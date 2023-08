escuchar

Nació en el norte de Chubut, pero se crió en Neuquén. Estudió ingeniería civil hasta quinto año y luego se dedicó “de lleno a la política”. Fue tres veces diputado provincial (2003-2011-2015), también en la provincia del “oro negro” de Vaca muerta ocupó los cargos de convencional constituyente en Neuquén (2005), secretario de Derechos Humanos y Sociales y presidente del Consejo de Niñez Adolescencia y Familia (2007). “Pero si tengo que resumir mi trayectoria política en una cosa, soy alguien que toda la vida ha luchado por su pueblo”, dice Jesús Escobar, precandidato a presidente por Libres del Sur, en diálogo con La Nación. “No ser parte de la clase política que empobreció este país durante los últimos 15 años y fracasó es un plus”, agrega.

En pareja con la fotógrafa Cecilia Maletti y padre de dos hijas, Lola (22) y Morena (5), se trata de uno de los aspirantes “del lado B” de la oferta electoral que procurará superar el 1,5% de los votos válidos emitidos a nivel nacional en las PASO del próximo domingo 13. Hoy a cargo del partido que fue parte de la fundación del Frente para la Victoria de Néstor Kirchner y supo tener a Victoria Donda como su principal referente, destaca que hoy es la única propuesta no tradicional que cuenta con representación en todas las provincias de la Argentina y anticipa que daría de baja el acuerdo con el FMI, asevera que la inseguridad es la prioridad entre las clases más pobres, promete congelar precios por un año con “cárcel para los formadores de precios” y defiende una reforma laboral para trabajadores no registrados.

- ¿Cuál es el núcleo de su electorado?

- Nosotros vamos a poner en pie una nueva representación del campo popular, vengo a defender a los trabajadores, a las clases medias, a las pymes, a las familias humildes, a los comerciantes, a las mujeres, a los jóvenes. Hay que hacer algo nuevo en la Argentina porque la última representación del campo popular se cae a pedazos. Me refiero al Frente de Todos, Unión por la Patria, cuyo candidato a presidente es Sergio Massa, que se autodefinió como un ministro del FMI que duplicó la inflación en un 1 año que nos empobreció a todos.

En plena campaña

-Tras la crisis de 2001 tuvieron participación en el armado del Frente para la Victoria, ¿qué cambió desde entonces?

JE- Nosotros, al igual que ahora y que desde siempre hemos buscado un rumbo distinto al que ofrece el neoliberalismo en la Argentina y eso fue lo que nosotros observamos en el proceso inicial de Néstor. Pero pasado el tiempo, 2007 aproximadamente, vimos que en realidad las grandes trazas de la economía no cambiaban. Que en realidad había una continuidad en la aplicación del modelo neoliberal. Entonces hicimos nuestro camino y seguimos. Hoy hay un hartazgo de la gente con la vieja política, con las representaciones tradicionales, incluidas el peronismo.

-Sin embargo, la máxima figura del partido, Victoria Donda, lo abandonó cuando pasó a las filas del kirchnerismo. ¿Cómo les impactó su partida?

- Acá estamos más fuertes que nunca y vamos a ser la sorpresa de esta elección.

- ¿Cómo luchan contra quienes los ubican en una oferta marginal entre las candidaturas presidenciales?

- Para mí no ser parte de la clase política tradicional es una ventaja, lo siento en la calle, esto que siempre fue muy de Neuquén, en donde toda la gente me tutea y me trata y me llama Jesús. Nadie me ha dicho nunca en la vida, ni diputado ni Escobar. Ahora lo empiezo a sentir en la matanza en salta, en Santa Fe, en Mar del Plata, en La Plata, en Almirante Brown, en donde los trabajadores, los comerciantes en los sectores más humildes me gritan “aguante Jesús”. Yo hace 1 año y un día que estoy caminando Argentina visité 23 provincias varias veces y más de 130 ciudades.

- ¿Cuáles son las principales problemáticas que tiene Argentina hoy, según el programa de gobierno que han establecido?

- Hay dos cuestiones urgentes a resolver. Una es controlar la inflación, por eso yo voy a hacer, como en los países serios. No se controla la inflación sin controlar a los grandes monopolios formadores de los precios. Yo planteo congelar durante al menos 12 meses los precios de los alimentos de la canasta básica y las tarifas de los servicios públicos. Me voy a juntar con los 10 monopolios que forman las tarifas de los alimentos y las 5 que forman los precios de los valores de las tarifas de los servicios públicos, y le voy a decir, señores, el que aumenta va preso y además voy a aplicar la ley de abastecimiento y si es necesario enviar a la Gendarmería.

- ¿Y el otro punto?

- Pues voy a suspender el pago del Fondo Monetario Internacional y voy a ir a una nueva renegociación, pero hasta tanto no ocurre esa renegociación no voy a pagar la deuda con el fondo y la otra manera de tomar renta importante para el Estado es nacionalizando los recursos naturales. Voy a tomar una mayor porción de la renta con una gestión más eficiente del petróleo y del gas. Soy neuquino, conozco de cerquita el proceso energético, en mi provincia hay que nacionalizar el litio.

En un acto

Según Escobar, la Patagonia es el territorio más postergado en la Argentina a pesar de “ser la polea estratégica de carácter energético” y contar con “la primera o segunda reserva de gas del mundo y la cuarta de petróleo”. En ese sentido, analiza, los recursos naturales en el territorio nacional hoy “no están al servicio del desarrollo de la nación” ya que “hoy son tierra de saqueo de las multinacionales”, una forma de gobernabilidad en la que incluye a los gobiernos tanto de Cristina Kirchner como de Alberto Fernández y el de Mauricio Macri. Sin embargo, hace un punto de quiebre y sostiene: “Yo no voy a echar a ninguna multinacional. Lo que voy a hacer voy a ir desde una posición patriótica y de coraje a una negociación seria, como hacen países como Estados Unidos o Noruega”.

- Argentina enfrenta una crisis del mercado laboral registrado. Ustedes que cuentan con representación en el universo de las organizaciones sociales, ¿cómo analizan ese escenario?

- En los últimos 20 años no se ha hecho nada para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, por el contrario, los ganadores han sido los sectores más concentrados de la economía. No hay que hacer ninguna reforma laboral en los trabajadores registrados, no hay que quitar derechos laborales en la Argentina, pero sí creo y esto no lo dice nadie del campo popular que tenemos una deuda pendiente para con los 6 millones 700 mil de trabajadores en negro que constituyen el 50% de los trabajadores que no se pueden enfermar, no pueden faltar, no pueden, no tienen obra social, no tienen jubilación y cobran salarios de miseria. Sí, ahí tenemos y propongo una reforma laboral.

El crimen de Morena en Lanús y la muerte de un manifestante en el Obelisco

A tres días de la contienda electoral, el escenario político dio un nuevo vuelco durante el cierre de sus actos de campaña a raíz del caso Morena Domínguez, la nena de 11 años asesinada en Lanús durante un hecho de inseguridad callejero, un flagelo social que el dirigente de Libres del Sur califica como “el mayor problema de los trabajadores y los pobres”. En ese sentido, sostiene que la política de seguridad es “generar derecho a tener trabajo en blanco, casa propia, hospital, escuela pública de calidad y gratuita, y una jubilación digna”. Sin embargo, manifiesta que “fuera de eso, el que delinca, robe o mate va preso” y apunta: “No salen de la cárcel conmigo, se terminó la diversión para los delincuentes, así como también el policía que tiene connivencia. Van a ir presos”.

El precandidato del partido nacido en 2006 y conducido a nivel nacional por Humberto Tumini, con el apoyo del sector de Barrios de Pie que lidera la dirigente piquetera Silvia Saravia, y de las corrientes académicas del Movimiento Estudiantil Sur, además, cargó contra el accionar de la policía porteña durante una protesta frente al Obelisco, el otro tema que convulsionó el cierre de la campaña donde cuatro piqueteros de la agrupación Rebelión Popular resultaron detenidos y uno de ellos, Facundo Molares Schoenfeld, fallecido. “Le represión de Horacio Rodríguez Larreta a un grupo de manifestantes termina con muerte. Total repudio al accionar policial, completamente desmedido. Manifestarse no es delito”, cerró.

Escobar, candidato de Libres del Sur