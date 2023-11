escuchar

Pablo Avelluto, el exministro de Cultura de Mauricio Macri, volvió a cuestionar con dureza el acuerdo de la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y de algunos referentes del espacio con el presidenciable de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de cara al balotaje del 19 y criticó con dureza la reciente foto entre la exministra de Seguridad y la aspirante a vice Victoria Villarruel. “Representa todo lo que está mal en la política”, lanzó el exfuncionario.

“Cada día, pasa algo peor que el anterior. Las noticias económicas y las que llegan desde la Libertad Avanza, quiero que por favor terminen cuanto antes”, expresó Avelluto en el programa “Elijo creer”, por Radio Continental, a menos de una semana del balotaje. “Pero la más dolorosa de todas es la recorrida entre Bullrich y Villarruel. Esa foto representa todo lo que está mal en la política, señala que uno puede tener unos valores y si conviene políticamente puede cambiarlos”, apuntó.

“Hasta hace un rato, en términos históricos, las propuestas de Milei eran peligrosas. Parece que ahora es el salvador de la democracia”, agregó Avelluto quien criticó el apoyo al dirigente libertario bajo “el objetivo ciego de terminar con el kirchnerismo”, el cual calificó de antidemocrático.

En otro tramo de la entrevista, Avelluto aclaró que no se sintió defraudado por el espacio de Juntos por el Cambio, sino desilusionado por las conductas de algunas figuras. “Porque una cosa es el caso de Macri, que siempre mostró simpatía por Milei o, al menos, nunca fue agresivo con él y otra es Patricia que o mintió antes o lo hizo después”, distinguió el exfuncionario.

“La situación de Bullrich es inaceptable, la de Macri es comprensible”, sentenció Avelluto. Y al respecto concluyó: “A mí tener distintas posiciones no me preocupa, sino las inconsistencias de las posiciones de algunos y cuando esto atañe cuestiones que para algunos son de principios. Relativizar los crímenes de la dictadura militar es un consenso que tenemos hace 40 años, no se tendría que poner eso en discusión”.

Días atrás, Bullrich desestimó las críticas del exministro de Cultura de Mauricio Macri, ratificó su apoyo al presidenciable libertario. “Que diga lo que quiera, aunque él trate de hacer propaganda conmigo. Yo voy a seguir hablándole a cada uno de los más de seis millones de argentinos que me votaron”, señaló la titular de Pro, en diálogo con LN+.

“Yo tengo la libertad de hablarle a mis votantes. Tengo la libertad de saber dónde está el cambio y dónde está la corrupción y dónde está lo peor que le ha pasado a la Argentina que ha sido el kirchnerismo. Así que no le voy a contestar nada”, agregó la referente de Pro en relación a las críticas del exministro de Cultura macrista, que en los últimas días cruzó a algunos de los referentes de JxC por su respaldo al dirigente libertario.

El apoyo de Bullrich a Villarruel

El sábado Bullrich se mostró por primera vez en una actividad de campaña La Libertad Avanza (LLA). En un video que difundieron en las redes sociales, se ve a la excandidata presidencial en una recorrida de campaña con la compañera de fórmula de Javier Milei, Victoria Villarruel. “Dos mujeres fuertes para hacer realidad el cambio”, escribió la exministra de Seguridad junto con las imágenes.

Dos mujeres fuertes para hacer realidad el cambio. pic.twitter.com/99l0ih4MP2 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 12, 2023

“Hay una cita con la historia. El 19 votá el cambio”, dice la dirigente de Pro en referencia al balotaje que se llevará a cabo la próxima semana y donde el oponente será Sergio Massa.

La frase la completa la aspirante a vicepresidenta, quien, sobre el final de la grabación, afirma que “la libertad avanza con juntos” y deja así una especie de nuevo sello que une a los dos fuerzas opositoras.

La semana pasada, un mensaje en la red social X había dejado prueba de la buena sintonía entre ambas dirigentes. Tras el debate de candidatos a vicepresidente en el que este miércoles por la noche se enfrentaron Agustín Rossi y Victoria Villarruel, resonó el mensaje de Bullrich, quien felicitó a la dirigente de LLA apenas terminó la transmisión televisiva.

LA NACION