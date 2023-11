escuchar

Javier Milei recibirá esta noche en el hotel Libertador, que convirtió en su bunker permanente de campaña, a cerca de 30 legisladores nacionales electos de La Libertad Avanza, en medio de un clima de preocupación por posibles fugas del bloque libertario. Si mantiene a su tropa unida, Milei tendrá 34 diputados y 8 senadores nacionales.

Tal como informó LA NACION, en el entorno de Milei consideran necesario ajustar las clavijas de las bancadas que se conformarán en el Congreso Nacional. Guillermo Francos, el virtual “ministro del Interior” de Milei, es, desde el día después de los comicios generales, el encargado de ordenar a la tropa. La fuga del diputado nacional electo Pablo Ansaloni (mandamás del partido FE) del jueves pasado –antes del balotaje– fue un botón de muestra de lo que puede venir si no hay buenos incentivos o un operativo contención.

Carlos Kikuchi, el armador nacional de Milei (y ahora senador provincial electo) fue quien tejió los acuerdos con los partidos chicos para que el libertario tuviera el esqueleto partidario –la alianza nacional– que le permitiera candidatearse a presidente. Fruto de esa negociación original fue que muchos referentes que hasta ese momento no tenían nada que ver con la causa libertaria recalaron en las listas.

Ansaloni, uno de los que había acordado su desembarco en LLA con Kikuchi, exhibió su descontento por el acercamiento de Milei a Mauricio Macri. Finalmente, ese diputado anunció su alejamiento del espacio y encabezó el primer desgajamiento.

Ansaloni es un referente del Partido FE, creado por el fallecido Gerónimo “Momo” Venegas. Entre 2017 y 2021, fue legislador por el macrismo y después por el kirchnerismo. En el Congreso, jugó en tándem con el mendocino José Luis Ramón, quien también se arrimó al oficialismo. Su partida encendió las luces de alarma.

La Legislatura bonaerense

El ordenamiento que los libertarios consideran necesario incluye también a la tropa de legisladores bonaerenses (sobre todo, los diputados) porque de los 13 legisladores de la provincia de Buenos Aires que asumirán, hay ocho que responden a partidos chicos, cuya lealtad al proyecto de Milei está en duda. Solo cinco, según los tanteos que hacen en la cúpula del espacio, hoy parecen fieles a la bancada violeta. Hay, además, otros dos legisladores con mandato vigente que también están comprometidos con el espacio.

La lealtad al bloque, creen todos, estará condicionada por el resultado del balotaje. Si Milei gana, será más fácil retener a los legisladores “de los partidos” como se autodenomina la tribu de candidatos que recalaron en la lista del libertario producto de pactos sellados de forma exprés durante el armado del espacio. Pero si el libertario pierde, las fidelidades serán mucho más endebles.

Pablo Ansaloni fue diputado nacional entre 2017 y 2021, primero en Cambiemos y luego en el Frente de Todos

El comunicado que encendió las alarmas

El martes pasado, en redes sociales, circuló un comunicado con el membrete libertario que criticó el apretón de manos de Milei con el macrismo. “No podemos acompañar este cambio de rumbo solo con fines electorales (...). Es nuestro límite moral e ideológico”, señaló el escrito en alusión al acercamiento a Pro. El comunicado llevó la firma de once legisladores electos: una senadora nacional, tres diputados nacionales, cuatro parlamentarios del Mercosur y tres diputados provinciales de Entre Ríos. Con el correr de las horas, al menos cuatro de los presuntos firmantes dijeron públicamente que no habían participado ni estaban al tanto. Otros se despegaron del documento puertas adentro y aseguraron que no entendían por qué sus nombres figuraban allí.

La cúpula libertaria hizo un hilado fino de la lista y concluyó que sólo dos de los firmantes ratificaron públicamente su postura en contra del acuerdo con Macri: el parlamentario del Mercosur por Neuquén, Fabricio Cascino, que en declaraciones radiales dijo estar con “dudas” de asumir el cargo –pero luego afirmó que asumirá y armará un bloque aparte–, y Ansaloni. Los entrerrianos, en tanto, ya habían expresado anteriormente su descontento, por lo que su firma no resultó una novedad. Por su peso político y su red de relaciones, Ansaloni fue señalado cerca de Milei como el principal promotor del comunicado.

