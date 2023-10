escuchar

En una Casa Rosada con poco movimiento, mientras el dólar extraoficial superaba la barrera de los $1000 en la city porteña, algunas fuentes oficiales reconocieron hoy que la incertidumbre cambiaria y su consecuencia en la inflación impactará en las chances electorales de Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP). Afirmaron que el impacto será “relativo” y que la gobernabilidad “no está en riesgo” aún con la amenaza de una espiral hiperinflacionaria.

En el Gobierno buscan preservar a su postulante y responsabilizan al libertario Javier Milei por el aceleramiento de la crisis. “Es increíble. Muchos van a votar a quien les está pulverizando el salario”, comentó, entre la resignación y el enojo, una alta funcionaria nacional que estaba en Balcarce 50, tomando distancia de la devaluación del peso y del aumento de los precios.

Luego de acusarlo de “timbear el ahorro de la gente por un voto más”, Massa apunta por estas horas a hacerle pagar un costo político a Milei por la irrefrenable suba del dólar, acusando a su rival libertario de alentar la corrida a través de sus declaraciones de ayer en las que calificó a la moneda argentina como “excremento” y desaconsejó renovar los plazos fijos.

Mientras intentaban frenar la estampida del billete verde al mismo tiempo que programan las próximas actividades de campaña, cerca de Massa afirmaron que la pelea contra “los especuladores” que juegan con el precio del dólar es complicada y con chances de derrota permanente. “El dólar puede subir o bajar, eso depende de los especuladores, pero Massa es un resiliente, no lo afecta en lo personal, va a seguir adelante”, interpretaron en las cercanías del candidato oficialista. “Sergio tiene resortes para frenar y hacer que retroceda. No sé si 200 pesos, pero algo va a hacer”, se ilusionó un intendente del conurbano en medio de los constantes cambios de pizarras con el precio de la divisa en alza.

“Se va hacer todo lo necesario para frenar la corrida”, aseguraron desde Casa Rosada, aunque el director del Banco Central, Agustín D’Attellis, condicionó ese hipotético freno al comportamiento de los inversores y a los compradores minoristas, más que a las políticas de la entidad. “Esperemos que la sociedad entienda que lo que está proponiendo es una locura y que no actúe en consecuencia y salga corriendo masivamente a hacerle caso a este desquiciado con sus declaraciones”, dijo D´Attellis, sin medias tintas, con tono voluntarista y apuntando de modo directo al candidato de La Libertad Avanza, luego de asegurar que el sistema bancario “está sólido” y a salvo de una eventual corrida contra el peso.

Impacto electoral

Sin ocultar preocupación, desde el massismo aseguraron que, si bien “no necesariamente” el precio del dólar blue impacta en la canasta básica, la disparada de los índices puede afectar a un porcentaje de los votantes. “El voto propio es difícil perderlo, el que podemos estar complicados es el que dudaba de votarnos a nosotros o hacerlo por otras opciones”, conjeturaron.

“La sociedad lo está mirando (a Milei) como lo que es, un desquiciado. Se sumó Juntos por el Cambio, ya no somos solo nosotros. En un par de días puede haber novedades en las encuestas”, comentaron a LA NACION muy cerca del ministro de Economía, que espera que las declaraciones de Milei, y en especial el impacto en los precios que tendrá la suba del billete norteamericano, haga reflexionar a los votantes.

En UP apuntaron contra Luis Barrionuevo, nuevo aliado de Milei. “Puede ser como la quema de urnas de (Luis) Barrionuevo en Catamarca, se le puede venir todo en contra”, se ilusionaron. La mención a Barrionuevo no es casual: en el oficialismo aplauden las críticas que Patricia Bullrich le dirigió a Milei por su cercanía con el dirigente gastronómico como modo de atacar el discurso “anti-casta” del libertario. El más duro fue Jorge D´Onofrio, un masssita a cargo del área de Transporte en la provincia de Buenos Aires. “Siempre Luis Barrionuevo. No vale todo por un voto”, despotricó contra el sindicalista.

Siempre Luis Barrionuevo.



En el 2000, lo vi agitando los saqueos.

En el 2003, lo vi quemando urnas en Catamarca.

Ahora en 2023, lo veo junto a Milei detrás de la corrida del dólar.



La misma mierda, distinto tiempo. No vale todo por un voto.#TerrorismoEconómicoMilei — Jorge D’Onofrio (@donofriojorge) October 10, 2023

“(Milei)Está demostrando lo que es. Un irresponsable sin escrúpulos”, comentó el ocupante de un despacho cercano al del presidente Alberto Fernández, quien también espera que la ofensiva del libertario contra el peso, al que denominó como “excremento”, se transforme en un boomerang contra sus aspiraciones presidenciales. “Ojalá. Eso depende de la gente”, afirmó el colaborador presidencial, cuando faltan pocos días de un nuevo viaje del primer mandatario a China, con partida programada para el jueves y encuentro previsto con el presidente Xi Jinping.

“Alberto va a terminar su mandato. Hay que ver de qué modo”, se resignó un dirigente peronista bonaerense, con la crisis otra vez en primer plano.