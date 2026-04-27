El Banco Central le aplicó una multa millonaria al financista cercano al “Chiqui” Tapia por presuntas operaciones con el dólar blue

Las investigaciones sobre el acceso a millones de dólares en época de cepo y su posterior venta en el mercado paralelo alcanzaron al financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, Ariel Vallejo. El Banco Central le aplicó una multa de $5,4 mil millones por un sumario que señala que una de sus casas de cambio fue una supuesta intermediaria en un “pasamano” del dólar blue por US$25 millones.

Vallejo es el titular de Sur Finanzas, la financiera que llegó a ser sponsor de la selección nacional de fútbol, así como de equipos de primera división como Racing y Banfield. Incluso fue prestamista en el caso de San Lorenzo y realizó donaciones a Independiente. Por eso, su vínculo con el fútbol no se limitaba sólo a fotos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, antes de llegar a las primeras planas del deporte, focalizó sus negocios en las casas de cambio.

Su incursión en ese mundo comenzó en agosto de 2020, según los registros del Banco Central. En ese entonces, ingresaron como accionistas de Centro de Inversiones Concordia su madre Graciela Vallejo (50%), Silvia Torrado (30%) y el propio Ariel Vallejo (20%). Dos años más tarde, en el segundo semestre de 2022, el empresario adquirió otra casa de cambio, llamada Ars Cambios. Precisamente, esa entidad es el foco del nuevo sumario oficial sobre maniobras vinculadas al dólar blue.

La investigación realizada por el BCRA describe a la empresa de Vallejo como una supuesta “intermediaria”. Entre el 2 de enero de 2023 y el 20 de diciembre de ese año contabilizó ventas por US$25 millones a otras casas de cambio, que a su vez no registraron ventas, tal como indica el sumario. La documentación agrega que Ars Cambios no recabó el motivo de esas operatorias ni el origen de fondos que financiaron sus ventas. Para el BCRA, la falta de registro de ventas de las otras entidades que adquirieron los dólares de la casa de cambio de Vallejo es un indicio de pérdida de trazabilidad del billete.

“Las características de la operatoria descripta ponen en crisis la genuinidad de las operaciones realizadas y alertan sobre la implementación de un mecanismo en apariencia regular pero que tendría por finalidad adquirir moneda extranjera a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer el mercado paralelo”, señaló el BCRA en el sumario que lleva la firma de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet.

Por su parte, la defensa de la empresa de Vallejo plasmada en la documentación rechazó los cargos y sostuvo que la casa de cambio realizó operaciones lícitas. Pese a eso, la entidad encabezada por Santiago Bausili le aplicó una multa a Ars Cambios que alcanza los $18 mil millones; a Vallejo, una de $5,4 millones; y a su madre, $7,2 millones.

El “pasamano”

Las investigaciones en curso sobre el dólar blue indagan cómo y quiénes tuvieron acceso a millones de dólares en tiempos en los que todo era restricción. El negocio pasaba por comprar divisas a valor oficial y venderlas más caras en el paralelo. Por tal motivo, seguir la ruta del billete verde es lo que conformó el denominado “pasamano” que, eventualmente, puede guiar a sus beneficiarios finales.

Ars Cambios registró compras por US$24,7 millones y ventas por US$25,3 millones durante el período investigado. Más del 90% de sus clientes fueron otras casas de cambio. Es por ello que, a propósito del “pasamano”, los investigadores del BCRA le asignaron un rol específico a la empresa de Vallejo: “El negocio en análisis implicó una modalidad de “intermediación” de pesos y dólares en la que, bajo el amparo de su autorización para actuar en el mercado, la sumariada actuó como vehículo para retirar divisas del circuito legal”.

El paso siguiente en la ruta de los dólares continúa en qué hicieron los que le compraron las divisas a Ars Cambios. Entonces allí aparecen ocho casas de cambio y la frase sobre “la pérdida de trazabilidad de los dólares vendidos”. Esto es un punto crítico que se repite en los sumarios sobre presuntas ventas del dólar blue: casas de cambio que compran dólares, pero que no registran ventas. “Las entidades que adquirieron moneda extranjera de ARS Cambios SAS no registraron ventas a clientes durante el mismo período”, sostiene la documentación oficial.

El sumario contra la casa de cambio de Vallejo presenta una particularidad respecto a otros. Entre sus compradores se encuentra una casa de cambio que también era suya: Fenus. En el primer semestre de 2023 su accionista era Graciela Vallejo. A esta misma le vendió US$7,9 millones.

Además, dentro de las ocho casas de cambio que adquirieron dólares a través de la casa de cambio de Vallejo, tres forman parte de la nómina de 34 empresas investigadas por la Justicia, en la causa que lleva adelante el fiscal Franco Picardi. Entre ellas está Fenus.

El BCRA también realizó una estimación de cuánto pudo haber sido la ganancia con el “rulo”, a partir de esta operatoria. “Comparando la cotización promedio del período comprendido entre enero y diciembre de 2023 del dólar oficial según la página del Banco de la Nación Argentina, y del dólar “blue” que surge del diario “Ámbito Financiero”, existía una brecha promedio del 102%, por lo cual, se estima que el rédito total obtenido por todos los participantes de esa maniobra habría rondado los USD25.878.624″, dejaron sentado en el sumario.

Más allá del caso puntual de Ars Cambios, el BCRA ya lleva cerrados al menos cuatro sumarios financieros contra casas de cambio. Al descontar las operaciones cruzadas entre ellas, la cifra que movieron alcanza los US$925 millones.