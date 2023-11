escuchar

A horas del debate que protagonizó contra el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UP), Agustín Rossi, la compañera de fórmula de Javier Milei, Victoria Villarruel, analizó su performance de este miércoles por la noche, y consideró que su discusión con el también jefe de Gabinete “fue la revancha del ciudadano común”. En esa línea, cuestionó en duros términos la gestión del gobierno y acusó a sus funcionarios de estar disociados de la realidad. “Realmente esta gente vive en otra galaxia” , afirmó en consonancia con los planteos que manifestó en el ida y vuelta televisivo.

Consultada en radio Mitre por sus sensaciones con relación al debate, la referente de La Libertad Avanza (LLA) contestó: “De a ratos, debo decir que -más allá de que estábamos hablando de cuestiones sumamente serias- fue divertido, porque fue casi te diría que la revancha de cualquier ciudadano común que le podía decir a estos políticos, que están anclados en el poder hace tantos años, lo que cada uno de nosotros pensamos en nuestras casas”.

Tras ello y tal como lo hizo anoche, volvió a manifestarse “indignada” frente a la realidad de la Argentina. “Estamos indignados. Ver la gente durmiendo en las calles, ir al interior y que no haya agua -en pleno siglo XXI, en un país tan rico-, que haya desnutrición infantil, que vivamos entre piquetes, entre delincuentes y no puedas ni transitar en el conurbano cuando baja la luz del Sol... Entonces, cuando nosotros analizamos la ínfima calidad de vida que tenemos como ciudadanos... Realmente esta gente vive en otra galaxia. Es inevitable indignarnos”, dijo.

En su argumentación, Villarruel también cuestionó a Rossi por no haber respondido a su consulta respecto de los informes de inteligencia ilegal sobre distintas figuras públicas y civiles que surgieron a partir del allanamiento informático al acusado de ser un exagente inorgánico de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Ariel Zanchetta, cuyos chats privados muestran una vinculación con los dirigentes kirchneristas Rodolfo Tailhade y Fabián “Conu” Rodríguez. A ese respecto, expresó: “Rossi esquivó, por supuesto, el tema del espionaje ilegal, la red de espías paralela, los inorgánicos. A ver, estuvo él en la AFI desde junio del año pasado hasta febrero de este año, fue dos veces ministro de Defensa, ha sido un comodín serial de los cargos públicos, ¿y no podía conocer lo que pasaba? Entonces, sos un incompetente o sos cómplice, no hay otra vuelta”.

En otro tramo de la nota, la candidata a vice de LLA también aclaró sus dichos respecto de la dolarización propuesta por Milei y aseguró que no se utilizarán para ello las divisas de los ahorristas, como hicieron circular algunos usuarios en las redes sociales. “Por esas cuestiones es importante la educación, para poder hacer una comprensión de textos y de lo que se está escuchando. Es fundamental la educación. Yo lo que dije en todo momento es que Argentina es el tercer país poseedor en dólares físicos. Lo que nosotros vamos a hacer es crear las condiciones para que cada una de esas personas libremente decida utilizarlos en el país. Eso es todo. Después si el kirchnerismo entiende otras cosas... Después de 20 años de la bajísima calidad educativa de nuestro país, se entiende porque todo se tergiversa”, sentenció.

Por último, cuando se le pidió un pronóstico con miras al balotaje del 19 de noviembre, contestó: “Yo creo que lo que va a pasar es que todos los que estamos en claro de que hay que terminar con el kirchnerismo, nos hemos unido para el balotaje y creo que vamos a ganar”.

