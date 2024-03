Katopodis dijo que Milei “viene a reventar todo” y le envió un mensaje a Fantino

Escuchar

El ministro de Infraestructura y servicios públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, volvió a expresar duras críticas contra el gobierno de Javier Milei al cuestionar, entre otras cosas, los recientes recortes y los despidos en el Estado y envió un mensaje al periodista Alejandro Fantino, quien en las últimas horas apuntó contra los aumentos en las tarifa de electricidad.

“Cuando se indignaban o nos metían denuncias penales porque juntábamos a los trabajadores alrededor de una obra para explicarles lo que iba a pasar muchos nos criticaban y hoy lamentablemente estamos viviendo eso. Un plan de Milei en el que vienen a reventar todo”, acusó el exministro nacional en diálogo con AM 750.

De esta forma, Katopodis se refirió al momento en el que durante el final del gobierno de Alberto Fernández se había llamado a un paro activo para reclamar en rechazo de las supuestas políticas que el por entonces candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, llevaría a cabo, según el exfuncionario de Obras Públicas.

Gabriel Katopodis

En aquel momento, Katopodis y Fantino mantuvieron un tenso cruce al aire luego de que el conductor lo cuestionara por la medida de fuerza, que culminó con una polémica frase. “Si se para toda la obra pública, vení que acá que lo rompemos juntos a [Javier] Milei. Vamos por todo”, lanzó el periodista en aquella oportunidad.

Retomando esta declaración en la entrevista, Katopodis señaló: “No, no me llamó y más allá de que me llame, o no, cada uno sabe qué responsabilidad y de qué manera fuimos anticipando lo que iba pasar y lo que hoy está pasando”.

De este modo, el exfuncionario condenó las medidas tomadas por el Gobierno durante los primeros 100 días de gestión. “Me parece que lo que está pasando es muy grave porque van por todos los actores. Todas las semanas nos van golpeando y rompiendo en algún lugar. Ahora estamos con lo que está pasando con los trabajadores del Estado, detrás de eso está que desaparezcan las capacidades que tiene ese Estado y yo creo que lo único que tenemos que hacer el miércoles es estar en la calle”, reclamó Katopodis en relación a la medida de fuerza que llevará adelante el gremio estatal ATE.

“Está claro que ellos tienen un plan que es un Estado que solo garantice que nos puedan desangrar. Es la tarea del gremio que conduce Daniel Catalano (ATE Ciudad) y de muchos, pero es nuestra responsabilidad acompañar a los compañeros en las calles que han sido despedidos de una manera brutal y empezar a ponerle un freno a estas políticas que vienen por todo”, continuó Katopodis al destacar la jornada de protesta que el gremio estatal encabezará este miércoles en todo el país, pero con fuerte incidencia en la Ciudad donde el sindicato estatal llamó a ingresar de forma masiva a todos los ministerios en rechazo a las cesantías.

Los dichos del ministro de Infraestructura y servicios públicos bonaerense se dan luego que el Gobierno procediera a lo largo de esta semana a la baja de 15.000 contratos, aproximadamente, de un total de 70.000 -en su gran mayoría de planta transitoria y en menor medida bajo la modalidad de asistencia técnica- que estaban bajo revisión desde fines de diciembre y que vencen el 31 de marzo, de acuerdo a lo establecido en el decreto 84/2023.

“Cada uno sabe qué hizo bien y qué mal para no fracasar, pero este es un Gobierno que decide pagar las jubilaciones en dos cuotas, eso no pasó nunca. Es lo más parecido al 13% allá en la Alianza. Es decir, al FMI no le van a pagar en dos veces, se le paga todo junto”, señaló el exfuncionario de Obras Públicas en relación al pago de haberes previsionales.

“La responsabilidad que tenemos en la oposición es generar la condiciones que permitan frenar estas decisiones Ahora en el corto plazo es estar el miércoles con los estatales, con los jubilados”, sostuvo. Y luego concluyó: “Estamos convencidos de que tenemos que construir algo nuevo, con el peronismo, el kirchnerismo, pero no sólo con ellos”.

El reclamo de Fantino

Las declaraciones de Katopodis se dan luego de que el periodista Alejandro Fantino se quejara este viernes del aumento de la tarifa de electricidad que recibió Neura, el medio que fundó y que lo tiene como uno de sus socios.

“Cinco millones de pesos casi. ¿Qué hago yo? Si empiezan a venir los chot..., los pij... se los quiero decir honestamente: cerramos esto [Neura] y me voy a laburar a donde me den laburo”, afirmó.

“Esta es una empresa que tiene Neura, streaming, Twitch, YouTube. Estamos saliendo con luz acá, con electricidad. Y también tiene radio, 89.7. Somos un grupo de socios, pero bueno... acaba de llegar la factura de luz de este mes de la planta transmisora de la radio. No somos Radio Mitre nosotros, eh, no somos Radio Rivadavia. Somos 89.7″, expresó Fantino justo antes de dar la cifra y mostrar la factura en el programa que conduce.

Fantino interpeló a su audiencia. “¿Qué encarecemos? Se lo pregunto a ustedes. ¿A partir de ahora el superchat mínimo son 50 dólares? No, no te lo puedo decir”, dijo en relación a una función de plataformas virtuales en la que los seguidores pagan por recibir un trato diferente en el chat.

