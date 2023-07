Elecciones 2023: Bullrich respondió los dichos de Massa sobre su pasado político

escuchar

Luego de que ayer el precandidato oficialista Sergio Massa cuestionara su pasado político y sacara a relucirle su supuesta vieja pertenencia a la agrupación de la izquierda peronista Montoneros, la presidenciable de Pro Patricia Bullrich le respondió al ministro de Economía. “Yo asumo lo que hice, estuve en la Juventud Peronista, pero soy totalmente autocrítica”, sostuvo la exministra de Seguridad, quien ratificó que la violencia no debe ser la forma de solucionar los conflictos de los argentinos.

Su réplica llegó también luego de que aparecieran carteles en la vía pública con su figura y el lema “Carolina Serrano presidenta”, un nombre que según algunas publicaciones era su denominación en la clandestinidad durante los 70.

“Fui de la Juventud Peronista, yo asumo lo que hice, estuve en la Juventud Peronista. La Juventud Peronista reivindicaba a Montoneros, pero yo creo ser de las pocas argentinas que hizo una autocrítica clara sobre el mal que le hace la violencia a la política. No reivindico la generación diezmada, eso. Todo lo contrario, soy totalmente autocrítica”, sostuvo en A24 la dirigente del ala dura de la oposición.

“Lo importante de alguien es ser autocrítica, como [José “Pepe”] Mujica, que fue presidente de Uruguay y dijo: ‘No quiero volver al pasado’. Y fue el voto que impidió que en Uruguay se abriese el pasado. O como [Michelle] Bachelet, que le mataron a su padre y dijo: ‘No tengo rencores’”, comentó Bullrich, quien planteó también la importancia de “darle el lugar que tienen que tener” a las Fuerzas Armadas, ya que consideró que en el último tiempo las dejaron en un rincón y las utilizaron “como punching ball”.

En tanto, también se quejó de que no se pueda cuestionar el número de 30 mil desaparecidos. “Si no decís 30 mil sos un traidor a la patria... La base es la libertad. Fue científica, fue la Conadep. Pero ponele que mucha gente no se hubiera animado a ir, puede haber pasado; creo que a esta altura eso no sucedió. Si fueron 30 mil, 8 mil, los que fueron, lo de fondo es que la Argentina nunca más puede tener esos enfrentamientos fratricidas ni la construcción de la violencia como forma de resolución de los conflictos que puede tener una sociedad”, reflexionó.

Además, a Massa lo atacó directamente, luego de que ayer se preguntara: “¿Cuál es Bullrich? ¿La de Montoneros, la que estaba con Menem o la que trataba a Macri de delincuente?”. Para dirigirse al ministro que ahora es candidato ironizó: “La que decía que iba a terminar con los ñoquis de La Cámpora y terminó de ministro de Cristina. Una coherencia, panqueque, una coherencia bárbara”.

Y después de nombrar con ese apodo al líder del Frente Renovador, ahondó sobre su pasado en el Partido Justicialista. “Patricia Bullrich es una persona que tomó una decisión hace muchos años, se fue del peronismo y dijo ‘nunca más vuelvo a ese lugar’, porque vi la peor de las corrupciones, el poder por el poder. Me fui y no volví nunca más”, aseveró.

Disconforme con que Massa asegure que en un gobierno opositor habrá “ajuste y represión”, la dirigente de Pro lo cuestionó también por el elevado número de inflación acumulada -de 114,2% registrada en mayo por el Indec-. “¿Qué va a prometer como presidente? ¿280% de inflación? ¿Qué va a hacer? ¿Va a prometer que va aumentarla? Porque no está haciendo nada para bajarla, nada. ¿Un ministro que tiene 120% de inflación te está diciendo de un ajuste?”, se quejó.

Carteles de “Carolina Serrano”

Mientras, en las calles porteñas se vieron ayer carteles con la leyenda “Carolina Serrano presidenta”. Los afiches tenían fondo rojo y una figura en negro que parecía ser la de Bullrich, con su brazo alzado y los dedos en V, símbolo del peronismo. Incluso, la propaganda estaba firmada con el sello de Montoneros.

Los carteles de "Carolina Serrano presidenta" Twitter

LA NACION