mañana, la AFIP notificará a bancos, compañías financieras y de seguros el cobro.

”Hemos decidido cobrarle un anticipo de ganancias a aquellos sectores que fueron los ganadores de la devaluación del FMI como bancos, compañías financieras y de seguros que serán notificas en el día mañana por AFIP”, dijo Massa al explicar que la medida busca “mantener el equilibro de las cuentas públicas” y “cuidar el ingreso de las poblaciones vulnerables y de todos los argentinos”.

Por su parte, Raverta destacó que el refuerzo permitirá “llegar a aquellos hombres y mujeres que tienen más de 18 años y menos de 64, que no están alcanzados por ninguna prestación o asistencia del Estado y que no tienen trabajo formal”.

“A partir de mañana, desde las 2 de la tarde, va a estar abierta la inscripción por internet en la página de ANSES con Clave de la Seguridad Social, con una cuenta bancaria a tu nombre, que si no la tenés, el banco la va a tramitar”, aseguró la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Según se informó oficialmente, para acceder al refuerzo las personas no deberán tener trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares); jubilación o pensión; AUH, AUE, Asignaciones familiares o Progresar; planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo); ni prestación por desempleo. Además, Anses realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes, para evitar que accedan a éste personas que no cumplen con los requisitos.

