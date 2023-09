escuchar

El candidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria (UP), Leandro Santoro, analizó esta mañana el escenario electoral en el distrito con miras al 22 de octubre y en ese contexto acusó a Pro de haber apartado de la campaña “al tipo más preparado y con más consenso”, en alusión al expostulante y actual ministro de Salud local, Fernán Quirós.

Consultado en Radio Mitre respecto de su acercamiento al radicalismo de los últimos días y en particular de la interpelación a los votantes de Martín Lousteau -quien perdió la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en las PASO- con el objetivo de que Jorge Macri no sea elegido como sucesor de Horacio Rodríguez Larreta, contestó: “Pro tenía un gran candidato, que incluso probablemente me hubiera podido ganar a mí también las elecciones: Fernán Quirós. Gran candidato respetado por todo el sistema político, pero en lugar de apoyar a Fernán Quirós, trajeron al intendente de Vicente López, que además es primo de Mauricio Macri, para ponerlo en la Ciudad”.

Tras ello siguió: “Y pusieron en la provincia de Buenos Aires a Néstor Grindetti, que más allá de sus cualidades personales no lo conoce nadie. Entonces sacaron a un tipo conocido de la provincia, que tenía 10 años de experiencia de gestiones como intendente, y lo trajeron a la Ciudad; y en la Ciudad, al tipo más preparado que tenía el Pro y con más consenso en la sociedad, que es Fernán Quirós -porque se sabe que lo respetamos todos a Fernán-, lo sacaron de la política prácticamente, lo pusieron en un costado. Entonces, eso a la gente le hace ruido, porque eso da a entender que en realidad lo que están buscando es custodiar negocios”.

Fernán Quirós, Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri

Entre los “negocios” aludidos, Santoro acusó a Pro de hacer “caja política” con las fotomultas, el estacionamiento medido y el acarreo. Sobre el último caso, desarrolló: “¿Qué pasó? Había dos empresas que tenían el acarreo de toda la Ciudad -además tenían otros negocios, como estacionamientos que hay en la Ciudad, que son propiedad del gobierno y que se los alquilan en zonas muy céntricas a precios muy bajos- y estas empresas pagaban $55.000 por mes de canon cada una: no por grúa, por empresa. Entonces es un verdadero escándalo. Pusieron el acarreo, la fotomulta y el estacionamiento medido con un solo objetivo, que es recaudar”.

También incluyó entre los mencionados “negocios” de la Ciudad “cuestiones que tienen que ver con la venta de tierra pública, con las concesiones del Estado -que tienen precios escandalosos- y con los convenios urbanísticos, que son las excepciones al código de planeamiento que permiten las torres sorpresas que aparecen en la Ciudad”. Además, criticó el aumento de la inseguridad en el distrito y el empeoramiento de las condiciones educativas y de transporte público, las que vinculó con la llegada de Jorge Macri al Gabinete de Larreta.

De esta forma, insistió en que si bien el primo del expresidente tiene cualidades para ser intendente de Vicente López o candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el contexto no se replica en territorio porteño. “Cuando vienen a la ciudad de Buenos Aires personas que no solamente no viven, sino que fueron intendentes hasta hace tres minutos, eso habla de un nepotismo que no corresponde”, cerró.

