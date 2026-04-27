La Justicia admitió nuevas medidas de prueba para investigar al titular de ARCA por enriquecimiento, lavado y evasión

Horas antes de iniciar una licencia hasta mediados de mayo, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi hizo lugar a las medidas de prueba que solicitó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para avanzar con la investigación contra el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.

Las medidas de prueba solicitadas por la PIA abarcan una docena de requisitorias a organismos públicos y entidades privadas en la Argentina, como también el libramiento de exhortos a otros países, con foco en la firma Consultora San Andrés como posible sociedad pantalla, la subvaluación de un triplex en el edificio Los Molinos Building, un emprendimiento de Faena Properties en Puerto Madero, y el circuito de fondos entre Argentina, Miami y Emiratos Árabes.

El juez Martínez De Giorgi no fijó fecha, en cambio, para citar a indagatoria a Vázquez, como requirió el titular de la PIA, el fiscal Sergio Rodríguez, quien sostuvo en su dictamen que “sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial”.

La decisión contrasta con las explicaciones que dio el Gobierno, que argumentó que Vázquez ya había sido sobreseído en esta causa y que se trata de una “cosa juzgada”. El asesor Santiago Caputo -valedor de Vázquez en el oficialismo- cuestionó con argumentos similares la información adelantada por LA NACION este domingo.

Periodista escribe una nota sobre un hecho juzgado. Denunciador serial línea commie veggie hace una nueva denuncia sobre ese hecho juzgado. Mismo periodista escribe otra nota ahora afirmando que el funcionario fue citado a indagatoria “confundiendo” un pedido de citación de un… — Santi C. (@slcaputo) April 26, 2026

Iniciada a fines de 2024, la investigación judicial busca determinar si Vázquez cometió uno o varios delitos al adquirir y gestionar al menos tres departamentos en Miami por US$2,1 millones que no declaró ante el fisco argentino y la OA. Pero a partir de los datos que surgieron durante la pesquisa, la PIA concluyó que también debe ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos derivados de presuntas dádivas y evasión tributaria.

Andrés Edgardo Vázquez, jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Rodrigo Nespolo

En ese sentido, la PIA requirió que ARCA aporte más información sobre Consultora San Andrés SA, la sociedad que controla Vázquez junto a su hermana, y se libren oficios al Colegio de Escribanos para que entregue copias de escrituras y papeles de trabajo de los escribanos involucrados en las compraventas inmobiliarias. Entre ellos Eduardo Daniel González —quien intervino en la compra del triplex de Juana Manso— y Rodolfo Mendoca Paz, que participó en las operaciones del Chateau Puerto Madero.

La Procuraduría también requirió que se pida información a, entre otros, la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, la ANMAC (exRENAR) —para conocer quién tramitó el blindaje del BMW y qué usuarios estaban autorizados a manejarlo—, el Banco Central (BCRA), el Gobierno porteño —para reconstruir el historial de infracciones de tránsito y a quién se le descontaron puntos de scoring por los cinco vehículos de Consultora San Andrés—, las empresas de telepase y la Superintendencia de Seguros de la Nación, además de la administradora del consorcio del inmueble de Quilmes donde funciona, en los papeles, Consultora San Andrés.

El fiscal Sergio Rodríguez fiscales.gob.ar

En el plano internacional, el fiscal Rodríguez también solicitó librar exhortos a las firmas Booking.com y Airbnb Ireland, y a los bancos Bank of America, PNC Bank y Wells Fargo Bank, en busca de extractos de Vázquez y su grupo familiar, y consultar si las firmas panameñas que él controla, Alcorta Corp y Pompeya Group, Corp tienen cuentas allí.

En la misma senda, la Procuraduría requirió reiterar los pedidos de información al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense y la Inspección General de Justicia (IGJ), y a la sede en los Emiratos Árabes Unidos del banco PNC, al igual que a la Embajada de Estados Unidos, a fin de obtener movimientos migratorios y datos financieros de Vázquez, su entonces esposa y sus hijas. Entre otros motivos, porque Vázquez pasó entre 74 y 89 días fuera del país cada año entre 2018 y 2023, casi siempre en Estados Unidos.

Por último, también pidió reiterar los oficios ya cursados a la Caja de Valores, a la Dirección Nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), y a las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes Británicas, lo que también solicitó el fiscal federal Guillermo Marijuan.

La causa anterior

Vázquez estuvo investigado en 2007, cuando era funcionario de la AFIP (precursora de la ARCA) a raíz de su aparición en un listado de personas que habrían movido dinero negro a través de una “cueva” financiera que el BNP Paribas operaba en Buenos Aires. Su nombre aparecía ligado a dos cuentas en el exterior no declaradas, una en Curazao y otra en Luxemburgo. El juez Sergio Torres, sobreseyó a Vázquez, luego de indagarlo y considerar que no se podía avanzar en la investigación.

La decisión fue luego revocada por la Sala II de la Cámara Federal, que consideró que todavía existían medida de prueba pendientes. En 2022, el juez federal Ariel Lijo ordenó sobreseer a Vázquez, no porque se hubiese comprobado que no poseía esas cuentas bancarias, sino por la renuencia de las autoridades de Curazao, Países Bajos y del Gran Ducado de Luxemburgo a responder los exhortos argentinos. En esa investigación no había referencias a sus propiedades en Estados Unidos.