escuchar

Carlos Melconian, a quien la candidata por Juntos por el Cambio Patricia Bullrich designará como ministro de Economía si es elegida presidenta, fue muy duro con Javier Milei, el aspirante por La Libertad Avanza, por su acercamiento al sindicalista Luis Barrionuevo, titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), en los últimos días, y también hizo referencia a la “ansiedad” del ex presidente Mauricio Macri, según lo definió en una entrevista con Radio Continental este sábado.

“Desde las PASO a hoy, a uno de los dos tercios que pide el cambio, como le agarró el temor a que puede gobernar y no se lo esperaba, empezó a juntarse con los rancios que supuestamente le aportan experiencia para gobernar. Y entonces ahí la gente se confunde. Por lo tanto hay que continuar con la idea de cambio. Pero que además alguien ofrezca algo posible”, evaluó el economista.

Melconian consideró que Milei se empezó a juntar con "los rancios que supuestamente le aportan experiencia para gobernar", en referencia a Barrionuevo y ciertos sectores del sindicalismo Archivo

Sus críticas al candidato opositor no terminaron ahí: “La pregunta es cómo, compartiendo esa idea de honestidad, de profesionalidad, de tipos que puedan justificar cómo han caminado en la vida y demás, hacer un cambio sin un salto al vacío, porque por otro lado podemos estar con una etapa de la Argentina donde la gente se pone de pie y no quiere más al que no puede justificar cómo lo hizo. Pero eso no es argumento para saltar al vacío. Tienen que estar las dos cosas; la demanda de cambio, decir que yo así no quiero ir más, pero que quiero ir a un escenario posible, no saltar al vacío simplemente porque me revertí”, apuntó sobre el libertario.

Además, Melconian también fue crítico con el expresidente Macri por haber cambiado sus políticas en el medio de su mandato, a pesar de las promesas que había hecho durante el primer tramo de su administración: “Lo hemos hablado 20 veces y siempre le digo a él, especialmente, porque él, en su ansiedad de graduarse en Harvard, anunció Harvard el primer día y luego terminás en salita roja. Nosotros queremos empezar con esa experiencia en salita roja y terminar en Harvard, pero eso no es ser paloma o cagón. Eso es ser responsable. ¿Qué creen? Que empiece sin retención y termine con retención. Empiece con cero control en lo cambiario y termine con el control de cambio. Esa experiencia no puede ser más así”, señaló Melconian, que fue presidente del Banco Nación durante parte de la gestión macrista.

Melconian fue crítico con Mauricio Macri por no seguir adelante con las políticas que había prometido al inicio de su presidencia Prensa PRO

En cuanto a sus propias propuestas económicas, explicó que su idea apunta a salir del cepo cambiario y retirar las restricciones, pero a su vez asegurar un equilibrio fiscal: “Estamos recibiendo simultáneamente a todos los sectores, porque el programa tiene un tema que es macro, que ahí tallamos nosotros. Y es un nuevo régimen cambiario, eliminar todas las telarañas del cepo de las obstrucciones, de las importaciones; buscar un equilibrio del fisco para no tomar deuda, para no emitir; buscar un plan de estabilización, que en algún momento de iniciado el gobierno se va a lanzar”, aseguró.

“Simultáneamente tiene que haber una reforma del Estado, sin hacer tanto alarde de motosierra y ‘esto lo cierro, lo cierro’. Pero nosotros vamos a ir a buscar un equilibrio del fisco. ¿Por qué el equilibrio del fisco? Porque vamos a imitar lo que hacemos en casa. Si tenemos 10, gastamos 10. Porque si tenés que pedir prestado o emitir moneda y papelito que no valen nada, eso termina en inflación”, continuó.

Patricia Bullrich designaría a Carlos Melconian como ministro de Economía si es electa presidenta Ricardo Pristupluk - LA NACION

Además, Melconian consideró que su gestión intentaría una salida de crisis distinta a la que se realizó en 2001, a la que calificó como “muy desprolija después de una explosión”. Para ello, trazó una curiosa metáfora: “Mi vieja decía ‘vomitá, vomitá, vomitá, que después se te pasa. Y si vomitabas, se te pasaba, pero no te curabas. Lo que pasa es que el vómito te tranquilizaba. Entonces, ojo con el vómito. Ese es un riesgo. Hay que tratar de salir sin el vómito. Estamos yendo por una cornisa, entre la irresponsabilidad y lo que puede ser la magia, vamos directo al vómito”.

“No estoy metido en esta patriada, acompañando a Patricia, para tener que salir a la cancha a mentirle a la gente o a tirarle mierda. No hay que vender pescado podrido a la gente, Hay que decir la verdad, porque si vos no decís la verdad y dentro de dos meses te toca, caés en la mentira rápidamente. Y después lo que tenemos que reformar es el Estado que no da más, el esquema macroeconómico y la empatía con los sectores. Tener empatía con los sectores es escuchar, es entender, es yo te estoy escuchando y te estoy entendiendo, esa es la definición de empatía. No es ni excentricismo, ni carisma”, concluyó con más críticas a Milei.

LA NACION