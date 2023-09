escuchar

Activado el oficialismo en la campaña para intentar recuperar los votos que perdió y mejorar su performance electoral de cara a las generales, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunció anoche una llamativa medida que tomará desde su cartera para militar la candidatura presidencial de su par de Economía, Sergio Massa. El funcionario convocó a todos los empleados de su área a un “paro activo”.

Es decir que, en vez de quedarse en la oficina, salgan a las obras que realiza el Estado a contar cómo podrían verse afectadas las inversiones públicas si asume cualquiera de los postulantes opositores: Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio; o Javier Milei, de La Libertad Avanza. Son “asambleas de concientización”, según informaron desde el ministerio.

“Mañana decidimos en el Ministerio de Obras Públicas realizar un paro activo en las obras de todo el país, un paro activo en defensa de la obra pública desde las 10 de la mañana, por 30 minutos. Todos los funcionarios del ministerio: arquitectos, ingenieros, directores, que muchas veces están trabajando en las oficinas, van a estar en un puente, en una ruta, en la obra de una universidad, en una planta potabilizadora de agua, hablando con los trabajadores”, señaló Katopodis el martes por la noche en C5N.

Sergio Massa y Gabriel Katopodis Instagram Gabriel Katopodis

Dijo también que el país está en “un punto muy serio de lo que se decide” y que por eso la idea es defender el plan de obras públicas de esta gestión que, según planteó, se desarrolló “de manera ininterrumpida”. Desde su área incluso detallaron que ya finalizaron 4002 proyectos, distribuidos en el 100% de los municipios del país, con un total de 6711 en marcha desde que Katopodis desembarcó en la cartera.

“Queremos discutir con los trabajadores, con el capataz de la obra en cada obrador, que esa conversación llegue a cada familia. No queremos que los hijos de los trabajadores voten sin entender qué es lo que se está poniendo en riesgo porque no hay dudas de que hay una oposición que decidió y lo dice: va a frenar el plan de infraestructura de obra pública en la Argentina. Y hay que explicarles a los trabajadores y a todos los argentinos qué significa que en la Argentina se frene el plan de desarrollo de infraestructura que estamos llevando adelante”, señaló el ministro y acotó: “Significa que no se construyan más escuelas, hospitales, universidades; que no lleguen obras de agua y saneamiento a cada localidad de la Argentina. Estamos en un punto de inflexión, y los trabajadores tienen que tomar partido y ser parte de esta discusión”.

Siempre bajo esa postura, el exintendente de San Martín que no irá por la renovación en su municipio y que dejó lugar a Fernando Moreira, que lo reemplazó cuando se fue al Gobierno, marcó: “Con Macri los trabajadores vieron qué significaba parar la obra pública. La obra pública no la va a hacer el Fondo Monetario Internacional (FMI), los grupos poderosos de la Argentina, ni el mercado. La hace el Estado; la hizo con Néstor, la hizo con Cristina, la hace hoy con Alberto y la va a hacer con Massa”.

Entonces insistió con que la manera “más concreta y práctica” de defender la tarea de su ministerio es salir a cada ruta, a cada obra de saneamiento y a las universidades para hacer “asamblea con los trabajadores” donde “discutir, convencer y explicar qué significa que se frene la obra pública”. Al respecto sintetizó: “Acá la oposición nos quiere convencer de que la Argentina no necesita obra pública, eso queremos discutir”.

Desde la sede ministerial señalaron que esto se enmarca en la campaña “Una Argentina grande es con obra pública”, y que además de los funcionarios del área también saldrán a dar esos debates los empleados de organismos y empresas descentralizadas que dependan de Katopodis. Detallaron asimismo que desde el 10 de diciembre de 2019 en promedio se terminaron tres obras por día y que eso derivó en 500 mil trabajadores registrados en el sector de la construcción.

“Con las más de 4000 obras públicas concluidas se avanzó en la generación de infraestructura pública de calidad para la construcción de una Argentina federal sin distinciones políticas, con el objetivo principal de achicar los desequilibrios territoriales y las brechas de inversión existentes a lo largo y ancho del país”, puntualizaron.

LA NACION