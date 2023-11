escuchar

Después de que el domingo el ministro de Economía, Sergio Massa, diera una entrevista a LN+, el expresidente Mauricio Macri consideró que al candidato oficialista se lo vio “nerviosísimo”. Este lunes, en tanto, la réplica para el antes mandatario llegó de parte de una de las laderas principales del líder del Frente Renovador, la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien apeló a la ironía.

La dirigente oficialista de origen radical dijo estar “sorprendida” por todo el trabajo que Macri pone en la campaña del libertario Javier Milei y hasta consideró “raro” que el referente de Pro haya estado despierto a esa hora de la noche.

“No lo vi a Sergio nervioso, nunca lo vi nervioso. En todo caso lo veo preocupado, ocupado ante las cosas. Primero me sorprende lo que está trabajando [Macri]. Ojalá hubiese trabajado por su espacio político lo que trabaja por Milei, por ahí les hubiese ido un poco mejor y tuviésemos menos problemas en la Argentina porque en el medio de un proceso electoral además tenemos el proceso de ruptura de un espacio político opositor que era importante”, sostuvo Moreau en Radio La Red.

Segura de que el expresidente tiene “la necesidad de criticar al otro” para que no se hable de que la situación actual de la Argentina es “en gran parte por su responsabilidad” y por haber tomado la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la diputada nacional indicó: “El endeudamiento no fue inocuo. Salió a tuitear anoche tarde, incluso es raro que a esa hora él esté prestando atención, siempre decía que se olvidaba todo hasta el otro día... Pero me parece que lo puso muy nervioso que Sergio haya ido a anunciar que el FMI va a investigar en qué se fugó el crédito que le dio a él y que no está en la Argentina. Eso lo debe haber puesto nervioso”.

Con esto se refirió al anuncio que hizo Massa anoche con Luis Majul, cuando contó que a fin de mes el organismo de crédito va a iniciar una investigación para determinar si hubo fuga de capitales a través del stand by de 2018.

Desde que asumió Massa hay 4 millones más de pobres, el dólar pasó de 300 a 1.000, la inflación de alimentos está llegando a 400% y el salario real bajó a la mitad. Hoy en una entrevista en televisión Massa se puso nerviosísimo escuchando sus propias cifras. El autor de esta… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 6, 2023

Por otra parte, Moreau les pidió a los votantes que todavía están indecisos que reflexionen y que no se acerquen a las urnas enojados. “Todos tenemos un enojo atravesado por algo que pasó en estos últimos años, sabemos que hay cosas que todavía están mal, nos hacemos cargo de eso, pedimos disculpas por la parte que nos toca pedir disculpas; pero cuando la gente vaya a votar, sobre todo las mujeres, voten con el corazón, pensando en sus hijos y en el futuro”, pidió, en la misma línea que lo hizo Massa el fin de semana desde San Fernando.

Convencida de que la Argentina no puede dar con Milei “un salto al vacío que atemoriza”, la diputada massista enfatizó: “No se puede retroceder. Si tenés tres pibes no podés andar por un lado comprando vouchers para el colegio, por otro lado viendo cómo es el nuevo sistema de salud. Estas cosas tienen que pesar, el tema de cómo queremos cuidar a nuestros hijos: si es en paz y con trabajo, o en un desorden donde todo esté patas para arriba”.

Dijo también Moreau que Massa quiere dar “previsibilidad y certeza” al país. “Es un laburante que está poniendo en orden la economía, porque sabemos de dónde venimos. Hay que darle una oportunidad a la racionalidad y la sensatez de gobernar la Argentina”, sostuvo la diputada, que sintetizó sobre el balotaje: “No es peronismo o antiperonismo, es racionalidad o irracionalidad”.

