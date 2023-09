escuchar

Charlas secretas con gobernadores electos. Reuniones cerradas con empresarios locales organizadas por consultoras. Contactos con popes sindicales. Mensajes a la Justicia. Y hasta una cena con los lobos de Wall Street. Javier Milei todavía no quiere abrir su agenda a los encuentros con las corporaciones. Rechazó la mayoría de las propuestas porque -dicen en La Libertad Avanza- él prefiere focalizarse en la campaña y dejar las relaciones para después del 22 de octubre. Sus asesores y candidatos, en cambio, sí están cada vez más contactados con los grupos de poder. Los puentes de los libertarios con el establishment se multiplican, en un clima de mucha incertidumbre y precaución por lo que vendrá.

“Nos llaman empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos. También gobernadores, que son varios y nos pidieron reserva. En la mayoría de los casos no se reunió Javier sino que lo hicieron personas del equipo”, aseguró un colaborador muy cercano a Milei. Otro referente de La Libertad Avanza (LLA) que es candidato en las nóminas legislativas apuntó: “Si Milei se juntó con algún gran empresario lo hizo mano a mano y de forma muy reservada”.

El candidato presidencial de LLA comenzó a transmitir que no participaría, por caso, del programa principal del coloquio de IDEA, el foro empresario más importante que tendrá lugar en Mar del Plata en la previa a las elecciones de octubre. Sí podría participar de un encuentro privado, en la agenda lateral del foro empresario.

El economista Darío Epstein -que integra el “consejo de asesores económicos” de Milei- y el candidato a senador nacional, Juan Nápoli -que es el presidente del Banco de Valores- viajaron la semana pasada a Nueva York para asistir a una cena informal en la casa de Gerardo “Gerry” Mato, exjefe de Global Banking Americas del HSBC, con unos 80 ejecutivos de bancos y fondos de inversión. Los emisarios de LLA no expusieron un plan de gobierno ni brindaron detalles de cómo pretenden hacer el ajuste fiscal y la dolarización que prometió Milei en campaña. Tal como contó LA NACION, fueron más para promover un acercamiento y para escuchar ideas e inquietudes de los inversores que para clarificar qué harían en caso de llegar al Gobierno. Tampoco se habló de potenciales inversiones.

Javier Milei y Darío Epstein Twitter @jmilei

Luego del encuentro, Epstein y Nápoli estuvieron en contacto con el candidato presidencial, pero no le hicieron un reporte en profundidad de la cena en lo de Mato. El líder libertario también viajó a los Estados Unidos, pero por motivos personales.

El dilema de los 4000 cargos

Con el mismo espíritu que tuvo la reunión en la casa de Mato es que esos y otros referentes económicos libertarios, como Diana Mondino y Carlos Rodríguez, se vienen encontrando con líderes de negocios. “Hemos tenido contacto con empresarios de todo tipo de rubros… electrónica, textil, bancarios, petróleo, energía, alimentos. También intervienen consultoras que los agrupan”, relató a LA NACION uno de los emisarios económicos de LLA.

Las inquietudes sobre la gobernabilidad y la factibilidad de los planes de ajuste, dolarización y despesificación sobrevuelan las reuniones de los libertarios con las corporaciones. “Siempre hay una actitud positiva aunque mucha prevención por la actitud de Milei. Acá hay que hacer que se encuentren el voltaje 210 con el 220″, reconoció un interlocutor habilitado de LLA.

También hay inquietud sobre cómo llenaría Milei la plantilla de cargos jerárquicos que requiere la conformación de un gobierno. Según pudo saber LA NACION, aún con el achicamiento que quiere hacer del gabinete, Milei y su equipo calculan que deberán llenar 4000 cargos políticos. “Ahí tenemos un problema. Pero Macri tuvo el mismo problema. Muchos directores en el gobierno de Macri eran peronistas”, dijo un referente libertario que es además candidato.

El encargado de diseñar el organigrama y pensar en el eventual reclutamiento es Nicolás Posse, un ingeniero civil que es gerente general (en uso de licencia) de la Unidad de Negocios Sur de Corporación América. Es un excompañero de trabajo y un amigo estrecho de Milei, con un vínculo forjado en la empresa de los Eurnekian. El líder libertario por ahora solo incorporó a su equipo a personas que le inspiran confianza. “Para llenar esos 4000 cargos políticos la estructura tendrá que ser piramidal, cada persona comprometida con el proyecto tendrá que traer a 40 tipos más”, dijo un candidato importante de la boleta de Milei que mantuvo una extensa reunión con el candidato presidencial y con Posse en los últimos días.

Guillermo Francos, director del BID

En LLA están pensando en ejecutivos y en personas del ámbito académico (suenan nombres del ITBA, el IAE o la UCEMA), pero nadie descarta que la política partidaria sea también una cantera, pese al desdén de Milei por la “casta”. “Pueden ser CEOs o pueden venir de partidos políticos. Lo importante es que entiendan la sensibilidad de la tarea y se pongan el casco”, dijo un importante referente del equipo libertario que suena para un eventual cargo. Otro candidato de LLA apuntó: “No importa de dónde vengan, sino que adhieran a nuestras ideas”.

Milei habilitó a Guillermo Francos, que suena como potencial ministro del Interior, a empezar a tejer vínculos con la política. Francos es el representante de la Argentina ante el BID y dejará su silla el jueves próximo en el organismo, para volcarse de lleno a nutrir de gobernabilidad al proyecto libertario. Pero no es el único que se está moviendo en ese plano. Un candidato a diputado de LLA, por caso, ya mantuvo una conversación y generó un puente con el gobernador electo de Santa Cruz, Claudio Vidal, que desbancó al kirchnerismo en la provincia patagónica en los últimos comicios.

“Hubo primeros contactos con gobernadores, más bien como un inicio de conversaciones futuras. Apostamos a gobernadores jóvenes que irrumpen en la escena con ganas de proyectarse”, dijo un referente político de LLA. En el espacio algunos miran con interés al mandatario electo de Córdoba, Martín Llaryora, aunque cerca del cordobés aseguran que por ahora no hubo acercamiento alguno. Los candidatos a diputados y senadores libertarios se dedicarán en las próximas semanas a hacer un hilado fino de las internas que hay en las provincias. En el caso de que Milei gane, buscarán abrir cuñas para cosechar aliados en las Cámaras.

Gerardo Martínez, secretario general Uocra: "Necesitamos un salto cualitativo de la política"

La otra novedad de los últimos días es la apertura que Milei y su tropa exhibió hacia la cúpula sindical. El único contacto que el candidato libertario reconoció públicamente fue el que tuvo con el líder de la Uocra, Gerardo Martínez. Fue un encuentro promovido por una persona en común que versó sobre el Fondo de Cese Laboral del sector de la construcción, que reemplaza a la indemnización por un seguro de desempleo y que está en sintonía con la plataforma libertaria.

Trascendió mediáticamente que Milei mantuvo una comida con el líder gastronómico, Luis Barrionuevo, en un restaurante de la cadena Osaka, pero en LLA lo desmintieron tajantemente. Milei es alérgico al pescado y rechaza los convites a locales de comida japonesa. Sin embargo, uno de los candidatos de Milei sí tiene contacto cotidiano con Barrionuevo, según pudo reconstruir LA NACION.

Así como Milei dijo que no se inmiscuirá en la vida de los sindicatos, también intentó enviarle un mensaje a la Justicia, en particular a la Corte Suprema. “Él transmite que no va a meterse y que el presupuesto del Poder Judicial lo van a manejar ellos”, dijo un colaborador estrecho de Milei. El candidato presidencial aún no oficializó quién sería su ministro de Justicia. Algunos en LLA especulan que pretende consensuar el nombre con los ministros del máximo tribunal.