La referente de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, habló tras conocerse el elevado apoyo que obtuvo el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, en las primarias y hasta se comparó con el economista liberal. “Él es emergente como lo fui yo entre 2002 y 2003″, sostuvo en declaraciones a TN.

“Yo he sido emergente. He cedido mucha cantidad votos y he perdido mucha cantidad de votos. Hoy él [Javier Milei] es emergente, como lo fui yo entre 2002 y 2003. Ellos son emergentes. Hay que respetar. Respeto mucho la voluntad porque soy democrática y republicana. A mi me tocó una enorme responsabilidad en el 2002″, remarcó Carrió. Y cerró al anticipar: “A él le toca una gran responsabilidad también porque el voto significa una confianza dada a alguien”.

Con el 73,32% de las mesas escrutadas, Milei es el candidato con mayor cantidad de votos (31,53%). Le sigue la alianza opositora de Juntos por el Cambio (Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich) con el 27,86%. Unión por la Patria, cuyos principales precandidatos son Sergio Massa y Juan Grabois, se quedaron con el 26,27% de los sufragios.

