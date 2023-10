escuchar

Llegaron por separado, aunque se sentaron juntos y hasta sonrieron, bromas de por medio, mucho más al principio que al final del encuentro. A diferencia de los candidatos presidenciales, los referentes de política exterior de las tres fuerzas más votadas en las PASO protagonizaron hoy en la sede del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (Cari) un debate casi sin agresiones ni golpes bajos. De todos modos, y en más de una hora de intercambios a sala llena que no arrojó vencedores ni vencidos nítidos, Gustavo Martínez Pandiani (Unión por la Patria), Federico Pinedo (Juntos por el Cambio) y Diana Mondino (La Libertad Avanza) dejaron en claro sus diferentes visiones y perspectivas en temas sensibles como el futuro del Mercosur, el conflicto derivado de la agresión de Hamas a Israel, la incorporación del país a los Brics –-que integran Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica– o las posiciones sobre las islas Malvinas.

Más preparado que sus contrincantes para la batalla dialéctica, Martínez Pandiani-referente de política exterior de Sergio Massa y actual embajador en Suiza-repartió sus intervenciones entre “lo que pensamos hacer” y filosas críticas a Javier Milei, que no fue mencionado durante el debate, aunque estuvo omnipresente en el primer piso de la sede del CARI, organizadora del evento junto a la universidad Flacso argentina y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Francisco de Santibañes, presidente del Cari, había abierto la jornada con un agradecimiento a los tres referentes por su “acto de responsabilidad cívica” al aceptar la invitación.

“Vamos a llevar adelante una política exterior pragmática, sin ideologismos ni caprichos personales”, dijo Martínez Pandiani en el inicio del debate. De inmediato, criticó a los que “proponen dolarizar sin dólares”, y la emprendió contra Milei por rechazar tener vínculos con Brasil y China. “Representan el 25 por ciento de nuestras exportaciones, no nos parece dejarlos de lado por su supuesto o real comunismo”, embistió Martínez Pandiani, con Mondino mirándolo, muy seria. “La motosierra, en política exterior, es muy peligrosa”, insistió el referente massista, único de los tres en nombrar-y varias veces-a su candidato a Presidente.

A su turno, menos agresivo y sin levantar la voz, Pinedo destacó como déficit de la política exterior actual-que Pandiani apenas mencionó-”la falta de confianza, en el mundo y en nosotros mismos”, y advirtió que “Argentina ha sido una entusiasta en el rompimiento de reglas, y el no cumplimiento de otras normas”. En una de las pocas alusiones al kirchnerismo, pidió “no depender de los valores de un Presidente o a una vicepresidenta, sino defender los valores de la Argentina”, entre los que destacó “la democracia, la división de poderes, los derechos humanos, y los vínculos con todos los países salvo los que rompen esas reglas. Todo está en la Constitución, no es tan difícil”, razonó.

Lejos de las declaraciones de Milei sobre cortar vínculos Brasil o China, Mondino coincidió con Pinedo en que “Argentina tiene que volver a ser confiable, una voz con sensatez y sentido común”. Lo que sí destacó es el “rol que tiene que tener el sector privado” en conseguir divisas “que no son del Banco Central, sino de quienes la producen”, en diferenciación con el kirchnerismo. “Tenemos que seguir viviendo en una democracia liberal”, acotó la candidata a diputada nacional libertaria, en lo que pareció un estiletazo contra el oficialismo y sus vínculos con Venezuela, Cuba o Nicaragua.

En relación al Mercosur, Pinedo pidió reactivar el acuerdo con la Unión Europea y se quejó de los altos aranceles comunes, mientras Martínez Pandiani sostuvo que “el Mercosur no es sólo cambiar pollos por heladeras, queremos construir, no destruir”. Mondino insistió en que su fuerza “quiere trabajar con todos los países”, aunque insistió en la necesidad de conseguir “productividad” y de “restricciones que deben ser superadas, liberar la capacidad productiva, eso hoy no lo tenemos”, fustigó.

Mondino y Pinedo coincidieron en criticar al gobierno de Alberto Fernández por la posibilidad de establecer algún vínculo con la organización terrorista Hamas, a fin de liberar a los argentinos secuestrados en la franja de Gaza. “No se negocia con un grupo terrorista”, coincidieron. “Les recuerdo que Sergio Massa condenó el ataque y que fue el único candidato que anunció que va a incluir a Hamas en el listado de organizaciones terroristas”, retrucó Martínez Pandiani, quien no dejó pasar que Pinedo lo había rebautizado “Rodríguez Pandiani” y dijo que él sí “recordaba su nombre”.

Diferencias por Malvinas

Otro tema que dividió aguas fue el reclamo de soberanía por Malvinas. “Es la primera vez en 40 años de democracia que una parte de la política argentina coincide con el Reino Unido”, aguijoneó Pandiani, en relación a declaraciones de Mondino en las que la referente libertaria hablaba de “respetar los derechos de los isleños”, y calificó a los habitantes de Malvinas como “una población implantada por Gran Bretaña”. Tanto fue el cántaro a la fuente, que finalmente Mondino se molestó, y sin contestar puntualmente la acusación-de hecho dijo “estar de acuerdo” con Pandiani, la emprendió contra “los candidatos a cancilleres que tienen problemas de comprensión de textos”, en alusión directa a Martínez Pandiani. “No voy a entrar en agresiones personales, borrar con el codo no es buena idea en política exterior”, retrucó el referente massista. Pinedo, en tanto, pidió una “política regional consistente y sólida” para que los países vecinos no apoyen la postura británica.

Sin inmutarse por la pelea, Pinedo fue sarcástico a la hora de criticar el reciente pedido del Presidente de ingresar a los Brics, formalizado en su gira por China. “No compartimos la visión del poder de (Vladimir) Putin e Irán. Preferimos no entrar en ese club”, destacó el ex presidente provisional del Senado, y se manifestó sí en favor del ingreso argentino en la OCDE, que el kirchnerismo dilató en los últimos cuatro años. “Están ahí los principales tres mercados de Argentina (China, Brasil e India), y muchos han condenado la invasión de Rusia a Ucrania”, dijo Pandiani.

El nuevo rol de la cancillería, que Pandiani resumió en “menos cócteles y más trabajo para vender productos argentinos en el mundo”, fue respondido por Mondino, para quien “si quieren comer y estar gorditos, allá ellos”, recogiendo las risas de un auditorio repleto de embajadores extranjeros (Brasil, UE, España, Bélgica y Marruecos, entre otros) empresarios como Eduardo Elsztain, sindicalistas como Gerardo Martínez y mayoría de referentes diplomáticos de Juntos por el Cambio.

Hacia el final llegó un momento risueño cuando Martínez Pandiani invitó a Pinedo a “sumarse” a los equipos de política exterior de un eventual gobierno de Massa. “No me veo ahí, ¿sabés?”, se rió el referente de Patricia Bullrich cuando LA NACION lo consultó sobre el ofrecimiento del diplomático massista. Había terminado un debate por momentos ríspido, dónde la relación de Argentina con el mundo-ausente en los debates presidenciales-pudo discutirse durante largo rato.