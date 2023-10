escuchar

Guillermo Francos, quien sería designado como ministro del Interior por Javier Milei si es elegido presidente, aseguró hoy que el candidato oficialista, Sergio Massa, “es la continuidad del kirchnerismo, que nos puede llevar a Venezuela”.

“La Argentina vivió muchos años de grieta ya, y no hay otra herramienta que el diálogo. No hay otra forma que esa. Es cierto que nuestro candidato planteó una ruptura, pero no todos los políticos son iguales”, aseguró Francos al referirse al acuerdo de Milei con Mauricio Macri de cara al ballottage en una entrevista con Radio Mitre.

Sobre los resultados de la primera vuelta, en la que el ministro de Economía quedó en primer lugar, Francos señaló: “Hay que tener en cuenta que la gente es susceptible a recibir, no quiero decir dádivas, pero fondos de subsidios permanentes como hizo Massa estas últimas semanas. Esa política de distribuir lo que no hay lleva a que no haya lo importante, como pasó con la nafta, te pasa con los medicamentos. Con este modelo no salimos y no crecemos. Si Massa es electo le va a tocar hacer el ajuste o chavizarse, ese es el gran riesgo. Hay una expresión mayoritaria de votos contra el Gobierno. Hay que tratar de conversar y tender puentes con la oposición”.

Consultado acerca de la personalidad explosiva de Javier Milei, el exdiputado afirmó: “Nunca estuve en el lugar de Milei, nunca conseguí ni la décima parte de penetración con esa personalidad. El armó este personaje como parte del repudio de la gente a la política. Ahora le tiene que mostrar a la sociedad que sus ideas son racionales y se aplican en el mundo. Puede ser un estadista. Está claro que su mensaje del día de la primera vuelta fue muy convocante a otros sectores políticos”.

Cuando le preguntaron por qué dejó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde tenía una puesto importante, para volver al país a apoyar a Milei, Francos señaló: “Soy argentino y amo a mi país. Anhelo ver que la Argentina cambie. Tengo seis hijos, diez nietos. Uno tiene que dar todo por su país. No admito esta Argentina. Tuve la necesidad imperiosa de trabajar”.

“Yo les digo a quienes llaman a votar en blanco que al lado Milei hay gente que cree en la Argentina y piensa racionalmente, como Javier. Yo le diría a la gente que tiene dudas, Milei es un proceso de transformación, pero ojo, Massa es la continuidad del kirchnerismo, que nos puede llevar a Venezuela. Pensemos y tengamos cuidado. Si seguimos así, la Argentina no da más. Pueden hacer todos los plan platita que quieran, pero la Argentina va a seguir así, salvo que gane Milei”, finalizó.

