Envalentonada anoche desde Rosario tras el triunfo de Maximiliano Pullaro a gobernador, la presidenciable de Pro, Patricia Bullrich, dijo que este era el momento para “destruir el kirchnerismo”. Sus expresiones causaron reacción en la tropa oficialista y uno de los que le respondió esta mañana fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien dijo que en Juntos por el Cambio “no dan pie con bola”.

El mandatario cercano a Cristina Kirchner aseguró incluso que como la exministra de Seguridad tenía “tropiezos” en la campaña, la “sustituyeron” por Carlos Melconian, a quien en realidad Bullrich presentó como su referente económico y como futuro titular del Palacio de Hacienda en caso de que la gente la elija para llegar a la Casa Rosada.

“Me parece que intentaron acomodarse sin éxito a lo que ocurrió en términos electorales y volvieron a ver si se puede explotar la veta del odio, de la violencia”, analizó Kicillof sobre el discurso que dio anoche la candidata a presidenta desde Santa Fe.

Y fue ahí cuando acotó en Radio El Destape: “La vi a la propia Patricia Bullrich con dificultad en sus expresiones, en tratar de hablar de una visión más humana. Creo que no dan pie con bola entonces vuelven a esta idea de erradicar, liquidar, exterminar… tan grave desde el punto de vista político y democrático”.

“Melconian fue buitre”

A Melconian lo apuntó cuando habló sobre el conflicto con YPF, luego de que el viernes pasado saliera un fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska que determinó que el Estado argentino tiene que pagar 16 mil millones de dólares por la estatización de la petrolera, que se hizo durante la segunda gestión de Cristina Kirchner y bajo su recomendación. Mientras que desde el Gobierno aseguraron que apelarán la decisión, Kicillof ratificó hoy la postura de aquel entonces y dijo que ese procedimiento se encaró para recuperar una empresa que estaba en vías de disolución y vaciamiento.

Entonces, sostuvo que la Fundación Mediterránea fue “protagonista” de la venta de Repsol en su momento, con su entonces jefe, Domingo Cavallo. “Fue el economista que se le impuso a [Carlos] Menem después de que no pudiera enfocarse con la inflación. Ahora es Melconian, que ante los tropezones de Bullrich apareció sustituyéndola como candidato de Juntos por el Cambio”, comparó.

Pero eso no concluyó ahí. “No sorprende un fallo buitre en medio de la campaña, no sorprende que la oposición siempre esté a favor de los buitres y no de los intereses nacionales, no me sorprende”, sostuvo Kicillof, que lanzó: “Melconian fue buitre, litigó contra la Argentina para obtener una ganancia por los títulos de deuda cuando se reestructuró, en la época de Néstor. Y no es sorpresa que todos ellos estén dispuestos a privatizar YPF porque ya lo hicieron, fue ruinoso, un espanto”.

Patricia Bullrich presentó a Carlos Melconian como el referente económico de su campaña en un evento de la Fundación Mediterránea Twitter @patobullrich

Bajo esa postura, el gobernador consideró que “hay que defender la soberanía contra los buitres de afuera y los caranchos de adentro”, y entendió que el fallo por YPF es “una violación de la soberanía” peor a la que se hizo con la deuda externa.

Convencido de que el principal responsable de los problemas que tiene la economía argentina es el expresidente Mauricio Macri por haber contraído la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Kicillof también culpó por estas dificultades a los candidatos de Juntos por el Cambio.

Asimismo apuntó contra el postulante a presidente libertario, Javier Milei, al entender que prometió “milagros” que ahora se caen incluso ante las dudas públicas que expresaron sus propios referentes económicos ante temas como la dolarización. “Los desastres que está proponiendo la derecha son los mismos de siempre, no tienen nada de novedad. Más casta que Roque Fernández y Carlos Rodríguez no se consigue. Esos son los economistas que mandó Milei cuando tuvo que tener una reunión seria con el Fondo; mandó a los economistas de Menem y Cavallo”, indicó.

LA NACION