En el segundo debate presidencial, Patricia Bullrich acusó a Javier Milei de tener “a todos los chorros de [Sergio] Massa en las listas” y la respuesta del economista empezó con “vos también”, un fallido -o una respuesta- que no pasó desapercibido en la transmisión que se realizó desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Este cruce se dio en el segmento de preguntas cruzadas, cuando la candidata sacó a colación la alianza del representante de La Libertad Avanza con el sindicalista Luis Barrionuevo, y acabó preguntándole: “¿Vos crees que vas a cambiar algo con tantos chorros dentro de tus listas, Milei?”.

La respuesta del candidato libertario, visiblemente molesto y en tono elevado, fue: “Vos también tenés gente dentro de tus listas que vienen de otros lados. ¿Vos podés lavar tu pasado como montonera asesina, pero nosotros que solo gritamos y decimos cosas, no podemos cambiar, no podemos tomar otra gente?”. La respuesta fue en tono retórico pero dejó, tras de sí, el hecho de que no negara tener “chorros en las listas”.

Más tarde en su minuto de respuesta, el economista habló de “el caso de Barrionuevo”, lo que hizo sonreír a la candidata, pero luego cambió la dirección de su respuesta por la de la situación del empleo en el país: “Hoy el empleo informal es más importante que el formal, y todos los que se quieran sumar a cambiar los problemas de los argentinos son bienvenidos”.

Acto seguido, extendió la acusación a la coalición Juntos, que encabeza la exministra de Seguridad: “Tu espacio se la pasa bloqueando todo el tiempo y cuando el líder de tu espacio [Mauricio Macri] llama a hacer algo racional, vas y le gritás”.

Este fue el segundo cruce picante entre los dos referentes opositores, luego de que el candidato de La Libertad Avanza dijera que Bullrich estaba “muy seteada” y pedirle que “se suelte un poco”. Este comentario, que cerró una acusación de la referenta de Juntos por el Cambio sobre las propuestas de Milei en seguridad, hizo sonreir a la aludida, y quedó como uno de los primeros cruces fuertes de este segundo debate presidencial.

