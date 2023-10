Dólar a $1000. Massa advirtió a "especuladores" que no va a parar "hasta meterlos en cana"

escuchar

El ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó una dura advertencia contra las personas que “especulan con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias” y sostuvo que “tienen que ir presos”. El también candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) hizo estas declaraciones en una reunión con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC) donde estuvo el CEO de Corporación América, Eduardo Eurnekian, el “padrino” del presidenciable de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien ayer hizo pública una incendiaria propuesta y consideró que el peso “no puede valer ni excremento” y recomendó a los argentinos ahorrar en dólares, en el marco de la crisis cambiaria que atraviesa el país.

“Lo que les quiero decir es que de la misma manera que lo tuve con las primarias, tengo claro que no son esos 4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje, me voy a ocupar, esta vez, la vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe, esta vez me voy a ocupar de que digamos, no se escape y vaya a cana, porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso”, sostuvo Massa y agregó: “Creo que la Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y del patrimonio de las empresas y creo que es tiempo de ponerle el límite”.

Luego, el titular del Palacio de Hacienda dijo: “Desde la política hay que ponerles el límite a los irresponsables y con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan por el patrimonio y el ahorro de la gente. Y yo puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 ó 5 pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos porque se atacan al mercado, las libertades, hasta que no los vea presos, no paro”.

Sergio Massa en la Cámara Argentina de Comercio

Ayer, tras conocerse la declaraciones de Mile a Radio Mitre, en las que redobló su postura del jueves pasado durante la “contracumbre” al Coloquio de IDEA en Mar del Plata cuando sostuvo que “cuanto más alto esté el precio del dólar, más fácil es dolarizar”, Massa había dicho que es “gravísimo” y “por un voto más está timbeando los ahorros de la gente”.

En la Casa Rosada también remitieron al comunicado del Banco Central, que aseguró que “el sistema financiero argentino presenta una sólida situación de solvencia, capitalización liquidez y previsionamiento”. Los dichos de Milei fueron la antesala de una jornada con el dólar libre nuevamente en alza, que amplió a niveles históricos la brecha con el dólar oficial.

Desde el comando de campaña del oficialismo interpretaron que Milei “representa los intereses de la timba financiera” y asociaron sus declaraciones a los juegos especulativos. “Lo que dice es en función de esos pocos y le genera un riesgo mucho más grande a la gente”, expresaban con malestar.

Sergio Massa en la Cámara Argentina de Comercio

El Gobierno reconoce que la suba del dólar afectará las chances de Massa y responsabiliza a Milei

En una Casa Rosada con poco movimiento, mientras el dólar extraoficial superaba la barrera de los $1000 en la city porteña, algunas fuentes oficiales reconocieron hoy que la incertidumbre cambiaria y su consecuencia en la inflación impactará en las chances electorales de Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP). Afirmaron que el impacto será “relativo” y que la gobernabilidad “no está en riesgo” aún con la amenaza de una espiral hiperinflacionaria.

Mientras intentaban frenar la estampida del billete verde al mismo tiempo que programan las próximas actividades de campaña, cerca de Massa afirmaron que la pelea contra “los especuladores” que juegan con el precio del dólar es complicada y con chances de derrota permanente. “El dólar puede subir o bajar, eso depende de los especuladores, pero Massa es un resiliente, no lo afecta en lo personal, va a seguir adelante”, interpretaron en las cercanías del candidato oficialista.

Sin ocultar preocupación, desde el massismo aseguraron que, si bien “no necesariamente” el precio del dólar blue impacta en la canasta básica, la disparada de los índices puede afectar a un porcentaje de los votantes. “El voto propio es difícil perderlo, el que podemos estar complicados es el que dudaba de votarnos a nosotros o hacerlo por otras opciones”, conjeturaron.

“La sociedad lo está mirando (a Milei) como lo que es, un desquiciado. Se sumó Juntos por el Cambio, ya no somos solo nosotros. En un par de días puede haber novedades en las encuestas”, comentaron a LA NACION muy cerca del ministro de Economía, que espera que las declaraciones de Milei, y en especial el impacto en los precios que tendrá la suba del billete norteamericano, haga reflexionar a los votantes.

LA NACION