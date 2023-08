escuchar

En total, 18 provincias habían celebrado elecciones locales antes de las PASO nacionales que Javier Milei ganó a lo largo y ancho del país con un sorpresivo 30% de los votos. Y el candidato de La Libertad Avanza concentró casi toda la potencia de su victoria en esos distritos: 15 de las 16 provincias en las que fue el postulante más votado este domingo ya habían definido el destino de sus gobernadores .

La correlación no pasó desapercibida en el comando de campaña de Unión por la Patria: no faltaron quienes sospechan que hubo “brazos caídos” entre los gobernadores e intendentes que ganaron -algunos de manera holgada- sus relecciones antes de las PASO, pero que no lograron defender esos resultados para los candidatos nacionales del oficialismo, este domingo.

El diputado libertario obtuvo la primera posición en Misiones, Salta, Jujuy, Tucumán, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. A esas 15 victorias sumó el triunfo sobre Santa Cruz, donde el kirchnerismo gobierna desde 1991 y cuyas elecciones a gobernador, en coincidencia con las PASO nacionales, se celebraron el pasado domingo.

Las 16 provincias en las que prevaleció Milei fueron 16 sorpresas que dan cuenta de la magnitud de lo inesperado: en todas ellas, cuando se celebraron las elecciones provinciales, los candidatos liberales directa o indirectamente vinculados con Milei habían tenido resultados modestos o rotundos fracasos. En todos esos comicios se impusieron candidatos de Juntos por el Cambio, Unión por la Patria o alguna fuerza provincial.

En las PASO santafesinas, por caso, en una interna que tomó temperatura, Juntos por el Cambio celebró de la mano de Maximiliano Pullaro, que le ganó el duelo a Carolina Losada. El espacio consolidó un 67% de los votos, que duplicó por largo lo alcanzado por Unión por la Patria (27%), en cuya interna se impuso el excomentarista deportivos Marcelo Lewandowski. Muy por detrás, en un cómodo tercer lugar, apareció una figura libertaria. Aunque no fue reconocido oficialmente por Milei como candidato, Edelvino Bodoira alzaba las banderas libertarias y obtuvo un modesto 3%. El pasado domingo, Javier Milei recogió 646.315 votos que le valieron un 35,19% en las urnas y el primer puesto en dicha provincia .

En Neuquén, el frente armando por Rolando Figueroa -que contó con el apoyo de Pro- desbancó al Movimiento Popular Neuquino (MPN) luego de 60 años consecutivos en el ejercicio del poder. Allí, el candidato del partido libertario era Carlos Eguía, que con 8,25 % se colocó en el cuarto lugar. Con Javier Milei en la boleta, La Libertad Avanza saltó primer puesto en las PASO de este domingo: sacó un 39%, superando a Juntos por el Cambio (31%) y a Unión por la Patria (21%)

En Misiones, las elecciones provinciales de mayo se cerraron con una contundente victoria del Frente Renovador de la Concordia, que bajo la batuta de Carlos Rovira gobierna la provincia desde hace más de dos décadas. Tan contundente como la que obtuvo Milei en mismo suelo el domingo pasado. En los comicios a gobernador realizados en mayo, Hugo Passalacqua obtuvo el 64% de los votos, muy lejos de Martín Arjol, el candidato de Juntos por el Cambio, que obtuvo el 26%. Este domingo, Milei hizo una de sus mejores performances provinciales: sacó un 43% y relegó al segundo puesto a Unión por la Patria, que despegado de Passalacqua, vio reducida su potencia electoral a la mitad: obtuvo un 27%.

Vamos a reafirmar el compromiso ahora más que nunca de defender lo nuestro frente a los próximos compromisos electorales y de gobierno... — Carlos Rovira (@rovira_carlos) August 15, 2023

Como Milei no presentó candidatos para diputados ni senadores, hubo un récord de voto en blanco y el oficialismo de Passalacqua obtuvo el primer puesto en dicha categoría. Algo que Rovira, el hombre fuerte del PJ misionero, aprovechó para remarcar en sus redes sociales.

“ En las PASO no jugaban mucho. Ahora en la próxima sí van a jugar ”, deslizaron en el entorno de Sergio Massa, en alusión a la actitud de “brazos caídos” de algunos gobernadores del PJ este domingo. El propio Rovira dio a entender la misma idea a través de las redes sociales: “ Vamos a reafirmar el compromiso ahora más que nunca de defender lo nuestro frente a los próximos compromisos electorales”

Las provincias de Santa Fe, Neuquén y Misiones son solo tres de las 15 victorias que obtuvo Milei en los distritos que adelantaron sus elecciones. Otros triunfos contundentes de la Libertad Avanza se dieron en Salta (49%), San Luis (47%) y Chubut (39%). El adelantamiento de las elecciones dispuesto por los distintos gobernadores le permitió al electorado optar por una fuerza nacional distinta a la del orden provincial sin la necesidad de cortar boleta.

Solo Catamarca, Buenos Aires y Santa Cruz hicieron coincidir sus elecciones con las PASO nacionales. Con en esta última provincia, la número 16, Milei completó su cosecha electoral. En las dos primeras, con el oficialismo jugándose su propia suerte para buscar la reelección de Raúl Jalil y Axel Kicillof, Milei quedó segundo y tercero, respectivamente.

Excepciones

Son solo tres las provincias que se despegaron de las elecciones nacionales en las cuales Milei no logró imponerse. Por un lado, Chaco, en cuyas PASO celebradas en junio el oficialismo de Jorge Capitanich, atravesado por el caso de Cecilia Strzyzowski, perdió las elecciones a manos de Leandro Zdero, el candidato de Juntos. Detrás, desplazando a Juntos a un tercer puesto, apareció Milei con un 28%.

Otro caso fue Corrientes. En las elecciones legislativas del distrito gobernado por el radical Gustavo Valdés desde 2017 se impuso Juntos por el Cambio, al igual que en las PASO nacionales del domingo.

La otra excepción fue Formosa: en junio, Gildo Insfrán resultó ganador y encadenó lo que será su octavo mandato consecutivo al frente de la provincia. El pasado domingo Unión por la Patria, pese a experimentar un retroceso de más de 20 puntos en las urnas, se impuso nuevamente con la candidatura presidencial de Sergio Massa.

Si se contrastan los resultados locales en las 18 provincias que adelantaron sus comicio con el veredicto de este domingo, se observa que en 16 de las 18 provincias que adelantaron el calendario electoral hubo un cambio en el color político . Y el impacto no lo sintió solo el peronismo. Juntos por el Cambio se había impuesto en los comicios de San Juan, San Luis, Santa Fe (PASO), Corrientes, Mendoza (PASO), Jujuy, Chubut y Chaco (PASO), pero solo pudo repetir el triunfo en la provincia de Corrientes

Por su parte, Unión por la Patria logró victorias en siete de las 18 elecciones provinciales adelantadas: Tucumán, Tierra del Fuego, La Pampa, Salta, Formosa y La Rioja. Con alianzas diversas, también fue parte del triunfo en Río Negro y Misiones. En la única provincia donde el oficialismo pudo repetir el triunfo este domingo fue Formosa