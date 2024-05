Axel Kicillof e Ignacio Torres se mostraron juntos en Chubut: “Hay que salir de la grieta tuitera y dar respuestas a la gente”

Escuchar

RAWSON.– Bajo el paraguas de un discurso “federal, que vuelva a poner en valor a las provincias” y de “achicar las grietas”, la entrega de 15 ambulancias creó el escenario que reunió en Rawson a los gobernadores de Chubut y Buenos Aires, Ignacio Torres y Axel Kicillof, respectivamente. Tras la firma de un acuerdo, Kicillof aseguró: “Nosotros estamos en contra de la Ley Bases y el DNU 70/23. Los gobernadores estamos viendo cosas que le faltan al pacto [que promueve Javier Milei] que ya no será en mayo y estamos discutiendo para hacer planteos”.

Por primera vez, ambos mandatarios provinciales se encontraron en Chubut con una agenda común y un discurso político que deslizó críticas a la política nacional sobre la necesidad de instalar una “mirada federal” sobre los recursos y las discusiones. En este marco, Torres instó a “levantar la cabeza para salir de la grieta tuitera y dar respuestas a la gente”.

“Los gobernadores tenemos un grupo de WhatsApp que tiene vida, en el discutimos y acordamos temas”, afirmó, para agregar: “Salir de la Argentina pendular es el único modo de sacar al país adelante. Hay que cerrar las grietas y cada cuatro años discutir temas de fondo, como la educación. El que no sueña con un modelo de país le resultará muy difícil transmitir el fuego que demanda la política. Este es un mensaje para los jóvenes. La política es una herramienta transformadora. Hay políticos malos, pero no lo es la política. A veces hay que respirar hasta 10 y entender que lo institucional debe estar por encima de las pavadas tuiteras ”.

De visita en Chubut, Kicillof cumplió con una agenda partidaria: previo al acto oficial en Casa de Gobierno, compartió un encuentro con los máximos referentes del PJ de Chubut. “Tenemos dos desafíos: que se caiga el DNU y la Ley Bases. Hay que sacar al país adelante y se hace con peronismo”, sostuvo.

El discurso fue en la sede central del PJ en Rawson. Allí, sentado en una ronda, termo en mano y cebando mate, sostuvo: “Acá no es el sálvese quien pueda, sino que somos todos parte del mismo pueblo argentino”. Y añadió: “Vengo a decirles que hay que sacar el país adelante y ante gobiernos como este, eso se hace con peronismo”.

Minutos después, ya en el cierre del acto con Torres, el mandatario bonaerense retomó ese discurso al asegurar: “Estamos en un momento muy particular, en el que se le echa la culpa a los jóvenes, como en la pandemia, cuando se decía que eran los que contagiaban. Nosotros hace poco tuvimos un millón de pibas y pibes defendiendo las universidades públicas. Ahí se hizo una defensa respetuosa. Hay desacuerdos sobre el futuro, pero también grandes acuerdos en torno a la educación y la diversidad. Nuestros jóvenes están atravesados por estos temas. La política superficial y cambiante que vemos no es lo que está pasando por abajo”.

Federalismo fiscal

Kicillof rubricó en la capital de Chubut un convenio con Torres para la compra de 15 ambulancias 0 kilómetro. Durante el acto, el bonaerense fue declarado “huésped de honor”. Sobre el mensaje político que dejó el acuerdo entre ambos gobernadores para Nación, Torres buscó acotarlo a la gestión. “Hoy no es otro [mensaje] que mostrar que hay una jubilada que vive en la Meseta y que tiene que hacer 200 kilómetros para dializarse una vez por semana, que a partir de este convenio va a contar con una ambulancia”.

El mandatario chubutense dedicó luego gran parte de su discurso a poner el foco en la gestión y la resolución de problemas concretos y, por lo mismo, a desviar la atención de cualquier lectura política detrás de la foto con Kicillof. Torres estuvo durante semanas en la mira de la Casa Rosada: fue cuando amenazó con frenar la producción de hidrocarburos luego de que el gobierno nacional recortó fondos de la coparticipación a la provincia. El propio Milei le dedicó agresiones de todo calibre al chubutense.

“Vivimos en un país en donde hay elecciones todo el tiempo. Cada dos años. No hay país que salga adelante si no se piensa en la gente. ¿Cómo nos vamos a subir a discutir pavadas tuiteras cuando vivimos en una Argentina en donde los 45 millones de argentinos que reciben salud, educación y justicia lo reciben de los estados provinciales? ¿Cómo puede ser que estemos con un dilema de hace 200 años? ¿Si somos unitarios o federales? Solo una argentina federal puede solucionarle los problemas a la gente”, evaluó.

Agregó que “el debate es en torno al federalismo fiscal y sobre qué país queremos. ¿Por qué un chico que nace en una comuna rural de Chubut tendría menos derecho que otro que nace en la Capital Federal? La Argentina que yo quiero es una que se integre, bajo premisas innegociables. Hay que terminar con las asimetrías. A los intendentes que hoy me acompañan no les pregunté de qué partidos eran para ver si precisaban o no una ambulancia. Gobernar es fijar prioridades”.

“Existe una dirigencia dogmática y mezquina a la que lo único que le importa es ver cómo está en las encuestas. Me resisto a ser parte de esa dirigencia. Pero sí parte de la que tiene coraje para ponerse de acuerdo con Axel, un gobernador de Pro o quien sea cuando implique resolver problemas. Chubut aportó 300 mil millones de dólares en recursos durante décadas, pero no tiene infraestructura básica. Esto por que siempre estuvo arrodillada ante los gobiernos nacionales de turno. Las provincias aportan mucho de sus ingresos e impuestos y vamos a una Argentina cada vez más injusta y menos competitiva. Federalismo fiscal también es desarrollo. ¿Cómo vamos a generarlas si no tenemos ni puertos ni rutas en condiciones? Hay que tener muy claro para qué decidimos hacer política y en que uno cree?”, insistió.

Por último, Torres afirmó que “la Argentina no resiste una frustración más. Este es el primero de muchos acuerdos que vamos a firmar con provincias de diferentes colores partidarios. Si queremos corregir asimetrías, hay que sentarse y hablar. Hay que escuchar a cada uno de los jefes comunales e intendentes que están en la trinchera. Hoy estamos todos detrás de una causa para poner a Chubut en el lugar que se merece”.