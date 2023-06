Elecciones 2023: Juan Grabois dio a entender que tiene el apoyo de Cristina: “¿Alguno piensa que la varita de Harry Potter nos dio las PASO?”

escuchar

Juan Grabois anunció que fue oficializada la boleta de la fórmula presidencial que integra con Paula Abal Medina, volvió a defender su candidatura y criticó a Sergio Massa, que será su contrincante en la interna de Unión por la Patria. Pero dijo además que él y Abal Medina no son “dos loquitos” que juntaron los avales y sugirió que lo apoya Cristina Kirchner: “¿Alguno piensa que la varita de Harry Potter nos dio las PASO? Comprensión de texto y contexto compañeros. No fue magia.”

En efecto, Grabois consiguió que le dieran lo que siempre le habían negado a Daniel Scioli, que hasta horas antes del cierre de listas estaba anotado en la carrera presidencial: a Grabois le permitieron presentarse como precandidato a presidente de Unión por la Patria llevando en su boleta a los mismos candidatos para el resto de las categorías que lleva Massa. Scioli tenía que llenar por sí mismo cada casillero con un postulante propio.

“Nosotros no buscamos esto. Nosotros bancamos a Wado [De Pedro]. Hasta el final. Lo bajaron”, dijo Grabois en una larga carta que publicó en sus redes sociales.

Juan Grabois presente en la manifestación en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Marcos Brindicci - LA NACIÓN

“Nosotros siempre fuimos nuestro propio plan B”, insistió. Y dijo: “Somos parte de los miles de disconformes dentro de UxP con la fórmula que encabeza Massa. Doblemente disconformes por la forma en que se dieron las cosas. Salimos a la cancha, así, a las apuradas, pero con entusiasmo, sin miedo y con la responsabilidad de representar las banderas históricas de los que nos precedieron en la lucha y llevar adelante los diez puntos programáticos que firmamos con Wado cuando este desenlace era inimaginable”.

Grabois dijo que él siempre estuvo de acuerdo con ampliar la coalición, pero nunca con que “la primacía en la representación política” del espacio que integra quedara en el “cuadrante de poder” que busca “darle tranquilidad al 1% privilegiado y seguridad a los mercados”.

“Nosotros queremos darle esperanza a la multitud que constituye el único fundamento de nuestro campo político: la construcción de una democracia real que defienda los derechos del 99%”, sostuvo.

El flamante precandidato a presidente afirmó que ahora empieza “un partido con la cancha inclinada” en contra suyo y de Abal Medina. “Nuestro rival tiene recursos y medios infinitamente superiores. Nosotros no gozamos de la simpatía de círculos rojos ni poderes externos . Fácil no va a ser. Pero quién dice… no siempre gana Goliat”.

Juan Grabois y Paula Abal Medina firman su precandidatura a Presidente y Vice.

Simpatías silenciosas

“En estos días recibimos la simpatía, a veces silenciosa, de miles y miles de hombres y mujeres del movimiento nacional-popular que nos reconocen la coherencia”, afirmó.

Y destacó la cercanía con Cristina Kirchner, pese a que ella avaló la candidatura de Massa. “ Nada nos va a robar el cariño genuino de la mujer que por la proscripción y el hostigamiento permanente del poder no puede ejercer la representación popular que por legitimidad le corresponde ”, dijo Grabois, adhiriendo a la teoría de la vicepresidenta de que la Justicia la “proscribió”, pese a que formalmente nada le impediría ser candidata porque su condena en la causa Vialidad no está firme.

“Escuchamos en estos días descalificaciones de esos analistas que, al decir de Cristina, ‘saben todo y no entienden nada’, siempre son más papistas que el papa y ahora más massistas que Massa justificando su opción dentro de las PASO con un confuso “¡hay que bancar la estrategia de Cristina!”. No somos dos loquitos que solamente juntaron avales -que sí los juntamos en una avalancha inolvidable de confianza popular-. Pero ¿alguno piensa que la varita de Harry Potter nos dio las PASO? Comprensión de texto y contexto compañeros. No fue magia”, dijo Grabois, lanzado a juntar votos en su pelea contra Massa. “Nuestro apoderado firmó la adhesión a la lista que lleva a Axel y Verónica, que encabezan Wado y Máximo, y que desde luego integran las fuerzas principales de la coalición, entre ellos, nuestros compañeros y compañeras”, destacó.

