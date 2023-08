Elecciones 2023: inédita convocatoria a candidatos presidenciales para que se comprometan a trabajar contra el narcotráfico

escuchar

ROSARIO.-Empresarios, sacerdotes, pastores, jueces, sindicalistas, se unieron bajo una quimera que apunta comprometer a los candidatos nacionales y provinciales a que firmen un documento en el que en caso de asumir en sus cargos establezcan como agenda de gobierno políticas públicas para la “prevención y recuperación de adicciones”.

El camarista federal Aníbal Pineda, uno de los impulsores de este “pacto”, anticipó en diálogo con LA NACION que ya se comprometieron a firmar los tres principales precandidatos presidenciales como Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. No lo harán el próximo 7 de agosto, cuando se realice la presentación de “Compromiso Rosario”, pero está previsto que se sumen cuando viajen a Rosario por motivos de campaña. Se plegarán, además, al acto que se realizará en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), los candidatos a gobernador de Santa Fe y a intendente de Rosario, como así también los que aspiran a cargos legislativos.

“Los convocamos a esta reunión para sellar un pacto con el compromiso de avanzar contra la demanda, cómo influye el consumo de drogas en cada uno de los ámbitos o instituciones que representamos, tanto sea en los barrios humildes de nuestra ciudad y en las cárceles, pero también en las empresas o en los sindicatos de empleados, y como repercute esto luego en el aumento permanente de delitos que tiene que investigar y juzgar la justicia. A su vez, la reducción del consumo de drogas es una forma de desfinanciar y combatir al narcotráfico ”, señala la convocatoria de los organizadores.

Aníbal Pineda, el camarista federal que es uno de los impulsores de la convocatoria a los políticos Gentileza: Aire Digital

“Nos molestamos con la oferta de la venta de drogas, pero no con la demanda, que está en permanente crecimiento. SI reducimos la cantidad de personas con adicciones el negocio va a ser menor”, consideró el magistrado federal, que reveló que en la justicia federal de Rosario actualmente hay “2004 presos, una cifra que es el triple de la que había en 2013, cuando había 680 detenidos. Creo que la solución al tema de la violencia y el narcotráfico no va a venir sólo del derecho penal. Por eso creemos que debemos ayudar entre todos a generar acuerdos para que el problema de las adicciones sea una política de Estado”.

Los gestores de esta propuesta son de ámbitos diversos, como el sacerdote Fabián Belay, titular de Pastoral de Drogadependencia, Pineda, de la justicia federal; Selva Raggio, del sector empresario, del Foro Regional Rosario, el pastor José Luis Urso, presidente de la Asamblea Cristiana de Rosario, el psiquiatra Juan Pedro Sapene, como sindicatos, entre otros.

Belay afirmó, en diálogo con LA NACION, que “el Estado tiene que abordar el problema del crecimiento de la demanda de drogas. Es un tema que hoy no está en la agenda política. No debería haber grieta con estas cuestiones, porque el futuro que vemos no sólo en los barrios más pobres, sino en otros ámbitos con mayores recursos, es terrible. Vamos a tener en poco tiempo adultos con discapacidades crónicas por el efecto de las adicciones. Y vemos que nadie lo piensa como una política de Estado. Por eso queremos que haya un compromiso escrito”.

La violencia que genera el narcotráfico, según Belay, proviene de que existe un mercado cada vez más grande de consumidores. “Apuntamos a desmantelar los búnkeres, pero no hacemos nada con las personas que van a comprar la droga. Si ese búnker se cierra irán a otro. Nuestra idea es que ese kiosco de drogas tenga menos clientes”, sostuvo el sacerdote.

Transversalidad

La convocatoria señala que a través de esta mesa de diálogo preelectoral los protagonistas buscan superar las diferencias entre los referentes de los distintos espacios de la política santafesina y nacional. “Es una convocatoria para enfrentar el desafío del consumo de drogas y promover soluciones efectivas para lograr generar políticas públicas comunes sobre esta cuestión tan acuciante”, señalaron los organizadores.

Manifestación en Rosario por la inseguridad y el avance del narcotráfico Marcelo Manera

El objetivo es ofrecer acciones concretas posibles, para que, a partir de ellas y luego de las elecciones de este año, se debatan, discutan y acuerden acciones concretas preventivas para reducir el consumo de estupefacientes (a partir de la educación y publicidad) y de rehabilitación de adictos.

"El Estado tiene que abordar el problema del crecimiento de la demanda de drogas. Es un tema que hoy no está en la agenda política." Fabián Belay, sacerdote

“Esta problemática data de muchos años, por lo que cada uno de nosotros vemos la obligación de hacer un poco más de lo que nos exigen nuestros roles tradicionales”, afirmaron. “Esta situación extrema nos debe convocar a todos a unirnos y abordar las causas del problema, para poder intentar revertir este proceso de tantos años. Para eso es necesario poner en palabra lo que nos pasa, sin temor a analizar la dureza de la realidad, no para caer en un relato pesimista, sino para buscar juntos caminos reales y concretos a corto, mediano y largo plazo”, explicaron, quienes convocan a la política a sentarse en la misma mesa.

“Estamos convencidos de que todos podemos crear un proceso de cambio, sumando lo mejor de la sociedad rosarina. No puede haber discusiones en la necesidad de recuperar a personas con estás múltiples dificultades. Los medios de comunicación son un actor fundamental de transformación social porque, entre otras cosas, fijan agenda pública y contamos también con ello”, advirtieron.

Para los referentes de la convocatoria es primordial que “entre todos tenemos que fijar esto como política pública. Rosario depende de cada uno de nosotros y nosotras. Revertir esta realidad es posible”, agregan.