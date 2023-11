escuchar

El candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, aseguró que la vicepresidenta Cristina Kirchner dejará “la función pública” y “no se va a meter en nada” si eventualmente él gana las elecciones. También criticó la postura de la Cancillería de su propio gobierno contra los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza.

“Cristina deja la función pública, deja de ser vicepresidenta y no va a tener cargo público. No se va a meter en nada, como no se metió este año en mi trabajo en el ministerio”, aseguró Massa para distanciarse de la vicepresidenta.

“Horrible”, fue la respuesta de Massa cuando se le pidió una evaluación del comunicado del canciller Santiago Cafiero. “Tengo una mirada distinta en política exterior. En el debate, yo planteé poner desde el 10 de diciembre a Hamas como organización terrorista, ninguno de los otros candidatos se expresó”, agregó el ministro de Economía. “Fui el primero en condenar el atentado terrorista de Hamas, el primero en ir al acto de la DAIA”, completó, sin dejar de advertir que Javier Milei se bajó de ese acto en la entidad política de la comunidad judía.

El intento del candidato es alejar a las figuras del kirchnerismo, en una búsqueda por capturar el voto moderado. Otro de los temas en los que se mostró distante del ala dura de su coalición fue el del juicio político que se sigue contra los miembros de la Corte Suprema en la Cámara de Diputados. “No lo conozco, no leí ni siquiera los planteos” , alegó, pese a que el proceso se extiende en la Cámara baja desde hace más de un año, con la participación de diputados del Frente Renovador. Y aclaró: “Pedí que este tema no sea parte de la agenda de disputa ahora, que entiendan que este proceso no puede ser parte del debate electoral porque la Corte no puede ser sujeta a una discusión de política electoral”.

En sus apreciaciones en una entrevista con el periodista Luis Majul, en el programa La Cornisa de LN+, Massa justificó el perfil bajo que en la campaña profesa el diputado Máximo Kirchner. “Cada uno hace campaña como quiere. La campaña está definida en el marco de un proceso en el que queremos que le quede claro a la sociedad quién va a ser el presidente desde el 10 de diciembre. El presidente voy a ser yo y, entonces, la campaña se centralizó en mí”, sostuvo.

Al referirse a la escalada de la inflación durante su gestión como titular del Palacio de Hacienda, Massa se amparó en el efecto de la sequía. “ El primer dato es la sequía. El año pasado, la Argentina había exportado 39.000 millones de dólares; este año, 21.000 millones de dólares menos y sostuvimos el crecimiento del empleo. El segundo gran dato es el acuerdo criminal con el FMI . A fin de mes, el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo standby de 2018, manda una comisión a la Argentina”, aseguró. “Mi gobierno va a revaluar moneda sobre la base del aumento de exportaciones”, dijo también.

Massa también defendió la campaña del miedo contra Milei, al justificar los mensajes de un eventual aumento del boleto del transporte en un eventual triunfo del libertario. “ Me parece importante que la campaña sea esclarecedora: 1100 pesos va a valer el boleto de tren sin subsidio, es un dato de la realidad, 800 pesos va a valer el litro de nafta liberando el precio, es un dato de la realidad ”, subrayó.

Consultado sobre la causa judicial por el caso Vialidad, en la que Cristina Kirchner fue condenada, el candidato de Unión por la Patria señaló que no pone las manos en el fuego “por nadie”. Y se explayó: “Yo no tengo la responsabilidad de poner las manos en el fuego por nadie y no las pongo por nadie. Tampoco creo en los que se arrogan la facultad de un juez de decir que alguien cometió un delito, antes de tiempo, usando el poder de influencia de un medio o una banca. Hay que dejar que la Justicia condene o exonere. La misma tranquilidad tiene que tener en [la causa de los] parques eólicos [Mauricio] Macri”.

Si bien no adelantó ningún nombre de un hipotético gabinete propio, Massa rescató a varios referentes opositores, y adelantó que a algunos los incorporaría. “Graciela [Camaño] es una persona que contaría dentro del equipo, a Juan Manuel Urtubey. Convocaría a los [Miguel Ángel] Pichetto y a los [Emilio] Monzó de este mundo”, planteó el candidato oficialista.

