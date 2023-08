escuchar

Jorge Macri ganó en una reñida votación la interna para la candidatura a Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Tan sólo un punto y medio lo separó de su competidor Martín Lousteau. Sin embargo, el exintendente de Vicente López será quien represente a Juntos por el Cambio en las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo 22 de octubre. Luego de las elecciones de este último domingo, el candidato habló en LN+ y se refirió a cómo fue el triunfo y a los problemas que generó la boleta electrónica. También analizó la elección nacional y además reveló qué harán con el electorado que siguió a La Libertad Avanza.

Sobre su triunfo acotado ante Lousteau, Macri expresó: “Fue un triunfo difícil. Palo y adentro. Esto fue la ida. No hemos ganado nada todavía. Es un muy bien primer paso sobre todo por dos datos. JxC ha superado todo número histórico de votos en una PASO. Eso es mérito del espacio”.

El festejo de Jorge Macri en el bunker Ricardo Pristupluk - LA NACION

Uno de los temas de lo que se habló durante todo el domingo fue el uso de la boleta electrónica. Tras los inconvenientes que se generaron para votar, el candidato de Juntos por el Cambio, dijo: “Fue complicada. Yo fui crítico de la convivencia de los dos sistemas. Para mi era raro eso de tener que votar dos veces. Hay un 6 o 7 por ciento menos de gente que votó a jefe de Gobierno que a presidente. De cada 100 personas, 70 llegaron a votar a presidentes y siete de esas se fueron y quedaron solo 67. ¿Qué hubiera pasado si toda esa gente votaba?, no sé. Generamos una complicación durante todo el día”. Además, agregó: “El hecho de votar tiene que ser un festejo. Hay que darle simplicidad a la gente. La ciudadanía está harta, tenes que ir a votar y la máquina no anda”.

Su análisis de elección nacional fue: “Escuché un huracán. Es el fin de una época. El desafío nuestro es ser la alternativa dentro de ese cambio de época, Javier Milei va a tratar de capitalizar la fuente de cambio y transformarla en una victoria también”. Mi desafío es que la ciudad sea un sostén de una victoria de Juntos por el Cambio, yo creo que es todo lo que representamos todos junto con Patricia Bullrich, Horacio, Rogelio Frigerio y todo lo que pase en las demás provincias. Además, ganamos provincias que nunca habíamos ganado como Chubut”.

Javier Milei y Jorge Macri en los estudios de LN+ Tomás Cuesta - LA NACIÓN

El triunfo de Javier Milei a nivel nacional no lo tomó por sorpresa, pero sabe que es el momento de trabajar y de atraer a quienes votaron al candidato a Presidente de la Nación de La Libertad Avanza: “No hay ninguna duda que es hay una realidad sobre un elector que esta mirando una nueva fuerza política que es La Libertad Avanza. Nuestro desafío ahora es atraer a esos electores. A mucha gente dentro de Juntos por el Cambio le molestaba la existencia de Javier Milei, a mi no me molesta alguien democrático. Mi desafío ahora es hablarle a su electorado y conquistarlo y que sean parte de nuestra alternativa, pero él también representa un cambio de época y sostiene banderas que yo también creo como la libertad, el privado y un estado que no asfixie”.

La baja de quien iba a ser su vicejefe de gobierno, Franco Rinaldi, lo dejó sin esa figura de cara a las elecciones. Sobre este tema fue determinante y reveló que aún no tiene un reemplazo: “Todavía no definí el vice, no creo que lo sea Martín Lousteau, no hay nombres, tenemos que hablarlo con la fuerza, yo represento al PRO y tenemos que encontrarlo ahí, que sea del equipo y que represente nuestro espacio”.

Por último habló de cómo ve las elecciones generales con su mayor competidor, que será el candidato de Unión por la Patria, Leandro Santoro, y aquellos electores que decidieron por Martín Lousteau: “No me preocupa que el votante de Lousteau pueda ir a Santoro porque es radical. Además asumimos el compromiso de trabajar juntos. Ahora empieza un momento distinto. Hicimos una gran elección con un equilibrtio distinto al que se planteaba. la ciudad volvió a ser ganada en todas las comunas por JxC”, culminó.

